Bosch SmartGow

Besonders wenn es um das Wohlergehen der ganzen Familie geht, spielt die Herkunft und Qualität der Lebensmittel eine wichtige Rolle. Um sicher zu gehen, ist der eigene Anbau von Kräutern, Salaten oder Früchten die beste Möglichkeit, täglich frische und gesunde Zutaten griffbereit in der Küche zu haben. Doch fehlt oft die Zeit, sich liebevoll um die Aufzucht der Pflanzen zu kümmern. Besonders für Stadtbewohner ist es zudem oft nicht einfach, den passenden Ort mit geeigneten Bedingungen für Blumentöpfe oder Beete zu finden. Und auch wenn Balkon oder Garten vorhanden sind: Spätestens im Winter ist Schluss mit frischen Kräutern.

Jetzt noch mehr Vielfalt durch VarioTray und SmartGrow-App

Mit dem SmartGrow, einer Komplettlösung für selbstgezogene Kräuter und Salate, hat Bosch das Segment des Indoor Gardenings neu definiert. Auch ohne Garten, Balkon oder grünem Daumen können Nutz- und Zierpflanzen zu jeder Jahreszeit gedeihen. Mit seinem durchdachten, schlichten Design fügt sich der SmartGrow dabei nicht nur in der Küche gut in seine Umgebung ein.

Durch das neue Zubehör VarioTray kommt jetzt noch mehr Vielfalt in die gesunde Ernährung. Das speziell für Superfoods entwickelte Modul kann einfach eingesetzt und sofort bepflanzt werden. Ob Blattradieschen, Pak Choi oder Brokkoli: Nach nur sieben Tagen optimalem Wachstum können die sogenannten Microgreens verzehrfertig geerntet und verarbeitet werden – und das mit einer geballten Kraft an Vitaminen. Nicht nur Superfoods bereichern das erweiterte Sortiment an Saatkapseln. Obst, Gemüse, Kräuter, Salate, essbare Blumen, oder mit dem Experimentierset ganz eigene Kreationen – der Kreativität für das nächste Gericht sind keine Grenzen gesetzt. Wertvolle Tipps und Tricks zu Vitaminen, Nährstoffen, Kombinationsmöglichkeiten sowie richtiger Pflege der einzelnen Pflanzensorten bietet zudem die Bosch SmartGrow-App für das Smartphone.

Bosch SmartGrow: Der smarte und ökologisch clevere Design-Allrounder

Keine Transportwege, weniger Verpackungsmaterial und die direkte Verarbeitung der Ernte machen den SmartGrow zu einer besonders frischen und transparenten Lösung für die tägliche Ernährung. Auch ist das smarte Indoor Gardening-Gerät eine unkomplizierte Option, gesunde Zutaten einfach selbst zu (be-)ziehen. Dabei erreicht der SmartGrow in den Bereichen Geschmack und Textur der Pflanzen überlegene Resultate, indem natürliche Bedingungen bestmöglich abgebildet werden. Je nach Wachstumsphase wird die Lichtzufuhr automatisch angepasst – in stets richtigem Spektrum, optimaler Intensität und Dauer. Das automatische Bewässerungssystem stellt gleichzeitig sicher, dass Pflanzenwurzeln die richtige Menge Wasser, Sauerstoff und Nährstoffe erhalten – von der Keimung, über die Jungpflanze bis zur Ernte. Sogar im Urlaub kümmert sich der SmartGrow von Bosch bis zu zwei Wochen lang automatisch um seine Schützlinge – ohne das Zutun der Nachbarn. Einfach auf den Urlaubsmodus umstellen und sorgenfrei die freie Zeit genießen.

Der Bosch SmartGrow wird ab Juli dieses Jahres (2019) im deutschen Handel erhältlich sein: Als SmartGrow 3-Modell (3 Saatkapseln) zu einem Preis von 269,99 € (UVP) und als SmartGrow 6-Modell (6 Saatkapseln) zu einem Preis von 169,99 € (UVP), bspw. im Bosch-Onlineshop (hier)!

Quelle:

https://www.bosch-home.com/de/pressecenter/pressrelease-14336#main-content