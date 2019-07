Gastroback Grind & Brew Pro Thermo 42711s

Modell aus ein- und derselben Serie



Grind & Brew Pro Thermo 42711s

Die von uns im ETM TESTMAGAZIN Juni 2019 (Nr. 166) geprüfte Filtermaschine mit Mahlwerk aus dem Hause Gastroback, die Grind & Brew Pro Artikel Nr. 42711, ist auch noch als anderes Modell erhältlich, nämlich als Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s.

Worin sich diese beiden Modelle von Gastroback unterscheiden? Vor allem darin, dass die Grind & Brew Pro Artikel Nr. 42711 (nur) eine Glaskanne und die Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s (nur) ein Thermoskanne vorweisen kann. Das Maximalvolumen der Thermoskanne (1.000 Milliliter) ist kleiner als das Maximalvolumen der Glaskanne (1.500 Milliliter, d. h. –500 Milliliter).

Gleichermaßen verhält es sich auch mit den Maximalvolumina der Frischwasser-Tanks (bei Ersterem: 1.500 Milliliter, bei Letzterem: 1.000 Milliliter) und der hiervon abhängigen Maximalanzahl an Tassen pro Brühvorgang: Bei der Grind & Brew Pro Artikel Nr. 42711 sind es bis zu 12 Tassen (zu je 125 Millilitern) und bei der Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s sind es nur bis zu 8 Tassen (zu je 125 Millilitern).

Das Modell ist von Werk aus mit einem Permanent-Filter versehen worden, der sich aber herausnehmen und innerhalb von ein paar Sekunden durch einen normalen 1 × 4 Papier-Filter ersetzen lässt. Die Maximalvolumina der Bohnenkammern sind bei der Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s (250 Gramm) und der Grind & Brew Pro Artikel Nr. 42711 (250 Gramm) identisch. Der Mahlvorgang lässt sich bei beiden Modellen manuell abschalten; dann kann man seinen Kaffee nämlich auch aus schon vorab Gemahlenem (d. h. Kaffeemehl) zubereiten. Als Zubehör ist daher auch noch ein handlicher Portionierer mit Reinigungsbürste bzw. -pinsel enthalten.

Die zur An- und Auswahl stehenden Optionen sind bei beiden Modellen identisch: Es lässt sich aus drei Aroma- (mild, mittel, stark) und acht Mahlgradeinstellungen wählen. Hinsichtlich des Mahlwerks handelt es sich sowohl bei der Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s als auch bei der Grind & Brew Pro Artikel Nr. 42711 jeweils um ein Kegelmahlwerk, sodass sich auch die während des Mahlvorgangs ermittelten Schalldruckpegel ähneln: Maximal maßen wir 75,7 dB(A). Beiden Modellen ist von Gastroback ein in 1-Minuten-Schritten programmierbarer Timer gegeben worden.

Da die Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s schon eine Thermoskanne enthält, entbehrt sie einer elektrischen Warmhalte-Funktion (anders als die Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711). Aber auch ohne eine solche nimmt die Temperatur des Kaffees innerhalb von 30 Minuten um nur 2,1 °C (Ø) ab. Dadurch ist auch der Stromverbrauch während des Brühvorgangs maßvoller (415,0 W, Ø, d. h. –11,7 %). Nach Beendigung des Brühvorgangs schaltet sich das Modell in den Standby-Modus, in dem es nur noch 0,92 W (Ø) verbraucht.

Die Brühvorgänge nehmen bei der Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s und bei der Gastroback Grind & Brew Pro Artikel Nr. 42711 ähnlich viel Zeit in Anspruch. Das (Aus-)Gießverhalten der Thermoskanne ist süperb: Während des (Aus-)Gießens kam es im Test nicht auch nur einmal zu Tröpfeleien, unabhängig vom ursprünglichen Füllstand. Aber: Das (Aus-)Gießen mit der Thermoskanne (Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s) nimmt ein paar Sekunden mehr in Anspruch als mit der Glaskanne (Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711). Der Permanent-Filter und die Thermoskanne können mühelos in der Spülmaschine gereinigt werden.

Die Gastroback Grind & Brew Pro Thermo Artikel Nr. 42711s wird voraussichtlich ab Oktober dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 189,99 € (UVP) erhältlich sein, sowohl im örtlichen Fachhandel als auch im Gastroback-Onlineshop.

Technische Daten

Hersteller/Modell Gastroback

Grind & Brew Pro Thermo 42711s Maße in cm (L × B × H) 43,0 × 23,0 × 21,0 Maße des Stromkabels in cm (L) 92 Stromverbrauch in W (lt. Hersteller) 900 Stromverbrauch in W (ermittelt während des Brühvorgangs) Stromverbrauch in W (ermittelt während des Brühvorgangs) 415 Stromverbrauchin W (ermittelt während des Standbys) 0,92 Maximalvolumen (Tank) in ml (Tasen) 1,0 (8) Durchschnittliche Brühdauer in min:s (ermittelt während des Brühens von 500 ml/4 Tassen) 05:09 Durchschnittliche Temperatur in °C (ermittelt unmittelbar nach dem Brühvorgang) 80,3 Zubehör Permanentfilter, Portionslöffel mit intergriertem Reinigungspinsel Warmhaltezeiten in min / Zubehör Permanent-Flter, Portionierer mit Reinigungsbürste/-pinsel Funktionen / Modi Aroma (mild, mittel, stark), Timer Mahlwerk Kegelmahlwerk Mahlgradeinstellungen 8 Maximalvolumen (Bohnenkammer) in g 250 Max. Lautstärke in dB(A) (ermittelt während des Mahlvorgangs) 75,7

