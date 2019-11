Unverzichtbar in jedem Haushalt, erledigt die Küchenmaschine beim Kochen und BackenUnverzichtbar in jedem Haushalt, erledigt die Küchenmaschine beim Kochen und Backendie verschiedensten Aufgaben. Mit Fleischwolfaufsatz und vielfältigem Zubehörwird die GASTROBACK® KÜCHENMASCHINE ADVANCED DIGITAL zum Allrounder füralle Fälle. Auch optisch punktet die Maschine in jeder Küche.

Schon auf den ersten Blick gefällt die Küchenmaschine mit klarem Design und massiven Aluminiumguss-Schon auf den ersten Blick gefällt die Küchenmaschine mit klarem Design und massiven Aluminiumguss-Gehäuse, welches auch eine entsprechende Standfestigkeit garantiert. Mit ihrem starken, besonders leisen600 Watt Hochleistungsmotor kann die DESIGN KÜCHENMASCHINE ADVANCED DIGITAL mit achtGeschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion sowie einem Planetenrührwerk mit abgedichteten Vollmetall-Getriebeaufwarten. Besonders praktisch: Bei schwerem Teig passt sich die Motorleistung automatisch an.Bei der Ausstattung lässt die neue Küchenmaschine keine Wünsche offen.

Sie verfügt über einen Doppelknethakenfür das Verarbeiten von schweren Teigen wie z. B. Brotteig, Pizzateig, Knetteig für Tortenbödenoder Gebäckteig; einen Edelstahl-Schneebesen für vielseitige Anwendungen: Sahne, Eier oder Instant-Puddingcremig schlagen sowie diverse leichte Teigsorten rühren; und einen Rührhaken mit Abstreiflippe zumUnterheben von Mehl in lockeren Biskuitteig oder zum Vermengen von Zutaten wie Nüssen oder getrocknetenFrüchten. Im Lieferumfang ist zusätzlich zur 5 Liter fassenden Rührschüssel aus Edelstahl eine 5 LiterKeramik-Rührschüssel enthalten, die mikrowellen- und backofenfest ist.Zum absoluten Allrounder wird die DESIGN KÜCHENMASCHINE ADVANCED DIGITAL mit demFleischwolfaufsatz, der im XXL-Set umfangreiches Zubehör mitbringt. Dazu gehören drei Lochscheiben (3, 5und 7mm), Wurstfüll-, Spritzgebäck- und Kebabvorsatz sowie vier verschiedene Pasta-Scheiben für selbstgemachteFettuccine, Spaghetti, Linguine und Macaroni. Dank des Spritzschutzes mit Einfüllöffnung bleibt dieKüche schön sauber. Für weiteren Bedienkomfort sorgen die LED-Programmanzeige und das gut lesebarenLCD-Display mit Count Down-Funktion.

Rührmaschinen im Test

