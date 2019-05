Der neue HSR 100 von XORO

Mit dem HSR 100 stellt XORO, eine Marke der MAS Elektronik AG, ein neues Produkt in seiner Smart Home-Palette vor. Der kabellose XORO HSR 100 WLAN-Saugroboter mit Wisch-Funktion nimmt Ihnen einen Teil der regelmäßigen Haushaltsarbeit ab. So sparen Sie nicht nur mühsame Arbeit, sondern auch Zeit, die Sie lieber in sich, Freunde oder Familie investieren können. Die edle Farbkombination aus Schwarz und Weiß setzt sich deutlich ab — sowohl von hellen als auch von dunklen Fußböden.

Der Saugroboter erkennt automatisch, an welchen Stellen er schon gereinigt hat. Daher wird eine doppelte Reinigung von vornherein vermieden; auch kommt es nicht zu Zusammenstößen mit Mobiliar und Co. Das Modell kann – wie man es in unserer Zeit quasi schon erwartet – per App (Smart Life) hin und her manövriert werden; außerdem ist es mit Amazon Echo und Google Assistant bzw. Google Home kompatibel und lässt sich daher auch per Sprachbefehl steuern. Darüber hinaus kann man den HSR 100 mit den Lautsprechern XVS 100 und XVS 200 von XORO verknüpfen.

Der Saugroboter arbeitet verhältnismäßig leise (unter 65 dB(A), Ø). Mit moderner Technologie erkennt er Treppen, Möbel und Co. — er kann hier sowohl Hart- als auch Teppichböden abarbeiten. Mit empfindlichen Gyroskop-Sensoren orientiert sich der Saugroboter systematisch durch jeden einzelnen Raum. Eine virtuelle Karte des aktuellen Raums kann während des Saugvorgangs über die App (Smart Life) angezeigt werden. So kann man auch jederzeit prüfen, welche Bereiche schon gereinigt wurden und welche noch ausstehen. Der HSR 100 kann die Haushaltsreinigung natürlich immer zur selben Zeit starten – bspw., während man zur Arbeit außer Haus ist. Hierzu muss man nur einmal die jeweiligen Uhrzeiten einprogrammieren.

Der starke Akku erlaubt eine schnelle Fußbodenreinigung: In 100 Minuten kann das Modell bis zu 120 Quadratmeter an Fläche abarbeiten. Es steuert seine Ladestation vollautomatisch an, sobald die Akkukapazität 20 % erreicht. Das Modell bietet übrigens auch akustischen Output in deutscher Sprache: Es setzt bspw. über die unmittelbar bevorstehende Fußbodenreinigung, über einen momentanen Fehler und über seinen jeweiligen Ladestatus in Kenntnis.

Der Saugroboter ist mit einem Doppel-Filtersystem mit HEPA-Filter versehen worden — dadurch lässt sich der Anteil der im Raum hin und her schwirrenden Milben, (Haus-)Staubpartikeln, Schimmelpilzsporen und mehr vermindern. Doch auch während der Arbeit selbst ist er wirksam gegen Staub und Co. — auch in Ecken und an Fußleisten; schließlich bietet er einen Automatik-, einen Zickzack-, einen Spot- und einen Ecken-Modus. Mit nur 7,5 Zentimetern Höhe kommt das Modell auch unter Möbel, wie bspw. Sessel.

Die Wisch-Funktion zu verwenden, setzt voraus, dass man den Staubbehälter aus dem Gehäuse nimmt und ihn mit dem vollen Wassertank ersetzt. Das im Zubehörpaket enthaltene Mikrofasertuch muss anschließend nur noch über Klettverschlüsse mit der Unterseite des Wassertanks verknüpft werden.

Der XORO HSR 100 WLAN-Saugroboter mit Wisch-Funktion ist ab jetzt zu einem Preis von 249,00 € (UVP) im Fachhandel erhältlich.

