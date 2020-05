Der neue VX8.2 ÖKO von AEG reinigt besonders leise und kraftvoll

Der neue VX8.2 ÖKO ist der leiseste, smarteste und umweltfreundlichste Bodenstaubsauger aller Zeiten von AEG. Dafür sorgt das innovative PureSound System, das Vibrationen reduziert und die unterschiedlichen Frequenzen optimiert. So reinigt der VX8.2 mit einer Lautstärke von nur 57dB(A) – vergleichbar mit einem leisen Gespräch. Mit der OneGo Power Clean-Bodendüse nimmt der VX8.2 Schmutz – von groben Partikeln bis hin zu feinstem Staub – sowohl auf Hart- als auch auf Teppichböden mit nur einer einzigen Saugbewegung mühelos und gründlich auf.

Dank des ergonomischen Tragegriffs und der Smartmode-Technologie besticht der VX8.2 durch intuitive Bedienung und einfaches Handling. Diese erkennt intelligent die unterschiedlichen Bodentypen und passt die Saugkraft automatisch an. Dadurch können Hart- und Teppichböden einfach und ohne lästiges Umstellen unterbrechungsfrei gereinigt werden. Hergestellt aus 75-prozent hochwertigem Recyclingkunstoff und durch den niedrigen Stromverbrauch bei gleichbleibend kraftvoller Saugleistung setzt AEGs VX8.2 ÖKO zudem neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit. Die hohe Wendigkeit, die ideale Gewichtsverteilung und das durchdachte, hochwertige Design des VX8.2 überzeugten auch die Experten-Jury des renommierten iF Design Awards wodurch der VX8.2 in der Kategorie Produkt ausgezeichnet wurde.

Unglaublich leise und kraftvoll auf allen Böden

Laute und unangenehme Geräusche zählen zu den Hauptärgernissen beim Staubsaugen. Damit in Zukunft das schlafende Baby nicht gestört wird und Katzen und Hunde nicht mehr vor lauten Geräuschen flüchten müssen, nimmt sich AEG den unangenehmen Betriebsgeräuschen an. Nur 57dB(A) – mit dem innovativen PureSound System hat AEG mit dem neuen VX8.2 seinen leisesten Staubsauger aller Zeiten entwickelt. Bei gleichbleibend kraftvoller Saugleistung verfügt der VX8.2 über eine herausragende Sound-Qualität sowohl auf Hart- als auch auf Teppichböden. „Die angenehmen Betriebsgeräusche unseres Kraftpakets werden durch die Reduzierung von Vibrationen und die Optimierung von tiefen und hohen Frequenzen ermöglicht“, erklärt Andreas Gelsheimer, Produktmanager für Home Care bei AEG. Eine Technologie, die bereits das renommierteste Prüfinstitut Deutschlands überzeugt: Die SLG bewertet die Sound-Qualität des VX8.2 als beste jemals festgestellte Sound-Qualität, womit AEGs neuster Staubsauger die Klassifizierung „A-Exzellent“ für Hart- und Teppichböden erhält.

Neben der Reduzierung der Betriebsgeräusche durch ein innovatives Sounddesign wurde auch bei der Verarbeitung des smarten AEG Staubsaugers auf die Zukunft gesetzt: Der VX8.2 ÖKO ist zu 75 Prozent aus Recyclingkunststoff hergestellt und kann zu 92 Prozent recycelt werden. Zudem besteht die Verpackung vollständig aus recyceltem Material und ist zu 100 Prozent wiederverwertbar. Darüber hinaus ist der Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Staubsaugern deutlich reduziert, ohne dabei an Saugkraft zu verlieren: Der VX8.2 ÖKO saugt bei nur 600 Watt Leistungsaufnahme so effizient wie ein 2200-Watt-Sauger. Mit seinem hohen Recyclinganteil und niedrigem Stromverbrauch setzt der VX8.2 ÖKO daher neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit.

Saugstarke Bodendüse entfernt selbst die feinsten Partikel

Bei vielen herkömmlichen Staubsaugern werden vor allem bei der Reinigung auf Teppichboden feine Staubpartikel erst nach mehrfachen Saugbewegungen entfernt. Nicht so beim VX8.2 ÖKO: Dank seiner innovativen OneGo Power Clean-Bodendüse können verschmutzte Bodenflächen von groben Partikeln bis hin zu feinstem Staub mit nur einer einzigen Saugbewegung gereinigt werden. Dafür sorgen insbesondere vier zusätzliche Räder der Power Clean-Bodendüse: „Die sechs Räder und der optimal angepasste Bodenabstand ermöglichen nicht nur eine bessere Aufnahme großer Partikel, sondern helfen auch die Lautstärke auf Hartboden deutlich zu reduzieren“, so Gelsheimer weiter. Damit die unterschiedlichen Bodenflächen stets oberflächenschonend gereinigt werden, besitzt die Power Clean-Bodendüse zwei Bürstenstreifen für die Reinigung auf Hartboden und zweit Gleitplatten für Teppichboden.

Technische Daten

Bodenstaubsauger mit Beutel VX8.2 ÖKO Silence

Highlight: Hergestellt aus 75 % Recyclingkunststoff

Leistung nom. / max.(Watt): 500 / 600

Saugkraftregulierung: Drehregler, stufenlos und SmartMode zur automatischen Bodentyp-Erkennung und Saugkraft-Anpassung

Handgriff: Geschlossener Ergo-Handgriff

Saugrohr: Leichtes Alu-Teleskoprohr mit Klick-Verschluss

Aktionsradius: 12 Meter

Lautstärke: 57 db(A)

Abluftfilter: Hygiene Filter™ E12, waschbar

Beuteltyp / -Volumen: s-bag® Classic Long Performance (3,5 Liter)

Bodendüse: OneGo Power Clean – optimale Aufnahme kleiner bis großer Partikel

Zusatzdüse: AeroPro™ Parketto Pro Hartbodendüse mit Klick-Verschluss

Zubehör: 3in1 Multifunktionsdüse

Farbe: Ebony Black / Recycled

Testergebnisse / Auszeichnungen: iF Design Award 2020, SLG getestete Sound-Qualität „A-Exzellent“

Preis und Verfügbarkeit

UVP: 279,95 €

Verfügbar im Handel ab April 2020

Bodenstaubsauger mit Beutel VX8.2 Allergy

Leistung: 500 Watt (nom.) / 600 Watt

Aktionsradius: 12 Meter

Lautstärke: 57 db(A)

Bodendüse: OneGo Power Clean-Bodendüse

Zusatzdüsen: AeroPro Parketto Pro Hartbodendüse

Ultraflache Flex Pro Bodendüse

Fernbedienung: ja

Beuteltyp: s-bag® Anti Allergy (3,5 Liter)

Filter: Waschbarer Allergy Plus Filter

Griff: Ausgewogen positionierter Tragegriff

Räder: XL-Softräder mit oberflächenschonender Beschichtung

Kantenschutz: Weiche Stoßleiste

Saugrohr: Leichtes Alu-Teleskoprohr mit Klick-Verschluss

Saugkraftregulierung: +/- Tasten mit LED Display

Zubehör: 3in1 Multifunktions-Düse am Handgriff fixierbar

Farbe: Soft White

Preis und Verfügbarkeit

UVP: 349,95 €

Verfügbar im Handel ab April 2020

Quelle

AEG