Dirt Devil stellt mit dem AQUAclean 3in1 einen neuen, drei verschiedene Funktionen in sich vereinenden Dampfreiniger vor:

Der AQUAclean 3in1 von Dirt Devil ist jederzeit zur Hand, um auch schwere Flecken in Minutenschnelle zu lösen. Der rund 100,0 °C heiße Dampf löst nicht nur den Schmutz aus dem Boden, sondern eliminiert zur selben Zeit auch noch die in ihm wimmelnden Bakterien: Mit ihm lassen sich übrigens nicht nur Hart-, sondern auch (nicht allzu empfindliche) Teppichböden problemlos bearbeiten.

Der AQUAclean 3in1 ist in nur 20 Sekunden betriebsbereit und anschließend sehr leicht zu handhaben. Zur Auswahl stehen vier verschiedene Reinigungsprogramme. Die Steamboost-Funktion bspw. stößt in konzentrierter Art und Weise Dampf nach vorne aus und maximiert so die Reinigungsleistung. Der im Zubehör enthaltene enthaltene Teppich-Gleiter empfiehlt sich vor allem dann, wenn Teppiche sorgfältig gereinigt werden müssen.

Mit ergonomischem Design

Das ansprechende Design des neuen AQUAclean 3in1 ist nicht nur Selbstzweck; nein, das Modell ist schließlich vor allem dank seiner Form so leicht zu handhaben. Mit dem speziellen Teleskoprohr können Verbraucherinnen/Verbraucher auch an hohe oder schlicht schwer erreichbare Stellen herankommen. Als Handdampfreiniger wiederum beweist sich der AQUAclean 3in1 vor allem im Bad und in der Küche: Gerade Fliesen sind im Handumdrehen wieder sauber; selbst Ölspritzer stellen hier kein Problem dar. Ein um 360° drehbarer Adapter mit verschiedenen Bürsten- und Düsenelementen macht aus dem AQUAclean 3in1 einen wahren Allrounder, der sich wirklich überall im Haushalt einsetzen lässt.

Der Wassertank bietet ein Maximalvolumen von 300 Millilitern, was einen Einsatz von circa 20 Minuten erlaubt. Der zusätzliche Reinigungsmitteltank kann mit 165 Millilitern Reinigungsmittel befüllt werden; mit geeignetem Reinigungsmittel lassen sich auch besonders problematische Flecken (wie bspw. Fett) lösen.

Mit dem 3.400 Gramm leichten Gerät lassen sich alle Arten von Hart- und auch Teppichboden säubern. Das 8 Meter messende Stromkabel bietet dabei einen mehr als ausreichenden Aktionsradius. Ohne dass zwischen mehreren Steckdosen hin- und hergesprungen werden müsste, kann so eine Fläche von über 100 Quadratmetern gereinigt werden. Mit der praktischen Wandhalter lässt sich der Dirt Devil AQUAclean 3in1 außerdem ordentlich verstauen (und ist jederzeit wieder zur Hand)!

Mit üppigem Zubehörensemble

Im Zubehörpaket des Dirt Devil AQUAclean 3in1 ist alles enthalten, was man zur hygienischen Reinigung der allermeisten Flächen braucht: Ein 360-Grad-Adapter, ein Teppich-Gleiter, zwei Tücher (Mikrofaser), zwei verschiedene Düsen, eine Weichbürste, ein Wandhalter sowie ein praktischer Beutel, in dem sich bspw. dieses Zubehör verstauen lässt. Optional ist ein zusätzliches Set mit sechs verschiedenen Bürsten- und Düsenelementen erhältlich, um auch wirklich aller vorstellbaren Situationen im Haushalt Herr werden zu können.

Hannes Kaul, Head of Marketing der Royal Appliance International GmbH, der auch die Dirt Devil-Sparte mit verantwortet, sieht in dem neuen Dirt Devil AQUAclean 3in1 eine sinnvolle Ergänzung der jetzigen Dirt Devil-Produktpalette: „Im Unterschied zum klassischen Dampfmopp eignet sich der AQUAclean 3in1 für die hygienische Reinigung verschiedenster Oberflächen im Haushalt und bietet dem Kunden dabei größtmögliche Flexibilität bei der Anwendung. Wir nennen es 360-Grad-Einsatz, das heißt hygienische Reinigung vom Boden bis zur Decke.“

Der Dirt Devil AQUAclean 3in1 ist ab jetzt zu einem Preis von 129,99 € (UVP: 179,00 €) im Online-Handel erhältlich, bspw. bei Dirt Devil selbst (hier)



Quelle: www.dirtdevil.de/presscentre/