Espresso- und Tee-Genuss mit Stil

Mit dem KVA 4830 erweitert der Vollsortimenter Grundig sein Produktspektrum um den allerersten Kaffeevollautomaten. Nicht nur Baristas, sondern auch Teeliebhaber werden an dem Modell im modern-minimalistischen Dark Inox-Design ihre helle Freude haben. Dies versprechen immerhin das stabile Kegelmahlwerk und die clevere Vorbrüh-Funktion: Mit ihr können Cappuccino, Espresso und Co. nicht nur schnell zubereitet werden, sondern auch ihr volles, natürliches Aroma darbieten. Die zusätzliche Heißwasser-Funktion macht den KVA 4830 schließlich zum Allround-Talent, mit dem sich auch alle Arten von Tee im Nu brühen lassen.

Clevere Funktionen, maximales Aroma

Der Geschmack eines jeden Kaffees ist vor allem von zwei Faktoren abhängig: Von dem Ausmaß an Aromen, die das heiße Wasser mit aus den Bohnen bzw. dem Bohnenpulver nimmt, und von der Qualität des vorangegangenen Mahlvorgangs. Für Letzteren bedient sich der KVA 4830 von Grundig übrigens eines hochwertigen Kegelmahlwerks mit 5 individuell einstellbaren Mahlgraden. Diese wiederum erlauben es, das Aroma an den persönlichen Geschmack anzupassen. Besteht also bspw. der Wunsch nach einem sehr starken Espresso, sind die Bohnen sehr klein, ja vielmehr: pulverartig, zu mahlen. Dadurch kann das heiße Wasser anschließend nur langsam durch das Pulver sickern; dank der höheren Kontaktzeit kann das Wasser so auch mehr Aromen aus ihm lösen. Der Espresso wird aromatisch-intensiv im Geschmack. Für diejenigen allerdings, die es ein bisschen milder wollen, ist eher ein grober Mahlgrad geeignet.

Damit das Aroma während des Brühens nicht verblasst, bietet der KVA 4830 auch ein spezielles Vorbrüh-System. Bei diesem wird das Pulver nach dem Mahl- und vor dem Brühvorgang mit Wasser besprenkelt. Das Pulver nimmt dadurch nicht nur an Volumen zu; es wird dem sich anschließenden heißen Wasser auch erleichtert, die Aromen aus dem Pulver zu schöpfen. Die Kombination aus Kegelmahlwerk und Vorbrüh-System verspricht also einen ausgewogenen, vollen Geschmack mit maximalem Erhalt der ursprünglichen Aromen.

Stilvolle Power

Durch das schmale und kompakte Design passt der KVA 4830 in jeden noch so kleinen Haushalt; die stilvolle Dark Inox-Front stellt überall ein optisches Highlight dar. Mit einem maximalen Pumpendruck von 19 Bar ist der KVA 4830 nicht nur ein ansehnliches Designwerk, sondern auch ein kleines Powerbündel. Über die seitlich herausnehmbare Brüheinheit kann der Automat von innen leicht gereinigt werden; dank seines Touch-Displays lässt er sich außerdem intuitiv bedienen. Darüber hinaus ist im KVA 4830 ein besonders leicht entnehmbarer Wassertank mit einem Maximalvolumen von 1,5 Litern verbaut; ist dieser leer, lässt er sich mühelos aus dem Gehäuse herausnehmen und wieder befüllen — auch direkt unter dem Wasserhahn!

Der Kaffeevollautomat KVA 4830 von Grundig ist ab jetzt zu einem Preis 499,00 € (UVP) und einer Garantie von drei Jahren im Handel erhältlich.

Falls Sie noch nach einem neuen Kaffeevollautomaten suchen sollten, empfiehlt sich ein Blick in unseren aktuellen Test: Wir haben erst Ende letzten Jahres (ETM TESTMAGAZIN 12/2018, Nr. 160) sieben moderne Kaffeevollautomaten getestet. Hier kommen Sie mit nur einem Klick zum detaillierten Testbericht!

Quelle: https://www.grundig.com/de-de/presse-medien/news/kaffeegenuss-in-stilvollem-design-der-erste-kaffeevollautomat-von-grundig