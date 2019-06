Die neue externe Fingerprint Secure Festplatte von Verbatim nutzt eine Kombination aus AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung und biometrischer Technik, um nahtlos und in Echtzeit alle Daten auf dem Laufwerk zu verschlüsseln. So werden die auf ihm gespeicherten Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt, falls das Laufwerk jemals verloren gehen oder gestohlen werden sollte. Die externe Festplatte ist schnell sowie benutzerfreundlich zu verwenden und erfüllt auch die spezifischen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), da alle Daten sicher verschlüsselt werden.

Die integrierte Fingerabdruck-Erkennung in der Verbatim-Festplatte ermöglicht den Zugriff für bis zu acht autorisierte Benutzer und einen Administrator. Nach der Einrichtung können diese Benutzer das Gerät allein mit ihrem gespeicherten Fingerabdruck in wenigen Sekunden sperren und entsperren. Die Festplatte speichert keine Passwörter auf dem Computer oder im flüchtigen Speicher des Systems, was dieses Verfahren wesentlich sicherer als herkömmliche Softwareverschlüsselung macht.

„Daten unterwegs zu schützen ist heute sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen eine wichtige Aufgabe“, sagte Chris Chalder, Business Development Manager, Verbatim Europe. „Durch die Nutzung der Verbatim Fingerprint Secure HDD können Sie unbesorgt sein und die Horrorgeschichten über vertrauliche Daten vermeiden, auf die aufgrund von gestohlenen oder verlorenen Taschen zugegriffen wurde.“

Mit großem Anschlussspektrum

Nach dem Einrichten der Fingerabdrücke auf einem Windows-PC kann das externe Laufwerk sowohl mit Windows- als auch mit Mac OS-Systemen verwendet werden. Die Verbatim Fingerprint Secure Festplatte verfügt über eine USB 3.1-Schnittstelle GEN 1 mit einem USB-C-Anschluss für hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Der Lieferumfang umfasst ein USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie einen USB-C-Adapter für den Anschluss an verschiedene Geräte. Sie kann darüber hinaus an Fernsehgeräte angeschlossen werden, nachdem ein Fingerabdruck gespeichert wurde – eine Funktion, die mit regulär verschlüsselten Festplatten nicht möglich ist.

Zur weiteren Absicherung wird das Gerät inklusive Nero Backup-Software für Windows ausgeliefert, damit die Benutzer alle Dateien, Ordner und Laufwerke auf ihren Laptops oder PCs sichern und regelmäßig automatisch Backups zu festen Terminen erstellen können. So haben sie immer eine aktuelle Datensicherung zur Hand.

Die Fingerprint Secure HDD ist jetzt zu einem Preis von 169,99 € (UVP, 2 TB (PN 53651)) und 129,99 € (UVP, 1 TB (PN 53650)) im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier und hier).

Quelle: https://www.verbatim-europe.com/de/blog/verbatim-stellt-fingerprint-secure-festplatte-mit-256-bit-verschluesselung-vor/