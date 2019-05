Der neue Philips Avent Snuggles

Für viele Eltern ist es leider ein wohlbekanntes Bild: Das Baby weint, obwohl der Hunger gestillt, die Windel gewechselt und erholsam geschlafen worden ist. Zur Beruhigung kann dann meistens nur noch der Schnuller und das liebste Kuscheltier bemüht werden. Falls es dann allerdings zum Worst Case kommen und eines von beiden nicht schnell genug zur Hand sein sollte, wird das herzzerreißende Geschrei nur umso lauter. Philips will der Suche nach Babyzubehör jetzt endlich ein Ende machen — mit dem Philips Avents Snuggles! Denn Snuggles ist eine clevere Kombination aus Kuscheltier und Schnuller. Der herrlich-weiche Kuschelpartner in Tier-Form (Affe, Elefant, Giraffe oder Robbe) und der mit ihm verbundene Schnuller stehen dem Baby stets zur Seite. Sehr praktisch: Das Kuscheltier ist mit allen Philips Avent-Schnullern kombinierbar.

„Wie oft sucht man als Mama oder Papa den Lieblingsschnuller, der als Einziger das Kind zum Einschlafen bringt. Dank des „Beruhigungs-Doppelagenten“ Snuggles hat man das Kuscheltier und damit den Schnuller in Rekordzeit gefunden. Durch die leicht beschwerten Pfoten übt das Plüschtier zudem eine beruhigende Wirkung auf das Baby aus und unterstützt auch die Position des Schnullers im Mund. So steht der verdienten Nachtruhe für Eltern und Kind nichts mehr im Wege“, so Marcella Vermeij, Marketing Managerin Avent bei Philips.

Da Kuscheltier und Schnuller bei allen Abenteuern mit dabei sind, ist auch die Hygiene nicht außer Acht zu lassen. Deshalb lassen sich beide Teile auch voneinander lösen: Während das Kuscheltier ein heißes Bad in der Waschmaschine nehmen kann, lässt sich der Schnuller in der Spülmaschine, einem Sterilisator oder mit kochendem Wasser säubern (und sterilisieren). Die Philips Avent-Schnuller kommen nicht nur ohne BPA (Bisphenol A) aus, sondern wurden auch entwickelt, um die empfindliche Babyhaut zu schonen. Sie sind auch vollkommen geschmacks- und geruchsneutral. Um die Wangen der Kleinsten zu schützen, passt sich das flexible, ultraweiche Saugerschild an ihre Form an. Abdrücke und Hautirritationen werden so vermieden (oder doch immerhin vermindert).

Der Philips Avent Snuggles ist ein wahres Baby-Must-Have und ab jetzt zu einem Preis von 19,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. auch bei Amazon (hier).

Quelle: https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190508-philips-avent-snuggles.html