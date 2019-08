Barista Edition-Kapseln von Tchibo

Die Kunst der Kaffeezubereitung – speziell ausgebildete Barista in den Coffeeshops beherrschen sie perfekt. Der Kaffeespezialist aus der Kaffeebar steht nun auch Pate für den Namen der aktuellen Neuheit: die Cafissimo Barista Edition. Nur für kurze Zeit gibt es jetzt Espresso und Caffè Crema in Profi-Qualität für zuhause. Das Besondere: Bei der Veredelung des 100 % Arabica Kaffees in der traditionellen Trommelröstung entfalten die Fairtrade-produzierten Bohnen für die Barista Edition ihren besonderen Charakter. Das Ergebnis: Ein Espresso aus Brasilien mit intensiver Zartbitter- und feiner Nussnote und ein kolumbianisch-brasilianischer Caffè Crema mit einem fruchtig-eleganten Aroma. Beide sind pur oder als Kaffeespezialität mit Milch ein Genuss – eben wie vom Barista. Ganze Bohne Fans von Tchibo kennen die Barista Range schon lange - jetzt haben sie die Chance, ihre Lieblingssorte auch mal aus der Kapsel zu probieren.

Nachhaltigkeit in Profi-Qualität

Alle Kaffeebohnen der Barista Edition sind nachhaltig angebaut und stammen von Fairtrade-zertifizierten Kaffeefarmen. Das Siegel steht für fairen Handel, mit gesicherten Mindestpreisen und einer Prämie, die für gemeinnützige Projekte, wie Krankenhäuser oder Schulen gezahlt wird. So trägt jeder Kauf aktiv dazu bei, einen Beitrag für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Kaffeebauern zu leisten. Für mehr Nachhaltigkeit sind zudem alle Cafissimo Kapseln zu 100 % recycelbar.

Die Fakten zur neuen Cafissimo Barista Edition 2019

Barista Espresso und Barista Caffè Crema

und Traditionell Langzeit trommelgeröstet

100 % nachhaltig angebauter Arabica-Kaffee von Fairtrade-zertifizierten Farmen in der recycelbaren Kapsel

Herkunft: Brasilien und Kolumbien

Preis: 3,29 Euro (10 Kapseln)

Verkaufsstart: ab 19. August 2019 – und nur für kurze Zeit

Erhältlich in allen Tchibo-Filialen, im Online-Shop und in vielen Supermärkten

TchiboCard-Kunden sparen auf alle Cafissimo-Kapseln 5 %

Apropos Cafissimo: Wir hatten selbstverständlich auch Tchibos neue Kapselmaschine - die Cafissimo easy - im Test.

