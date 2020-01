Auf einen Blick die Intensität des Kaffees erkennen? Das können Kaffeeliebhaber ab sofort durch das neue Design der beliebten Tchibo Espressi und Caffè Crema für Vollautomaten, Siebträger und Espressokocher. Von hell bis dunkel läuft die Farbgebung–entsprechend dem Geschmack von mild bis kräftig. Neben den Tchibo Klassikern haben auch die Fairtrade-gesiegelten BARISTA-Editionen Caffè Crema und Espresso einen neuen, modernen Look bekommen, der in den nächsten Wochen zu sehen sein wird. Geblieben sind bei allen Varianten Rezeptur, Geschmack –und der Aromaverschluss für optimale Aromafrische.

Entscheidung in der Kaffeetasse: Bei den deutschen Kaffeetrinkern wird Espresso und Caffè Crema seit Jahren immer beliebter. Insgesamt 35 Prozent der Deutschen trinken am liebsten diese Kaffeespezialitäten, davon 19 Prozent Caffè Crema und 16 Prozent Espresso. (Quelle: Tchibo Kaffeereport 2019) Kein Segment wächst so stark, im letzten Jahr über 12 Prozent. Mit seiner Range bietet Tchibo für alle Geschmäcker die passenden Kaffeebohnen an: Vom milden über den vollmundigen Caffè Crema bis zum aromatischen (Mailänder Art) und kräftigen Espresso (Sizilianer Art) gehen dabei die Intensitätsstufen. Einfach und klar: Die unterschiedlichen Geschmacksprofile sind sowohl durch die Farbgebung der neuen Verpackung als auch durch die aufgedruckte Bohnenskala sofort erkenn- und besser unterscheidbar. Für höchsten und unkomplizierten Genuss, ob als Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White oder Americano.

BARISTA: Fairtrade, trommelgeröstet und auch im neuen Look

Gleiche Rezeptur, gleicher Geschmack, aber ein neues, modernes Design – das gilt auch für den BARISTA Espresso und den BARISTACaffè Crema, deren Geschmack anspruchsvolle und nachhaltigkeitsbewusste Kaffeegenießer schätzen. Eine weitere Neuerung zeichnet die Verpackung aus: Durch einen aufgedruckten QR-Code können Kaffeetrinker den Ursprung des Fairtrade-gesiegelten Kaffees nachverfolgen oder mit Hilfe eines Zahlencodes unter www.fairtrade-deutschland.de mehr erfahren. Erhältlich sind die Tchibo Caffè Crema und Espressi im neuen Design ab Anfang Januar 2020 für 12,49Euro. Die BARISTA Edition im neuen Look gibt es ab Mitte Februar 2020 für 14,99 Euro, in allen Tchibo Filialen, im Online-Shop und in vielen Supermärkten.

Siebträgermaschinen im Test

Sie möchten Espresso in Barista-Qualität zuhause genießen? Dann könnte eine Siebträgermaschine für Sie die richtige Wahl sein. Wir haben insgesamt 9 Siegträgermaschinen, darunter 5 Kompakt-Siebträgermaschinen auf die Probe gestellt. In unserem Testbericht (hier) erfahren Sie, welches der Modelle die Testerinnen und Tester überzeugen konnte.

