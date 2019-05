Funksteckdosen von swisstone

Mit den neuen Produkten von swisstone lassen sich die Vorteile des modernen, smarten Zeitalters voll ausschöpfen: zu diesem Zweck bietet swisstone jetzt eine neue Funksteckdosenleiste (swissstone SH 140) und ein mit LEDs arbeitendes Leuchtband (swisstone SH 385) an – steuerbar per App und - dank Google Home & Amazon Alexa - auch mit bloßem Sprachbefehl!

Funksteckdosenleiste swisstone SH 140

Die Funksteckdosenleiste swisstone SH 140 lässt sich bequem per App — über Smartphone oder Tablet — steuern. Die vier (4) Steckdosen lassen sich dabei einzeln per App oder Sprache ein- und ausschalten. Besonders praktisch: Über die USB-Ladebuchsen lassen sich Smartphones, Fitness-Tracker und andere Geräte ohne Adapter direkt laden oder anderswie mit Strom speisen.

Ein wesentliches Sicherheits-Feature stellen der An-/Ausschalter sowie die Reset-Taste (elektronischer Überlastungsschutz) direkt an der Steckdosenleiste dar.

Anbei sind alle (technischen) Details zur swisstone SH 140:

- WiFi (2,4 GHz)

- vier (4) USB-Ladebuchsen

- An-/Ausschalter direkt an der Steckdosenleiste

- LEDs, die den jeweiligen Schaltzustand darstellen

- elektronischer Überlastungsschutz

- Zeitschalt-Funktion per App

- jede einzelne Steckdose ist separat per App steuerbar

- auch per Sprache steuerbar über Google Home & Amazon Alexa

- Schutzklasse: IP20 (nur in Innenräumen)

Die swissstone SH 140 ist gegenwärtig zu einem Preis von 39,99 € (UVP) erhältlich.

Näheres lesen Sie hier.

LED Leuchtband swisstone SH 385

Das LED Leuchtband swisstone SH 385 kann per Klebestrip an der Rückseite leicht mit Möbeln aller Art verbunden werden; mit den starken LEDs lassen sich zu jeder Gelegenheit die jeweils ideale Lichtstimmung und eine — mit ihr verknüpfte — angenehme Atmosphäre. Sollte das LED Leuchtband swisstone SH 385 zu lang sein, kann man es leichtgängig an den markierten Schneid-Symbolen abschneiden. Per App lässt sich das Leuchtband bequem von überall aus steuern und über Google Home & Amazon Alexa ist es auch leicht mit der Sprache zu steuern.

Anbei sind alle (technischen) Details zur swisstone SH 385:

- WiFi (2,4 GHz)

- 3 Meter messendes Leuchtband (LEDs)

- leuchtende Farben (RGB) + Warmweiß

- Zeitschalt-Funktion per App

- auch per Sprache steuerbar über Google Home & Amazon Alexa

- individuell kürzbar an den markierten Schneide-Symbolen

Die swisstone SH 385 ist gegenwärtig zu einem Preis von 39,99 € (UVP) erhältlich.

Näheres lesen Sie hier.

Quelle: https://www.ivsgmbh.de/startseite_de.php