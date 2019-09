Bauknecht und BÄRENWALD Müritz

Die Bauknecht Hausgeräte GmbH, einer der führenden Hersteller von Haushaltsgeräten mit Sitz in Stuttgart, ist eine Partnerschaft mit dem BÄRENWALD Müritz, ein Projekt von VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz, eingegangen. In Westeuropas größtem Bärenschutzzentrum bekommen Bären aus nicht artgemäßer Haltung die Chance auf ein zweites Leben. Die künftige Zusammenarbeit der Partner umfasst eine Vielzahl von Aktionen und Veranstaltungen, die im Kontext einer nachhaltigen Lebensführung stehen.

Herzstück der Jubiläumskampagne zum 100-jährigen Firmenjubiläum von Bauknecht ist ein emotionaler Werbefilm, in dem ein kleiner Teddybär die Hauptrolle spielt. Der TV-Spot erzählt die Geschichte einer Mutter und eines Vaters, die ihrer kleinen Tochter helfen, ihren geliebten verschollenen Teddybären zu finden und mit ihrer Bauknecht Active Care Waschmaschine wieder zum Leben zu erwecken. Der Teddybär als Leitmotiv inspirierte Bauknecht zu einem partnerschaftlichen Engagement mit dem BÄRENWALD Müritz. Dort haben echte Braunbären die Chance auf ein zweites Leben, nachdem sie aus nicht artgemäßen Haltungen gerettet wurden. Das passt zur Kommunikationsplattform „Care“ von Bauknecht. Die Kooperation spiegelt die Philosophie des Unternehmens wider: „Für Bauknecht spielen die Themen Ressourcenschonung, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle und sind Teil unserer Unternehmenswerte“, so Kathrin Schunger, Head of Brand & Digital der Bauknecht Hausgeräte GmbH. Zudem passt sie zur zentralen Message der Jubiläumskampagne „Du kümmerst Dich um die Dinge, die Du liebst. Wir auch – seit über 100 Jahren“.

Bauknecht legt Wert auf Nachhaltigkeit

Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird in der Gesellschaft immer präsenter und spielt auch bei der Entwicklung neuer Haushaltsgeräte eine entscheidende Rolle. Hier setzt Bauknecht mit seinen innovativen Technologien an: „Die verlässliche Qualität und die Langlebigkeit unserer Hausgeräte sind weitere Faktoren, die das nachhaltige Konzept von Bauknecht unter Beweis stellen. Umweltfreundliche Innovationen und Technologien sorgen dafür, dass unsere Produkte in allen Bereichen von Waschen, Spülen über Kochen bis Kühlen äußerst sparsam arbeiten und durch den geringen Energie- und Wasserverbrauch die natürlichen Ressourcen schonen“, erklärt Kathrin Schunger weiter. Diese zentralen Aspekte werden durch die Kooperation mit dem Bärenwald bestätigt und emotional erlebbar gemacht. Die Zusammenarbeit von Bauknecht und dem BÄRENWALD Müritz umfasst eine Vielzahl von Aktivitäten und die gegenseitige Einbindung in Kommunikationskonzepte und Projekte.

Zum Auftakt der Zusammenarbeit haben die Partner am 04. Oktober zum Welttierschutztag ein großes Event im BÄRENWALD Müritz mit verschiedenen Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit und Tierschutz für Kinder und Familien geplant. Als Highlight gibt es zudem einen besonderen Haushaltshelfer zu gewinnen: Denn an diesem Tag wird eine Sonderedition-Waschmaschine von Bauknecht verlost, die es so nur einmal gibt.

