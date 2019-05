Bartschneider BT5000 von Philips

Das Wichtigste beim Trimmen sind gleichmäßige und — gerade morgens — schnelle Ergebnisse. Dies stellt beim Philips Bartschneider BT5000 die Kombination aus scharfen Messern und optimaler Schneideposition des Barthaars sicher. So wird jedes als schmerhaft empfundenes Ziepen von vornherein verhindert. Seine Messer schärfen sich von selbst nach, indem sie während der Rasur leicht aneinander reiben. So ermöglichen sie jederzeit ein präzises Trimmen — sowohl von dünnerem als auch von dickerem Haar — in nur einem Mal. Das Besondere: Der Kamm des Lift & Trim Pro-Systems richtet jedes einzelne Haar auf und schiebt es so in die ideale Schneideposition, bevor es schließlich von den doppelt geschärften und langlebigen Messerschneiden abrasiert wird. Egal ob es sich nun um einen Stoppel-, einen modischen Drei-Tage- oder einen noch längeren Bart handelt – mit seinen 40 Längeneinstellungen bietet der Bartschneider BT5000 immer ein gleichmäßiges, gepflegtes Rasurerlebnis.

„Der beliebteste Bartstyle bei Männern ist der Dreitagebart. Zur Erhaltung des Looks möchten Männer aber ungern mehrere Male über die gleiche Stelle fahren müssen. Sie wünschen sich ein Tool, mit dem sie ihren Bart einfach und schnell gleichmäßig trimmen können“, so Ann-Kristin Kaiser, Marketing Manager Male Grooming bei Philips. „Kein Problem für unseren BT5000, der dank dem Lift & Trim Pro System im Vergleich zu seinem Vorgänger sogar 80 Prozent schneller arbeitet.“

40 Schnittlängeneinstellungen. Für exaktes Styling.

Es lässt sich zwischen 40 verschiedenen Schnittlängeneinstellungen – von 0,4 bis 20 Millimetern – wählen; und das gelingt mit dem leichtgängigen Zoom-Rad spielerisch-leicht! Für kürzere Stoppel- oder Drei-Tage-Bärte empfiehlt sich der Kammaufsatz bis 10 Millimeter; mit dabei ist allerdings auch noch ein Kammaufsatz bis 20 Millimeter. Im Detail heißt das: Für kurze Styles (0,4 bis 2 Millimeter) kann die Schnittlängeeinstellung in 0,2-Millimeter-Schritten erfolgen. Für den beliebten Drei-Tage-Bart (2 bis 5 Millimeter) bietet das Modell eine Schnittlängeneinstellung in 0,5-Millimeter-Schritten. Für alles, was schon darüber hinaus sprießt (ab 5 Millimetern), lässt sich die Schnittlängeneinstellung in 1-Millimeter-Schritten vornehmen. Das Trimmen von Schnurrbärten oder ein exaktes Styling der Bartkante ist mit dem aufsetzbaren Präzisionstrimmer ein Kinderspiel. Der Lithium-Ionen-Akku bietet nach einer Stunde Ladezeit 90 Minuten kabellose Rasur; eine Handvoll LEDs setzen immer über den aktuellen Ladestand in Kenntnis. Der Bartschneider kann aber auch verwendet werden, während man ihn noch lädt! Der stabile Stand-Fuß schließlich dient nicht nur zum Laden, sondern auch dazu, das Modell sicher (und natürlich: stilvoll) im Bad abzustellen.

Der Philips Bartschneider BT5000 ist zu einem Preis von 64,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

