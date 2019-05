„Aquablaster“ von Boompods

Das britische Unternehmen Boompods bietet mit dem „Aquablaster“ die erste voll wasserdichte (IPX7) Bluetooth-Box, die mit dem Sprachassistenten von Amazon (Alexa) kompatibel ist. Einmal mit dem Smartphone oder Tablet verbunden, nutzt der stabile Outdoor-Speaker deren WLAN- oder UMTS-Funktion und kann so alle Funktionen von Amazon Alexa ansteuern — ob beim Campen, Radeln, Wandern oder auch nur unter der Dusche. Denn der „Aquablaster“ ist dem Schutzstandard IPX7 zuzuordnen somit vollkommen wasserdicht. Auch Stößen kann der smarte Lautsprecher problemlos widerstehen.



Wer Alexa anweist, die neuste Musik abzuspielen, kann sie sich direkt über die Boompods-Speaker anhören. Dazu bietet die Box einen 45 Millimeter-Lautsprechertreiber mit 4 Ohm und 8 Watt Ausgangsleistung. Das Signal-Rausch-Verhältnis ist bei unter 60 Dezibeln zu verorten, die Frequenz bei 2,4 – 2,48 GHz bzw. einem Frequenzgang von 100 Hz – 15 KHz. Ein Mikro mit einer Sensibilität von - 42 Dezibel ist auch verbaut worden; wie sollte man sonst auch von seinem Sprachassistenten verstanden werden?

Der „Aquablaster“, der in drei verschiedenen Farben/Farbpaaren zu haben ist, hat auch alles mit im Gepäck, um ihn an Ort und Stelle zu sichern: So enthält das Zubehörpaket einen Fahrradhalter, einen Karabiner, einen Lanyard und einen Saugnapf.

Der Boompods „Aquablaster“ ist zu einem Preis von 59,99 € (UVP) im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).

