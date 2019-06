Der neue Dyson Pure Cool Me

Dyson hat jetzt mit dem neuen Dyson Pure Cool Me einen hochmodernen Luftreiniger in petto und nennt in seiner jüngsten Pressemitteilung gleich sechs Gründe, die für seinen Kauf sprechen sollen:

1. Damit Sie cool bleiben.

Der Luftreiniger Dyson Pure Cool Me sieht nicht nur cool aus, er verfügt auch über die aktuellste Luftsteuerungstechnologie von Dyson. Die Dyson Core Flow-Technologie wurde für einen kühlenden Luftstrom entwickelt. Inspiriert von den aerodynamischen Eigenschaften des Harrier Jump Jets haben die Ingenieure von Dyson herausgefunden, dass zwei Luftströme zu einem Hochdruckkern verschmelzen, wenn sie auf einer konvexen Oberfläche aufeinander treffen. Durch die technische Nutzung dieses Phänomens entwickelten sie eine Technologie, die einen präzisen und fokussierten Luftstrom liefert der Ihnen Erfrischung verschafft.

2. Kühlt mit gereinigter, nicht mit verschmutzter Luft.

Als Indoor-Generation verbringen wir bis zu 90% unserer Zeit mit Arbeiten, Lernen, Essen, Schlafen und Spielen hinter verschlossenen Türen.[1] Ganz normale Alltagsaktivitäten und Haushaltsgegenstände können in Innenräumen die Luft verschmutzen, beispielsweise setzten alltägliche Körperpflegeprodukte wie Parfüm oder Haarspray oftmals flüchtige organische Verbindungen (VOCs) frei. Beim Kochen entstehen unangenehme Gerüche und Feinstaubpartikel werden freigesetzt. Es lohnt sich also, einen klassischen Ventilator durch ein Gerät mit Reinigungsfunktion zu ersetzen.

Das einzigartige HEPA-Filtrationssystem des Luftreinigers Dyson Pure Cool Me nimmt bis zu 99,95% der ultrafeinen Partikel einschließlich Pollen, Schimmelpilzsporen und Bakterien auf.[2] Die enthaltene Aktivkohle absorbiert Gase, Gerüche, Haushaltsdämpfe (einschließlich VOCs). Es werden selbst kleinste Partikel mit einer Größe bis hin zu 0,1 Mikron absorbiert. Zum Vergleich: solche Partikel sind 300 Mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares.

3. Dyson Pure Cool Me könnte berufliche und private Beziehungen retten

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Männer und Frauen Temperaturen unterschiedlich empfinden und verschiedenartig darauf reagieren. Frauen empfinden Kälte tatsächlich stärker als Männer und sind daher empfindlicher gegenüber niedrigen Temperaturen. Im Durchschnitt liegt die von Frauen als angenehm empfundene Temperatur mit 24 bis 25°C um 2,5°C höher als bei Männern.[3]

Durch die einstellbare Kuppel an der Oberseite des Dyson Pure Cool Me kann der Winkel des Luftstroms genau eingestellt werden. Durch die Drehbewegung in einem Bereich von 70 Grad bietet das Gerät noch mehr Anpassungsmöglichkeiten. Jetzt können Sie den kühlenden Luftstrom ganz für sich allein genießen, ohne sich Sorgen zu machen, dass es für diejenigen, die neben Ihnen sitzen oder schlafen, zu kalt wird.

4. Großartig für die Nachtruhe

An hellen Sommerabenden kann es schwierig sein einzuschlafen. Das intelligente Lichtsensorsystem misst das Umgebungslicht automatisch und passt die Helligkeit der integrierten LCD-Anzeige in Echtzeit an die Umgebung an. Bemerken die Sensoren, dass der Raum dunkel geworden ist, schaltet es die LCD-Anzeige automatisch aus. Es kann auch ein Sleep-Timer programmiert werden, sodass sich das Gerät nach voreingestellten Intervallen von 30 Minuten bis 8 Stunden von selbst ausschaltet. Das Gerät wurde schalltechnisch für einen möglichst leisen Betrieb optimiert. Eine Schicht aus schalldämmendem Schaum in der Geräteunterseite absorbiert Motorgeräusche. Damit der Betrieb in unmittelbarer Nähe angenehm leise ist, haben unsere Akustikingenieure in mehr als 1.000 Tests durchgeführt, bei denen sowohl die Lautstärke als auch die Klangqualität in einer Entfernung von nur 20 cm vom Gerät gemessen wurden.

5. Sicher für Kinder und Haustiere

Das Gerät arbeitet ohne Propellerflügel, und damit besteht keine Gefahr für kleine Finger und Pfoten.

6. Mücken werden ferngehalten

Mücken sind schlechte Flieger – je nach Art erreichen sie 1,6 bis 2,6 km/h.[4] Außerdem mögen Sie keinen Seitenwind; der starke Luftstrom der Dyson Pure-Geräte hilft daher, sie fernzuhalten.

Der Dyson Pure Cool Me ist ab jetzt zu einem Preis von 399,00 € (UVP) erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

Quelle: Dyson GmbH