Licht hat einen entscheidenden Einfluss auf unser Wohlbefinden. Fehlt es uns über größere Zeitspannen hinweg an (intensivem) Licht, verschlechtert sich unsere Stimmung zusehends; vor allem in den lichtarmen Herbst- und Wintermonaten kommt es daher bei vielen Menschen zu einer "Saisonal Abhängigen Depression" (SAD, auch "Winterdepression"). Angehörige bestimmter beruflicher Gruppen leiden jedoch auch im Frühjahr noch an stetem Lichtmangel. Mit der TL 30 Tageslichtlampe nimmt sich der Hersteller beurer nunmehr diesem Problem an; das ETM TESTMAGAZIN hat das Modell erschöpfend geprüft und seine Wirksamkeit von vielen Testerinnen und Testern beurteilen lassen.



beurer TL 30 Tageslichtlampe

Wenn es um die Beleuchtungsstärke geht, können uns unsere Sinne häufig einen Streich spielen. Während es sehr deutlich ist, dass ein strahlender Sommertag (100.000 Lux) eine höhere Beleuchtungsstärke hat als ein trüber Wintertag (3.500 Lux), wirkt es in Büroräumen in der Regel wesentlich heller als draußen im Winter. Selbst ein gut ausgeleuchtetes Büro kommt jedoch, je nachdem wie weit man von der nächsten Lichtquelle entfernt sitzt, auf gerade einmal 100 bis maximal 700 Lux. Wer den ganzen Tag in einem solchen Büro verbringt, kann demnach nicht von den hellen Tagen profitieren. Besonders im Frühjahr kann es noch vorkommen, dass man die meisten Tageslichtstunden im Büro verbringt und bei den noch recht kühlen Temperaturen auch nach Feierabend keinen Freizeitaktivitäten im Freien nachgeht.

Doch wieso ist es schlimm, wenn der Körper nicht ausreichend Tageslicht abbekommt? Auch wenn einige Menschen hierfür anfälliger sind als andere, sorgt eine verminderte Tageslichtzufuhr generell dafür, dass man sich unausgeglichener und bedrückt fühlt, die Schlafdauer sich verlängert und man aufgrund von Heißhungerattacken an Gewicht zulegt. Verantwortlich hierfür sind die Hormone Serotonin und Melatonin. Während Serotonin für eine ausgeglichene Stimmungslage sorgt, lässt Melatonin den Körper müde werden. Nehmen die Rezeptoren auf der Netzhaut vermehrt einen Blauanteil im Licht wahr, schüttet der Körper Serotonin aus und die Produktion von Melatonin wird gehemmt. Ist das wahrgenommene Licht zu schwach oder enthält es einen größeren rötlichen Anteil wird hingegen Melatonin ausgeschüttet, was uns müde macht.

Eine Tageslichtlampe kann hier Abhilfe schaffen, da sie Intensität und Farbtemperatur des Tageslichts imitiert. Die Farbtemperatur ist eher bläulich und liegt zwischen 5.000 und 13.000 Kelvin, was in etwa einem Sommertag am Nachmittag entspricht. Zur Erzielung eines positiven Effekts muss die Beleuchtungsstärke bei etwa 10.000 bis 2.500 Lux liegen. Bei einer regelmäßigen Anwendung kann sich so bereits nach zwei Wochen ein positiver Effekt einstellen. Je nach Intensität des Lichts kann eine Therapie täglich eine halbe bis zwei Stunden in Anspruch nehmen. Am effektivsten ist eine Tageslichtleuchte im Übrigen, wenn man sie morgens etwa beim Frühstück einsetzt. So wird der Körper erfolgreich aufgeweckt, während der gleiche Effekt am Abend eher zu Schlafstörungen führen kann.

Die wichtigsten Merkmale

Helligkeit in lx: 10.000

Farbtemperatur in K: 6.500

Leuchtfläche in cm (H x B): 20 x 12

Lampentyp: 2 LED Leisten (je 24 LEDs)

Das Wichtigste

Für wen geeignet: Alle, die an einem Lichtmangel und daher an entsprechenden körperlichen und/oder geistig-seelischen Symptomen leiden.

Interessant: Da sich der Standfuß an jedem Punkt der Seite der Lampe montieren lässt, kann deren Neigung ohne weiteres angepasst werden.

Aufgefallen: Die Tageslichtlampe ist dank ihrer kompakten Maße und ihres Gewichts von gerade einmal 324 Gramm auch für den Einsatz auf Reisen sehr gut geeignet.

Handhabung

Die Handhabung der beurer TL 30 Tageslichtlampe gestaltet sich einfach. Die Dokumentation ist sehr verständlich geschrieben; sämtliche relevanten Fragen werden ausführlich erläutert. So wird neben der Inbetriebnahme und der Bedienung der Lampe auch dargelegt, bei welchen Beschwerden eine Behandlung mit Tageslicht sinnvoll ist und wie lange die Behandlung jeweils erfolgen sollte.

Die Tageslichtlampe ist aus Kunststoff hergestellt und sehr hochwertig verarbeitet. Sie ist in einem schlichten Weiß gehalten und verfügt über eine Gummiabdichtung in gräulicher Farbe an der Seite, welche die Vorder- und Rückseite verbindet. Im Lieferumfang enthalten ist neben einem Netzteil und der Dokumentation noch ein Standfuß und eine aus Filz gefertigte Aufbewahrungstasche.

Das Kabel des Netzteils misst 151 cm. Dies ist lang genug, um die Lampe problemlos innerhalb der heimischen vier Wände oder auch während des Reisens verwenden zu können.

Der Standfuß ist wie die Lampe aus Kunststoff gefertigt; in Kontrast zu dieser ist er in einem hellen Grünton gehalten. Er kann entlang der vollen Länge der Tageslichtlampe angebracht werden, sodass sich die Neigung der Lampe durch bloßes Verschieben des Standfußes anpassen lässt.

Wer die Lampe quer stellen möchte, kann den Standfuß einfach an der Ober- oder Unterseite des Geräts anstecken.

Auch das Entfernen des Standfußes ist sehr leicht, allerdings wenig intuitiv. Zum Lösen sollte der Standfuß nämlich nicht gerade, sondern vielmehr schräg abgenommen werden; dies entspricht zwar nicht der Art und Weise der Anbringung, bereitet aber – sobald man den Mechanismus verstanden hat – auch keine Probleme.

Die Standfestigkeit der Lampe ist gut. Stößt man gegen den Tisch, auf dem sie sich befindet, wackelt sie kaum und fällt nicht um. Stößt man während der Verwendung aus Versehen direkt gegen die Lampe, wackelt sie zwar in erheblichem Maße, pflegt aber auch hier nicht umzufallen.

Für eine platzsparende Lagerung verfügt das Gerät an der Rückseite über eine Aufbewahrungshalterung für den Standfuß. Er lässt sich hier bequem einstecken und problemlos wieder entfernen. Die Lampe wird dadurch zwar etwas tiefer, jedoch nicht so viel, dass eine Verstauung im Gepäck oder eine Lagerung in einer Schublade erschwert werden würden. Schließlich kann man den kleinen Standfuß so nicht ohne weiteres verlieren.

Für den Transport ebenfalls gut geeignet ist die mitgelieferte Aufbewahrungstasche. Sie ist aus dunkelgrauem Filz gefertigt; das beurer-Logo sowie die Fäden und der Klettverschluss sind in einem hellen Grün gehalten.

Im Beutel lässt sich die Tageslichtlampe bequem verstauen. Sie passt hier exakt hinein, sodass sie fest sitzt und nicht immerzu umherrutscht.

Im Beutel können auch noch der Standfuß und der Netzstecker verstaut werden. Ratsam ist dies jedoch nur, wenn die Lampe lediglich verstaut werden soll oder man weiß, welche Kräfte den Beutel während des Transports bearbeiten könnten. Wird der Beutel mitsamt (gedrungenem) Inhalt nämlich zu grob behandelt – wie beispielsweise in einem hin und her holpernden Gepäckstück – kann der Standfuß abbrechen oder die Lampe durch punktuellen, starken Druck Schaden nehmen.

Generell ist die Tageslichtleuchte jedoch sehr gut für den Transport geeignet. Mit einem Gewicht von gerade einmal 324 Gramm, einer Größe von 23,5 x 15,5 cm (H x B) und einer Tiefe von 2 cm nimmt sie im Gepäck kaum Platz weg und lässt sich somit mühelos transportieren.

Die Bedienung der Tageslichtlampe TL 30 von beurer gestaltet sich denkbar einfach. Der Power-Knopf ist oben am Gerät gelegen, verfügt über einen äußerst angenehmen Druckpunkt und erlaubt ein schnelles Ein- und Ausschalten. Neben dem Power-Knopf sind keine weiteren Bedienelemente vorhanden. Da die Beleuchtungsdauer gerade zu Beginn der Therapie nie zu lang sein sollte, wären dementsprechend eine Uhr oder ein Timer von Vorteil, um die schon verstrichene Zeitdauer im Blick zu halten.

Funktionalität

Die Beleuchtungsstärke der 20 x 12 cm großen Leuchtfläche kann unter Berücksichtigung der Größe der Lampe als sehr gut bewertet werden. Eine Stärke von 10.000 Lux erreicht das Gerät in einer Entfernung von 8 cm. Die für die Einstellung einer Wirkung erforderlichen 2.500 Lux werden noch in einer Entfernung von 23 cm erreicht.

Für einen positiven Effekt sollte man die Lampe demnach in unmittelbarer Nähe platzieren. Eine leicht seitliche Position ist ideal, sodass man während der Therapie noch anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Zudem sollte man nie längere Zeit direkt in das Licht schauen. Alles in allem erreicht die Lampe somit die für eine erfolgreiche Therapie notwendige Beleuchtungsstärke. Generell kann die Lampe im Betrieb voll punkten. Ein Flimmern ist während des Leuchtens nicht wahrzunehmen und auch störende Geräusche gibt die Lampe nicht von sich.

Da die Tageslichtlampe zwei LED-Leisten à 24 LEDs aufweist, ist der Stromverbrauch bei einer Leistung von maximal 8 Watt sehr gering. Ein Austauschen der Lampen ist leider nicht möglich.

Kurzbewertung

Ausstattung: 4,5 von 5,0 Handhabung: 4,5 von 5,0 Funktionalität: 5,0 von 5,0

Pro/Contra

hochwertig verarbeitet

leicht zu transportieren

niedriger Stromverbrauch

Neigung einstellbar

kein Timer

Leuchtelemente nicht austauschbar

Technische Daten

Hersteller/Modell beurer TL 30

Tageslichtlampe Maße (L x B x T) in cm 23,5 x 15,5 x 2,0 Leuchtfläche in cm (L x B) 20 x 12 Gewicht in g 324 Kabellänge in cm 151 Beleuchtungsstärke in Lux laut Hersteller 10.000 (10 cm Entfernung) Farbtemperatur in Kelvin laut Hersteller 6.500 Lampentyp 2 LED-Leisten (je 24 LEDs) Lebensdauer der Lampen

in Stunden laut Hersteller k.A. Leistung in Watt laut Hersteller 5 Max. Leistung in Watt 8 Leistung gemessen in Watt Zubehör Netzteil, Standfuß, Aufbewahrungstasche

Entfernung in cm Beleuchtungsstärke in Lux 10 8.300 20 3.340 30 1.730 40 940 50 645 60 540

Hersteller/Modell % beurer TL 30

Tageslichtlampe Ausstattung 25 88,60 Material / Verarbeitung 70 92,50 Bedienelemente 15 67,00 Zubehör 15 92,00 Handhabung 25 94,88 Bedienung 50 96,00 Standfestigkeit 25 89,50 Transport 20 98,00 Dokumentation 5 98,00 Funktionalität 20 96,64 Beleuchtungsstärke 40 94,60 Flimmern 20 98,00 Stromverbrauch 20 98,00 Lautstärke 20 98,00 Bonus/Malus Bonus – Malus -0,25 Leuchtelemente

können nicht ausgewechselt werden UVP in Euro 79,99 Marktpreis in Euro 57,99 Preis-/Leistungsindex 0,62 Gesamtbewertung 93,94 % ("sehr gut")

So haben wir getestet

Ausstattung (25 %)

Unter diesem Punkt bewerteten unsere Tester das Material und dessen Verarbeitung. Zusätzlich wurde das Vorhandensein bestimmter Bedienelemente wie eine Helligkeitsregulierung und eine eine Uhr respektive ein Timer bewertet. Der Umfang des Zubehörs wurde in einem weiteren Unterpunkt beurteilt.

Handhabung (25 %)

Hier wurden unter anderem die Bedienung und die Standfestigkeit des Gerätes bewertet. Zur Bedienung zählten das Ein- und Ausschalten sowie etwa die Anbringung und die Abnahme des Standfußes. Darüber hinaus wurde die Transportfähigkeit bewertet. Ein Transportbeutel sowie ein geringes Gewicht und möglichst kompakte Maße flossen hier positiv in die Bewertung ein. Auch die Verständlichkeit und der Umfang der beiliegenden Dokumentation spielten eine Rolle.

Funktionalität (50 %)

Zur Prüfung der Beleuchtungsstärke wurden 10.000 und 2.500 Lux als Referenzwerte angesetzt. 10.000 Lux sollte eine Tageslichtlampe mindestens erreichen, idealerweise bis auf eine Entfernung von 10 cm. 2.500 Lux ist die Stärke, die nötig ist, um einen positiven Effekt bei der Therapie zu erzielen. Anschließend wurde geprüft, bis auf welche Entfernung diese Werte noch erreicht wurden. Je weiter weg die Lampe platziert werden konnte, desto besser fiel die Bewertung aus. Zudem wurde getestet, ob das Licht flimmerfrei leuchtet und ob die Lampe Geräusche verursacht. Auch der Stromverbrauch floss in die Bewertung mit ein.

Fazit

Die beurer TL 30 ist eine schlicht gehaltene Tageslichtlampe, die mit einer hochwertigen Verarbeitung und eine für ihre Größe beachtlichen Leistung besticht. Eine Zeitanzeige oder ein Dimmer sind leider nicht verbaut; der vorhandene Power-Schalter lässt sich jedoch einfach und bequem bedienen. Aufgrund der kompakten Größe und des mitgelieferten Transportbeutels ist die beurer TL 30 vor allem für den Einsatz auf Reisen sehr gut geeignet, insbesondere da viele herkömmliche Modelle für den Transport zu sperrig sind. Doch auch im Büro kann die Tageslichtlampe gute Dienste leisten. Hier nehmen größere Modelle häufig dringend benötigten Platz weg und können durch ihr Leuchten zudem noch die Kollegen bei der Arbeit stören. Die kompakte Lampe von beurer passt hingegen auf jeden Schreibtisch und kann problemlos vor anderen Personen abgeschirmt werden.

Ob die Tageslichtlampe als Ersatz für ein größeres Modell mit einer höheren Beleuchtungsstärke geeignet ist, hängt von der individuellen Präferenz ab. Wem an maximaler Beleuchtungsintensität gelegen ist, sollte sein größeres, leuchtstärkeres Modell sicherlich nicht eintauschen. Wer größere und beleuchtungsstärkere Modelle jedoch als platzmäßig störend oder zu intensiv empfindet, dem kann die beurer TL 30 aufgrund der kleineren Leuchtfläche und der geringeren Beleuchtungsstärke nur empfohlen werden. Insbesondere für Einsteiger kann dies von großem Vorteil sein, um sich an die regelmäßige Bestrahlung zu gewöhnen. Auch der niedrige Preis und das ansprechende Äußere und Format – welchs eher an ein Tablet erinnert – machen die TL 30 zu einem hervorragenden Modell für neue und versierte Anwender der Lichttherapie gleichermaßen.

Obgleich die Beleuchtungsstärke schwächer ausfällt als bei vielen handelsüblichen Modellen, ist sie in Anbetracht der kompakten Größe des Gerätes und der dementsprechend verbauten Leuchtkörper als sehr gut zu bewerten. Auch erreicht die Beleuchtungsstärke mit 2.500 Lux Werte, die gemeinhin für eine erfolgreiche Lichttherapie als notwendig angesehen werden.

Alles in allem ist die beurer TL 30 daher eine sehr gute Tageslichtlampe. In bestimmten Aspekten – wie etwa hinsichtlich der (nicht) vorhandenen Bedienelemente und der nicht auszuwechselnden Leuchtelemente – büßt sie ein paar Punkte ein; im Großen und Ganzen ist sie aber eine hochwertige, verlässlich arbeitende Tageslichtlampe, deren Nutzen zuhause, am Arbeitsplatz oder während des Reisens bestens ausgeschöpft werden kann.