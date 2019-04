Ernährungs- und Lebensmittelpolitik

Das Tierwohllabel, die Reduktion vor allem von Zucker in Lebensmitteln und das Nährwertkennzeichnungssystem — der in Berlin ansässige Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) begrüßt, dass im ersten Jahr der Großen Koalition neue Bewegung in die Lebensmittel- und Ernährungspolitik hineingetragen worden ist. Welche weitere Erwartungshaltung hier allerdings von Verbraucherinnen und Verbrauchern angelegt wird, war Thema der jüngsten Mitgliederversammlung des vzbz — mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner.

Der Vorstand des vzbz, Klaus Müller, verliert ein paar Worte zum jetzigen Stand in der Lebensmittel- und Ernährungspolitik: „Nach Jahren des Stillstands stehen endlich Entscheidungen in der Lebensmittel- und Ernährungspolitik vor der Tür. Das ist eine gute Nachricht. Doch die Interessen von Verbraucherinnen und Verbrauchern dürfen nicht zu kurz kommen. Wir setzen uns unter anderem für eine verständlichere Nährwertkennzeichnung ein.“

Hierzu Julia Klöckner: „Der vzbv und ich verfolgen grundsätzlich das gleiche Ziel: Keine Trickserei, dafür Klarheit und Transparenz bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Ein solches System oder auch die Ausweisung von Portionsgrößen müssen sich an der Lebensrealität der Verbraucher orientieren. Dann kann die gesunde Wahl zur leichten Wahl werden. Und angesichts der Zahlen zu Übergewicht in Deutschland ist gesunde Ernährung ein drängendes Thema: 47 Prozent der Frauen, 62 Prozent der Männer und bereits 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden an Übergewicht. Mit meiner Reduktionsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertignahrungsmitteln gehe ich das an und habe erstmals erreicht, dass sich die Lebensmittelwirtschaft mit Unterschrift verpflichtet hat, hieran aktiv mitzuarbeiten. Ein erweitertes Nährwertkennzeichnungssystem ist ein nächster Schritt in die richtige Richtung. Das Ergebnis zählt hier: Eine vereinfachte Visualisierung allein greift zu kurz, darf kein Selbstzweck sein. Wichtig ist, dass ein neues System den Verbrauchern etwas bringt, es ihnen verlässliche Orientierung gibt.“

Es ist ein wesentliches Vorhaben des vzbz, ein verständliches System zu errichten, anhand dessen sich die ernährungsmäßige Qualität von Lebensmitteln leicht erkennen ließe – idealerweise mit einem simplen Farbkonzept. Auch Pläne, nach denen sich (in verschieden stark ausgeprägtem Maß) verarbeitete Lebensmittel einordnen ließen, seien schon zur Hand. Aus Sicht des vzbv sei (auch) angesichts dessen zu monieren, dass bislang noch keine entsprechenden Verbindlichkeiten in einem Gesetz niedergelegt worden sind.

Der vzbv wünscht sich ein aus Verbraucherinnen-/Verbraucher-Perspektive leichter verständliches Nährwertkennzeichnungssystem. „Ziel muss sein, dass es Verbrauchern künftig leichter fällt, die gesündere Alternative im Supermarkt zu erkennen.“, so Klaus Müller. Deshalb will der vzbv ein einheitliches, mit einer simplen Farbskala vorliebnehmendes Nährwertkennzeichnungssystem einpflegen, das ältere und jüngere Verbraucherinnen/Verbraucher gleichermaßen verinnerlichen können; eine solche, die ernährungsmäßige Qualität der Lebensmittel abbildende Farbskala solle an der Vorderseite aller Lebensmittel (oder vielmehr: Lebensmittelverpackungen) angebracht werden. Bewährt habe sich bspw. das Nutri-Score-Modell in Frankreich, das von jeher mit einer aus 5 Farben schöpfenden Farbskala arbeitet.

