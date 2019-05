Gerade am Wochenende wünschen sich die meisten Menschen doch nichts weiter als mehr Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie. Doch — wie sollte es auch anders sein — stehen dann immer noch all diejenigen Haushaltsarbeiten an, derer man sich in der Woche nicht annehmen konnte. Hier kann iRobot mit seinem neuen Saugroboter, dem Roomba i7+, behilflich sein!

Der iRobot Roomba i7+ ist ein Saugroboter, der vor allem Smart-Home-interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu reizen weiß; mit einer großartigen Saugleistung erleichtert er — vollautomatisch — die Haushaltsarbeit. Auch wenn man es zwischen den Terminen wieder mal versäumt haben sollte, den Roomba i7+ manuell zu starten: Dank der neuen iRobot HOME-App kann man ihn zu jeder Zeit und aus aller Welt an die Arbeit schicken.

Durch die spezielle Imprint Smart Mapping-Funktion merkt sich der Roomba i7+ die Namen und Flächen einzelnen Räume, sodass man exakt einprogrammieren kann, wann, wo und wie gereinigt werden soll. Der Saugroboter kann dabei neben der iRobot HOME-App auch per Sprachbefehl kontrolliert werden — und zwar sowohl über Amazon Alexa als auch über Google Assistant! Wenn der Sauggang beendet ist, entleert der Roomba i7+ seinen Staubbehälter in einen Beutel in der Clean Base; und in die passen bis zu 30 Staubbehältervolumina hinein. Der Roomba i7+ kann daher mehrere Wochen lang selbständig saugen, ohne dass man selbst auch nur eine Hand heben müsste. Damit wird immerhin diese Hausarbeit zu einer der leichtesten und smartesten Angelegenheiten — und es bleibt mehr Zeit, die man dem Familien- und Freundeskreis widmen kann.

Der iRobot Roomba i7+ ist ab jetzt zu einem Preis von 899,00 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. auch bei Amazon (hier).

Quelle: http://medien.irobot.de/medien-kit?cat=1