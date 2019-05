Mit dem WMF Stelio Milchaufschäumer lässt sich erlesener Milchschaum in Minutenschnelle herstellen — sowohl aus normaler Tiermilch als auch aus veganen Milchalternativen, wie bspw. aus Cashew-, Mangel- oder Sojamilch. Einerlei, ob man nun heiße Spezialitäten, wie Cappuccino oder Latte Macchiato, oder eiskalte Schmankerl in Gestalt von Frappés servieren will.

Denn das Modell bietet von Werk aus drei verschiedene Funktionen und ist so besonders leicht zu handhaben: Zur Auswahl stehen warmer Milchschaum, mit dem sich Cappuccino und Latte Macchiato herstellen lassen, kalter Milchschaum, der Cocktails, Frappés und auch Desserts anreichern kann, sowie heiße Milch, die sich zu Kakao und heißer Schokolade weiterverarbeiten lässt. Es lassen sich maximal 150 Milliliter Milch schäumen und maximal 250 Milliliter Milch erwärmen.

Die einzelnen Funktionen sind mit einer LED-beleuchteten Taste mit One-Touch-Funktion auszuwählen; die Abschaltautomatik vermittelt Sicherheit und verhindert, dass Milchrückstände versehentlich anbrennen. Ebenso mühelos lässt sich der Behälter säubern; schließlich ist er antihaftbeschichtet! Da der Rührarm nicht mechanisch mit dem Behälter verbunden ist, lässt er sich im Handumdrehen entnehmen und abspülen.

Mit ordentlicher Power (500 Watt), drei cleveren Funktionen und einem erlesenen Cromargan®-Mantel ist das kabellose Modell mit separatem Gerätesockel eine WMF-typische Kombination aus Funktionalität und zeitlosem, edlem Äußeren.

Der Stelio Milchaufschäumer von WMF ist zu einem Preis von 56,99 € (UVP: 59,99 €) bei Amazon (hier) erhältlich.

Quelle: https://www.wmf.com/de/presse/pressemitteilungen.html