Clevere Schlüsselbox — Master Lock

Sicherheitsexpertinnen und -experten warnen immer wieder davor: Und dennoch werden Haus- und Wohnungsschlüssel immer noch von allzu gutgläubigen Menschen unter die Fußmatte gelegt, um bspw. Handwerker ins Haus zu lassen, wenn man selbst nicht vor Ort sein kann. Leichter kann man es geneigten Dieben nun wirklich nicht machen!

Dabei lässt sich all das jetzt viel sicherer handhaben: Mit der neuen Schlüsselbox 5426EURD Select Access® von Master Lock.

Szenen wie diese hat wohl jeder schon einmal erlebt: Die Handwerker haben nur dann Zeit, wenn wir außer Haus sind – einerlei ob am Arbeitsplatz, an der Universität oder anderswo. Niemand könnte die Handwerker also zum abgesprochenen Termin einlassen; hier blieb meistens nichts anderes übrig, als den Handwerkern einen (weiteren) Schlüssel zurückzulassen.

Je mehr Menschen allerdings einen (Haus- oder Wohnungs-)Schlüssel haben, desto größer ist auch das Risiko, dass einer von ihnen abhandenkommt. Ein solcher Verlust ist enervierend und kostet nicht nur Zeit, sondern auch in erheblichem Maße Geld: Schließlich ist schon die Reproduktion eines einzelnen Sicherheitsschlüssels sehr hochpreisig; muss man aber ein Schließsystem ist seiner Gesamtheit auswechseln (lassen), ist das mit immensen Mehrkosten verknüpft.

Schlüssel sicher verwahren

Mit der Schlüsselbox 5426EURD Select Access® können Schlüssel nun endlich sicher abgelegt werden und sind dennoch immer schnell zu erreichen; und zwar (nur) von all denjenigen Personen, denen sie auch zugänglich sein sollen. Man muss ihnen vorab nur den einprogrammierten Code verraten.

Die 14 Zahlzeichen des Systems erlauben bis zu 16.000 verschiedene Code-Kombinationen; und schon das vermittelt ein erhebliches Mehr an Sicherheit. Dank der ordentlichen Tastenmaße lässt sich die Schlüsselbox 5426EURD Select Access® auch von älteren Menschen und solchen, die Probleme mit ihrer Feinmotorik haben, leicht handhaben. Das stattliche Fach erlaubt es, eine Vielzahl von Schlüsseln in ihm zu verstauen. Wer seinen Wohnraum weitervermietet, bspw. über Portale wie Airbnb, kann so auch vollkommen problemlos die Schlüssel überlassen — ohne dass man sich hier persönlich Zeit abschöpfen müsste.

Schutz vor Diebstahl und Co.

Zudem bietet die Schlüsselbox einen sicheren Schutz vor Dieben und Co. Die massive Zinkkonstruktion widersteht den allermeisten Gewaltakten und die spezielle Türkonstruktion der Schlüsselbox bietet höheren Widerstand gegen ein Aushebeln. Mit der Wandhalterung lässt sich die Schlüsselbox auch stabil an Ort und Stelle verschrauben. Dennoch empfiehlt sich immer die Wahl einer nur schwer von außen einsehbaren Stelle. Einsetzbar ist die Schlüsselbox übrigens sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Eine im Zubehör enthaltene, leicht abnehmbare (Hart-)Plastikhülle hält Niederschlag und Co. größtenteils ab.

Die Schlüsselbox 5426EURD Select Access® ist im Online-Handel, bspw. bei Amazon, zu einem Preis von nur 99,00 € erhältlich (hier). Mit dabei sind ein (Hart-)Plastikkasten, geeignete Sicherheitsschrauben, ein Schlüsselhaken und schließlich ein Umcodierungswerkzeug.

Quelle: https://de.masterlock.eu/über-uns-48sx/pressemitteilungen