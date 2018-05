Beurer HK 44 im Test

Nach wohltuender Wärme sehnt man sich nicht nur in der nasskalten Herbst- und Wintersaison. Schließlich kann man mit Wärme auch Muskel- und Gelenkschmerzen lindern und verspannte Muskulatur lockern. Auch bei einer entzündeten Blase bzw. entzündeten Nieren empfiehlt sich maßvolle Wärme. Eine solche können moderne Heizkissen – wie das HK 44 von Beurer – in sicherer Art und Weise vermitteln.

Beurer HK 44

Schnell und jederzeit einsetzbar ist das Heizkissen HK 44 von Beurer. Anders als klassische Wärmequellen (bspw. eine Wärmflasche) ist das Heizkissen vollkommen sicher zu handhaben. Schließlich muss hier nicht mit heißem Wasser o. ä. hantiert werden. Außerdem lässt sich die Temperatur jederzeit einstellen und so dem persönlichen Wärmebedürfnis und -empfinden anpassen. Das Heizkissen ist außerdem so weich, dass es die (Körper-)Konturen nachzeichnen kann - so lässt es sich an jeder Stelle des Körpers einsetzen. Wir haben das HK 44 geprüft und verraten in unserem Testbericht,ob es mit seinen Funktionen bestechen konnte.

Die wichtigsten Merkmale

Kabellänge in cm: 236

Abschaltautomatik in min: 90

Anzahl der Temperaturstufen: 3

Abmessungen (L x B) in cm: 50,0 x 32,0

Bezug: Cosy Fleece (Öko-Tex 100)

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Für alle, die sich eine jederzeit einsetzbare, sichere Wärmequelle wünschen.



Interessant: Das Heizkissen lässt sich bei bis zu 30 °C in der Waschmaschine waschen.



Aufgefallen: Die Tasten am Bedienteil sind beleuchtet, sodass sich die Temperatur auch bei nächtlichen Lichtverhältnissen einstellen lässt.

Handhabung

Das Heizkissen HK 44 von Beurer ist ordentlich verarbeitet; insbesondere ist der Bezug sicher vernäht worden.

Das Design ist demjenigen einer klassischen Wärmflasche nachempfunden und in sattem (Karmin-)Rot gehalten. Mit Maßen von 50,0 x 32,0 x 0,8 cm (L x B x T) nimmt es jedoch weitaus mehr Platz ein als eine Wärmflasche.

Dadurch aber, dass es nur 0,8 cm dick ist, lässt es sich ohne weiteres an allen Stellen des Körpers einsetzen. So passt es sich bspw. leicht den Konturen des Rückens an (Bild oben).

Der weiche, atmungsaktive Cosy Fleece-Bezug erfüllt die Anforderungen des Öko-Tex Standards 100. Er ist in sicherer Art und Weise mit dem Kissen vernäht und lässt sich nicht abnehmen.

Das Stromkabel misst 236 cm und bietet daher viel Spielraum – einerlei, ob man nun mit der Couch oder dem Sessel vorliebnehmen will; schließlich ist in einem Radius von (mehr als) zwei Metern regelmäßig eine Steckdose vorhanden.

Das Stromkabel wird mittels einer Steckkupplung mit dem Heizkissen verbunden; das Einsteckelement misst 4,5 cm (Ø) und sticht 1,0 cm aus dem Heizkissen hervor.

Nut und Nasen an der Steckkupplung stellen sicher, dass man den Stecker immer korrekt einsteckt. Von der Steckverbindung aus sind es knapp 60 cm Kabel, bis die 14,0 x 6,0 cm (L x B) messende Bedieneinheit erreicht werden kann.

Über einen leichtgängigen Schieberegler stehen insgesamt drei verschiedene Temperaturstufen zur Wahl. Die jeweils gewählte Temperaturstufe wird in Gestalt einer rot beleuchteten Ziffer (1, 2 oder 3) angezeigt.

Dadurch, dass die jeweilige Ziffer gleichmäßig beleuchtet wird, lässt sie sich auch bei Nacht problemlos erkennen.

Nach 90 Minuten beendet die Abschaltautomatik den Betrieb. Anschließend wird die zuletzt gewählte Temperaturstufe blinkend angezeigt. Das Heizkissen lässt sich unmittelbar nach dem (automatischen) Abschalten wieder einschalten.

Dazu ist vorab die Temperaturstufe 0 zu wählen; stellt man danach eine der anderen Temperaturstufen (1, 2 oder 3) ein, startet der Betrieb von neuem.

Vor der Reinigung ist zunächst das Stromkabel aus der Steckdose zu ziehen; anschließend lässt sich auch die Steckkupplung abziehen. Das Kabel und die Bedieneinheit sind nur mit einem (trockenen) Tuch abzuwischen. Kleine Flecken, die das Heizkissen selbst verunstalten, können mit einem (feuchten) Tuch und ggf. etwas Feinwaschmittel entfernt werden.

Das vom Kabel getrennte Heizkissen kann auch in der Waschmaschine gereinigt werden– bei einer maximalen Temperatur von 30 °C; hier empfiehlt sich außerdem schonendes Feinwaschmittel. Da das Material durch die Wäsche in erheblichem Maße beansprucht wird, sollte man es nur ab und an waschen; Beurer selbst empfiehlt, 10 Waschgänge nicht zu überschreiten. Nach der Wäsche sollte es in Form gezogen und liegend getrocknet werden.

Um Schäden durch eine nicht bestimmungsgemäße Lagerung zu vermeiden, sollte das Heizkissen bei längerem Nichtgebrauch am besten in der Originalverpackung verstaut werden.

Funktion

Im Heizkissen arbeitet ein Schnellheizsystem: Schon nach einer Minute lässt sich die Wärme erstmals wahrnehmen. Nach zehn Minuten wird eine Temperatur von maximal 37,7 °C (Temperaturstufe 1) bzw. 38,9 °C (Temperaturstufe 2) bzw. 43,0 °C (Temperaturstufe 3) erreicht.

Die Temperatur verteilt sich recht gleichmäßig; zwischen dem Mittelpunkt und den äußersten Punkten weichen die Temperaturen um maximal 3,2 °C ab. Zwischen den einzelnen Heizphasen schwanken die Temperaturen um maximal 2,5 °C.

Die Wärme wurde von allen Testerinnen und Testern als angenehm und wohltuend empfunden. Auch wurden die Temperaturunterschiede zwischen den einzelnen Temperaturstufen deutlich wahrgenommen. Zudem passt das Heizkissen die Temperatur schnell der (neuen) Temperaturstufe an. Nach dem Ausschalten erreicht es schon innerhalb von vier Minuten wieder die ursprüngliche (Raum-)Temperatur.

Das Heizkissen erwärmt sich weder am oberen noch am unteren Ende spürbar; erst 7 cm (oben) bzw. 6 cm (unten) zur Mitte hin ist die Wärme wahrzunehmen.

Vor allem der Rücken ließ sich mit dem Heizkissen ideal wärmen: Dank der maßvollen Dicke lässt es sich problemlos zwischen Rücken und Rückenlehne klemmen. Währenddessen sollte man das Heizkissen aber nicht knicken: Ansonsten kann die Heizspirale Schaden nehmen.

Allein das hervorstehende Steckelement wurde von einzelnen Testerinnen und Testern als störend empfunden; hier empfiehlt es sich, das Heizkissen nach links oder rechts zu drehen.

Kurzbewertung

Handhabung: 4,5 von 5,0 Funktion: 4,5 von 5,0 Ausstattung: 4,5 von 5,0 Sicherheit: 5,0 von 5,0

Pro/Contra

Heizkissen waschbar (bis zu 10 Mal)

Abschaltautomatik

Bezug nicht abnehmbar

Technische Daten

Hersteller/Modell Beurer HK 44 Maße in cm (L x B x T) 50,0 x 32,0 x 0,8 Gewicht in g 144 (ohne Stromkabel) Kabellänge in cm 236 Temperaturstufen 3 Bedienelement(e) beleuchtet ja Maximale Temperatur in °C (Temperaturstufe 1/2/3) 37,7/38,9/43,0 Abschaltautomatik ja, nach 90 Minuten Überhitzungsschutz ja Stromverbrauch in W (unter Nutzung

der höchsten Temperaturstufe)

Bewertung

Hersteller/Modell % Beurer HK 44 Handhabung 20 88,6 Temperaturregulierung 60 88,0 Reinigung 30 88,0 Dokumentation 10 94,0 Funktion 60 92,2 Aufheizzeit 30 93,2 Wärmeverteilung 35 91,6 Temperaturkonstante 35 93,0 Ausstattung 15 92,6 Abschaltautomatik 40 94,0 Stromkabellänge 40 91,6 Verarbeitung 20 92,0 Sicherheit 5 96,0 Bonus/Malus Bonus – Malus – UVP in Euro 39,99 Marktpreis in Euro 29,78 Preis-/Leistungsindex 0,32 Gesamtbewertung 92,0 ("sehr gut")

So haben wir getestet

Handhabung (20 %)

Hier wurde zunächst geprüft, ob und bejahendenfalls wie die Temperaturregulierung erfolgt; hierbei floss die Anzahl der verschiedenen Temperaturstufen mit ein. Auch die Reinigung des Modells und der mit ihr verknüpfte (Kraft-/Zeit-)Aufwand wurden beurteilt. Schließlich wurde auch die Dokumentation nach äußeren und inneren (inhaltlichen) Kriterien benotet.

Funktion (60 %)

Hier wurde geprüft, wie viel Zeit das Heizkissen braucht, um die jeweilige Zieltemperatur (je Temperaturstufe) zu erreichen. Anschließend wurde ermittelt, inwieweit sich die Wärme im Modell einheitlich verteilt; zwischen den einzelnen Messpunkten im Innen- und Außenbereich des Modells bestehende Temperaturunterschiede wurden protokolliert. Zur Bewertung der Temperaturkonstante wurden die Temperaturschwankungen der Heizphasen in regelmäßigen Abständen über insgesamt 90 Minuten gemessen.

Ausstattung (15 %)

Nach welcher Zeitspanne die Abschaltautomatik greift und ob die Zeit ggf. verändert werden kann, wurde hier geprüft und bewertet. Auch die Länge des Stromkabels und die Freiheit bei der Wahl des Einsatzortes wurden hier beachtet. Schließlich wurde auch geprüft, wie die einzelnen Materialien jeweils verarbeitet worden sind.

Sicherheit (5 %)

Ob ein Überhitzungsschutz vorhanden ist, die Abschaltautomatik funktioniert und die Steckverbindung des Stromkabels festen Halt aufweist, wurde hier geprüft und anschließend bewertet.

Fazit

Das Heizkissen HK 44 von Beurer punktet mit einer ordentlichen Verarbeitung. Das Stromkabel bietet reichlich Spielraum bei der Wahl des Einsatzortes. Die Temperatur lässt sich leicht einstellen; der Schieber arbeitet ohne Fehl und Tadel.

Die drei Temperaturstufen reichen vollkommen aus, um die allermeisten (Temperatur-)Ansprüche abzudecken. Im Test als sinnvoll erwiesen haben sich auch die beleuchteten Zahlzeichen am Bedienelement; durch sie lässt sich die Temperaturstufe auch noch bei Nacht problemlos erkennen.

Der Bezug besteht aus sehr weichem Cosy Fleece. Das Kissen passt sich den (Körper-)Konturen leicht an und kann so an jeder Stelle wohltuende Wärme spenden. Die Wärme wurde von den meisten Testerinnen und Testern als angenehm empfunden. Einzelne Testpersonen stießen sich aber an dem hervorstehenden Steckelement; hier hätte sich ggf. eine andere Position (am Rand des Heizkissens) empfohlen. Trotz des ein oder anderen kleinen Makels konnte sich das Heizkissen HK 44 in allen Hauptdisziplinen unseres Tests beweisen; deshalb erhält es mit 92,0 % das Testurteil "sehr gut".