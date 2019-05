ACME SC202 — smarte Körperanalysewaage

Die neue Körperanalysewaage ACME SC202 kann dank ihrer Multi-User-Funktion auch problemlos von mehreren Personen in ein- und demselben Haushalt verwendet werden. Das smarte System stellt alle Daten und Statistiken in übersichtlichen Graphiken in der kostenlosen Feelfit-App dar – so lässt sich bspw. jederzeit nachvollziehen, ob und wie sich die einzelnen Messwerte innerhalb welcher Zeitspannen verändert haben. Sie ist spielerisch leicht zu handhaben und kann, ein Gewichtsspektrum von 5 kg (minimal) bis 180 kg (maximal) abdeckend, von Groß und Klein verwendet werden. Jeder kann zu diesem Zweck einen persönlichen Account einrichten und die Messwerte mit demselben verknüpfen. Selbstverständlich lässt sich das Gewicht nicht nur über die App einsehen, sondern auch vom Display (LCD) des Modells selbst ablesen. Aktiviert wird die ACME SC202 übrigens durch einen Stupser mit dem Fuß.



Dank Doppel-Signal-Messung und BIA-Technologie (Bioelektrische Impedanzanalyse) sind die erhobenen Werte besonders präzise. Neben dem Gewicht ermittelt die smarte ACME SC202 außerdem den BMI, die BMR und den Fettanteil der Anwenderinnen/Anwender. Anknüpfend an die zuvor in die App eingetragenen Daten — wie bspw. Größe, Geschlecht und Alter —, wird mit dem Gewicht der BMI (Body Mass Index) errechnet. Schließlich stellt die App auch dar, ob dieser in einem (noch) bedenkenlosen Bereich zu verorten ist. Die BMR (Basal Metabolic Rate) kann hier zur Motivation dienen und bspw. bei der Ernährungsplangestaltung bemüht werden: Das Modell berechnet nämlich diejenigen Kalorien, die von der Anwendeirn/dem Anwender während des Ruhezustands (durchschnittlich) verbrannt werden: Also während nur die allerwesentlichsten körperlichen Funktionen, wie bspw. das Atmen, verwirklicht werden.

Sollte man das Smartphone einmal nicht in unmittelbarer Nähe haben, werden die Messwerte im internen Speicher der ACME SC202 abgelegt. Sobald sich das Smartphone aber wieder per Bluetooth verknüpft, werden alle Messwerte vollautomatisch synchronisiert und in die App importiert. Dank der kompakten Größe und des minimalistisch-modernen, weißen Designs passt die ACME SC202 in jedes Interieur – einerlei ob klassisch oder modern. Mit Maßen von nur 284 x 284 x 25 mm (B x T x H) verschwindet sie außerdem schnell in (oder: unter) jedem Schrank.

Für den Betrieb braucht das Modell nur vier normale AAA-Batterien.

Die ACME SC202 ist gegenwärtig zu einem Preis von circa 35,99 € (UVP: 49,99 €) im Handel erhältlich, bspw. bei Amazon (hier).



