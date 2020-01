Samsung Electronics hat im Vorfeld der Consumer Electronics Show 2020 (CES) in Las Vegas sein neues Produktportfolio von Micro LED, QLED 8K und Lifestyle TVs vorgestellt. Mit der Einführung neuer Display-Größen, 8K AI Upscaling-Fähigkeiten, drehbaren Displays und vielen weiteren Innovationen definiert Samsung das Heimkinoerlebnis und die Nutzung von Bildschirmen in den heimischen vier Wänden neu.

„Die Konsumenten verwenden Bildschirme täglich, um von zu Hause aus zu arbeiten, zu Hause Sport zu treiben und sogar von zu Hause aus einzukaufen. Im Zuge des Wandels unseres Lebensstils entwickelt sich auch der Fernsehbildschirm weiter und eröffnet den Nutzern den Zugang zu ihren Lieblingsinhalten und Live-Informationen – wann und wo immer sie wollen“, sagt Jong-hee Han, President of Visual Displays Samsung Electronics. „Unter dem Motto ‚Screens Everywhere‘ ermöglichen wir unseren Kunden in diesem Jahr durch die Einführung neuer KI-Funktionen und unsere 8K-Technologie ein extrem lebendiges und vernetztes Fernseherlebnis für das Zuhause.“

Micro LED als Vorreiter im Heimkino-Markt

Auf der CES präsentiert Samsung den modularen Micro LED TV, der innovative Bildschirmtechnologie mit beispiellosen Anpassungsmöglichkeiten kombiniert. Die neuen Modelle wurden explizit für den Heimkino-Markt entwickelt. Konsumenten können nun erleben, wie die Design- und Ingenieursteams von Samsung den Fernseher neu gedacht haben.

Mit den Displaygrößen 75, 88, 93 und 110 Zoll eignen sich die Micro LED-Modelle für eine Vielzahl von Haushalten und Lebensstilen. Die neuen 88- und 150-Zoll-Modelle begeistern durch ihr elegantes Infinity Design, bei dem alle vier Seiten des Rahmens entfernt wurden, sodass sie sich extrem flach an die Wand anschmiegen. Konsumenten können mehrere Micro LED-Panels miteinander verbinden und ihren Fernseher ganz nach ihren Vorstellungen an einen spezifischen Raum anpassen.

Micro LED-Displays punkten nicht zuletzt mit ihrer exzellenten Bildqualität, die durch große Tiefenwirkung, hohe Auflösung sowie eine Spitzenhelligkeit von 5.000 Nits besticht. Darüber hinaus setzen sie auf Upscaling-Technologie, die auf Deep-Learning basiert, um unabhängig von der Bildquelle qualitativ hochwertige Inhalte darzustellen.

QLED 8K: neuer AI Quantum Prozessor 8K, neues Design

Das neue TV-Flaggschiff von Samsung, der Q950TS QLED 8K ist der erste 8K TV der Branche, der ein ultraflaches Design, erstklassige 8K-Bildqualität und beeindruckenden Surround-Sound kombiniert. Darüber hinaus ist der Q950TS der erste TV im „Infinity Screen“-Design, bei dem der Bildschirm 99 Prozent der sichtbaren Fläche ausmacht und so ein noch nie dagewesenes Fernseherlebnis ermöglicht.

Mit dem AI Quantum Processor 8K ausgestattet, verfügt der Q950TS über intelligente 8K AI Upscaling- und Deep Learning-Fähigkeiten, die niedrig aufgelöste Inhalte automatisch auf gestochen scharfe 8K-Auflösung hochskalieren. Mit einer Funktion namens Adaptive Picture kann der TV zudem die Bildeinstellungen einerseits an die Umgebungsbeleuchtung und andererseits auch für einzelne Bilder optimieren. Der AI Quantum Processor ist gleichzeitig das „Hirn“ hinter der offenen Smart-Home-Plattform Tizen, mit deren Hilfe Nutzer nicht nur ihren TV, sondern auch andere Geräte im vernetzten Zuhause bedienen können.

Das 8K-Ökosystem wächst stetig weiter und ermöglicht schon heute die Wiedergabe von faszinierenden 8K-Inhalten von Anbietern wie YouTube. Der Einsatz des AV1-Codecs ermöglicht mittlerweile bessere Kompressionsraten und die Unterstützung der HDR10+-Technologie, die Bilder mit größerer Räumlichkeit sowie optimierten Helligkeits- und Kontrastwerten erlaubt.

Parallel zur abermals verbesserten Bildqualität bietet die neue Generation QLED 8K auch hochwertigen Sound. Dafür sorgen die Premiumfunktionen Q-Symphony, Object Tracking Sound+ (OTS+) und Active Voice Amplifier. Diese maximieren den immersiven Klang durch die Bereitstellung von räumlichem und dynamischem Audio. In Kombination mit der mit dem CTA „Best of Innovation“-Preis ausgezeichneten HQ-Q800T Soundbar synchronisieren sich die Lautsprecher des Fernsehers mit der Soundbar, um als zusätzlicher Audiokanal zu dienen und eine lebhafte Klanglandschaft zu kreieren.

Lifestyle-TV The Sero eröffnet neue Möglichkeiten für die „Generation Mobile“

Mit der Einführung von The Sero erweitert Samsung auch sein Portfolio an Lifestyle TVs. The Sero, was auf Koreanisch „vertikal“ bedeutet, hat die Fähigkeit, zwischen horizontaler und vertikaler Bildschirmausrichtung wechseln zu können – genau wie ein Smartphone oder Tablet. Nach dem erfolgreichen Marktstart in Korea im vergangenen Jahr wird Samsung die Verfügbarkeit von The Sero 2020 auf Märkte auf der ganzen Welt ausweiten.

Die Display-Schwenktechnik von The Sero korrespondiert mit den mobilen Geräten der Nutzer, um Inhalte sowohl in traditionellen horizontalen als auch in vertikalen Formaten, die für den mobilen Konsum entwickelt wurden, natürlich darzustellen. So können Konsumenten Social-Media-, YouTube- und andere persönliche Videos im Hoch- oder Querformat genießen – wie sie es von ihrem Smartphone gewohnt sind.

Ausgerichtet auf Millennial- und Generation-Z-Konsumenten, zeichnet sich The Sero durch ein modernes Design aus, das in jedem Raum hervorsticht, und bietet eine Reihe von verschiedenen Anzeigefunktionen für den Fall, dass er nicht in Gebrauch ist. The Sero ist ein CTA „Best of Innovation“ Gewinner der CES 2020 und vereint die innovativen Funktionen der Premium-Displays von Samsung mit einem neuen Ansatz, der die Bedürfnisse und Gewohnheiten einer wachsenden mobilen Zielgruppe erfüllt.

„Die Konsumenten erwarten heute Fernseher, die sich ihrem individuellen Lebensstil anpassen. Daher definiert Samsung durch neue digitale Dienste und innovatives Design die Rolle des Bildschirms neu“, sagt Grace Dolan, Vice President of Marketing Communication Samsung Electronics America.

Quelle

Samsung