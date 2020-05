Aluminium-Antihaft-Kochgeschirr von Le Creuset

Jeden Tag im Einsatz: Beschichtete Töpfe und Pfannen sind beliebte Basics in der modernen Küche. Sie eignen sich ideal zum fettarmen Braten von Fisch, Gemüse & Co. sowie für die Zubereitung empfindlicher Mehl- und Eierspeisen. Jetzt hat Le Creuset die Multitalente weiter optimiert: Das erfolgreiche Aluminium-Antihaft-Sortiment präsentiert sich mit gehärtetem 6-Lagen-Pfannenkörper und einer neuen, viermal stärkeren Beschichtung. Damit setzt die franzö­sische Premiummarke Maßstäbe in puncto Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.

Ob flache oder hohe Pfanne, Profipfanne, Wok, Fleisch- oder Milchtopf, an der robusten, abriebbeständigen und PFOA-freien 3-Lagen Antihaft-Beschichtung perlt alles ab, wie von einem Lotosblatt. Die Speisen lösen sich jederzeit einwandfrei aus dem Kochgeschirr – ideale Voraus­setzungen für eine knusprige Pizza Margherita aus der Pfanne. Und diese lässt sich einfach herstellen: Rotes Pesto oder Pizzasauce auf dem selbstgemachten Hefeteigboden verteilen und anschließend mit Mozzarella-Scheiben und frischen Basilikumblättern belegen, fertig!

Das Aluminium-Antihaft-Sortiment ist prädestiniert fürs Sautieren, Stir-Frying bis hin zum Simmern auf allen Herdarten inklusive Induktion und Backofen. Töpfe und Pfannen können nach Gebrauch problemlos gereinigt werden, auch in der Spülmaschine.

Backen in neuen Dimensionen – der leichte, herrlich-saftige Kirschkuchen mit Joghurt und Kardamom passt perfekt zum Kaffee oder Tee. Das Rezept ist kinderleicht und gelingt sicher, ganz ohne Backpapier oder umständliches Einfetten.

Am Antihaft-Sortiment von Le Creuset haben Einsteiger, experimentierfreudige Feinschmecker, Profis und gesund­heitsbewusste Hobbyköche lange ihre Freude. Jedes Produkt ist eine Investition, die sich lohnt − auch in Sachen Nachhaltigkeit. Alle Töpfe und Pfannen sind geschmiedet und hart eloxiert. Die neue 6-Lagen-Konstruktion erhöht die Widerstandsfähigkeit und Stabilität des Kochgeschirrs und macht es äußerst hitzeeffizient. Die Wärme verteilt sich gleichmäßig über die gesamte Fläche und sorgt für Top-Bratergebnisse. Für das Aluminium-Antihaft-Kochgeschirr garantiert Le Creuset eine Lebensdauer von 30 Jahren – wie für seine guss­eisernen Klassiker.

Lieferbare Formen und Größen:

Aluminium Profitopf, 16, 18 und 20 cm, UVP: Ab € 145,00

Aluminium Profipfanne mit Glasdeckel, 24, 26, 28 und 30 cm,

UVP: Ab € 139,00

Aluminium Pfanne hoch, 24, 26, 28 und 30 cm, UVP: Ab € 125,00

Aluminium Pfanne flach, 20, 22, 24, 26, 28 und 30 cm, UVP: Ab € 95,00

Aluminium Crêpespfanne, 24 und 28 cm, UVP: Ab € 109,00

Aluminium Sautépfanne, 26 cm, UVP: € 165,00

Aluminium Wok, 32 cm, UVP: € 179,00

Aluminium Wok-Pfanne, 30 cm, UVP: € 175,00

Beschichtete Pfannen im Test

Eine gute Pfanne eignet sich nicht zur zum Braten, sondern auch zum Schmoren, Dünsten und Frittieren. Wir haben 13 beschichtete Pfannen getestet. Lesen Sie hier, welche der Pfannen der Allrounder in der Küche ist.

Quelle

Blies PR