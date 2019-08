Es gibt Situationen, in denen man ein Genie in der Küche braucht: Eines, das in Windeseile ein leckeres Menü zubereitet, das der ganzen Familie oder dem Freundeskreis richtig gut schmeckt und obendrein noch gesund ist. Genau für solche Situationen gibt es jetzt die Tefal ActiFry Genius XL 2in1. Mit extragroßem Fassungsvermögen von 1,7 Kilogramm und einer zusätzlichen, integrierten Grillplatte können zwei unterschiedliche Gerichte oder zwei Portionen eines Rezeptes parallel zubereitet werden. Die Zubereitung auf zwei Ebenen gleichzeitig macht die neue Heißluftfritteuse noch vielseitiger und schneller als jemals zuvor. Mit neun verschiedenen Menü-Einstellungen gelingen verschiedenste Köstlichkeiten im Handumdrehen. Beispielsweise eine knackige Wok-Gemüsepfanne in der ActiFry Schüssel und in der darüber liegenden Grillplatte leckere Lachsfilets. Auch der Klassiker Pommes frites mit Schnitzel gelingt punktgenau und mit ganz wenig Fett. Für alle Zubereitungen lässt sich die Temperatur genau einstellen und die Überwachung übernimmt die ActiFry Genius XL 2in1. Die innovative Dual Motion Technology sorgt durch den integrierten Rührarm dafür, dass alle Zutaten perfekt gleichmäßig gegart werden – garantiert kein Anbrennen und das ganz ohne lästiges Schütteln oder Danebenstehen.

Grenzenlos vielseitiger Genuss

Die ActiFry Genius XL 2in1 von Tefal hält mit neun Menü-Einstellungen eine riesige Auswahl an Zubereitungsarten bereit. Ob die klassischen Pommes frites, knusprig panierte oder frittierte Snacks, Hähnchen, leckere Frühlingsrollen, Wok- oder internationale Gerichte, Frikadellen – vegetarisch oder mit Fleisch und Fisch – oder köstliche Desserts: All das lässt sich mit einem einfachen Knopfdruck zubereiten und das auf zwei Ebenen. Blitzschnell ist ein komplettes Gericht fertig, ohne großen Aufwand und unnötigen Geschirreinsatz. Für noch mehr Vielfalt gibt es 150 zusätzliche Rezepte in der ActiFry-App, die exklusiv für die ActiFry Genius XL 2in1 entwickelt wurden. Im Lieferumfang ist außerdem ein Rezeptbuch mit 20 leckeren 2in1 Rezepten enthalten. Absolut genial: Um stets knusprige und homogene Ergebnisse zu erzielen, verfügt jedes Programm über entsprechend voreingestellte Temperaturstufen. Das bedeutet, einfach die Zutaten in das Gerät geben, entsprechendes Programm auswählen und entspannt genießen. Wer die Temperatur lieber eigenständig regulieren möchte, kann diese auch manuell einstellen – ganz präzise von 80 bis 220 Grad. Dabei ist mit einer Maximaltemperatur von 220 Grad ist sogar ultrakrosses Frittieren ohne Probleme möglich.

Genial flexibel

Über die Startzeit-Vorwahl lassen sich Rezepte vorbereiten und sind zu einem geplanten Zeitpunkt fertig. Das ist besonders praktisch, wenn einmal viele Termine anstehen. Einfach Startzeitpunkt eingeben, ins Fitness-Studio oder in den Supermarkt gehen und sich anschließend auf eine bereits fertige Mahlzeit freuen. Das Essen ist schon fertig und es gibt noch anderes zu tun? Auch kein Problem, mit der Warmhaltefunktion der ActiFry Genius XL 2in1 lassen sich die Gerichte ganz einfach später genießen. So einfach geht Kochen, wenn man ein Genie im Haus hat.

Die neue Tefal ActiFry Genius XL 2in1 YV9708 wird voraussichtlich ab September dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 374,99 € (UVP) erhältlich sein, bspw. bei Amazon (hier).

Sie sind an einer modernen Fritteuse wie der Tefal ActiFry Genius interessiert? Dann schauen Sie doch einmal in unseren aktuellen Test der Tefal ActiFry Genius FZ7600 (ETM TESTMAGAZIN 07/2018, Nr. 155). Mit einem Klick hier kommen Sie direkt zum kostenlos lesbaren Testbericht!

Quelle:

becker döring communication (www.beckerdoering.com)