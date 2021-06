9 Edelstahltopfsets im Test 2021

Töpfe sind schon seit alters elementarer Bestandteil des Haushaltsinventars: Während man sich über den Sinn und Unsinn vieler, vor schillernden Funktionen nur so prunkender Maschinen durchaus streiten kann, muss man als Verbraucher:in doch immerhin ein mehrere Teile enthaltendes Set von Töpfen im Haushalt haben, um mit ihnen in ordentlicher, die verschiedenen Disziplinen des Garens – also des Bratens, des Dämpfens, des Schmorens et cetera – erschließender Art und Weise kochen zu können. Weit verbreitet sind in der westlichen Welt mittlerweile vor allem Töpfe aus Edelstahl oder immerhin aus einer vornehmlich aus Edelstahl bestehenden Metallmixtur. Und das nicht ohne Grund: Schließlich ist Edelstahl niedrigpreisig, außerordentlich stabil, nicht wirklich schwer und kann die von ihm einmal erreichten Temperaturen mehr als nur ein paar Minuten halten. Diese Vorteile lassen sich nicht nur anhand der Qualität der in edelstählernen Töpfen zubereiteten Speisen erkennen, sondern auch anhand des letztlich maßvolleren Stromverbrauchs: Denn je schneller das Material die zum Garen geeignete Temperatur erreicht, desto rascher lässt sich auch der Garvorgang abschließen und der Herd wieder ausschalten – das Ausmaß der Stromersparnis aber ist natürlich stark von der Art der Speise und der Methode des Garens abhängig. Doch nicht nur das Material ist bei der Wahl eines Topfes entscheidend. Auch die Größe ist es: Ein ausladendes Größenmaß ist vor allem dann sinnvoll, wenn man regelmäßig mehr als nur ein paar Portionen in einem Mal zubereiten will, bspw. weil man sich seine Mahlzeiten planmäßig zum Start einer jeden Woche vorbereitet. Ansonsten aber bedeutet eine solche Größe schlicht ein Mehr an Material, das – in summa mehr Strom verbrauchend – vom Herd erhitzt werden muss. Gerade weil die sinnvoll zu verwendende Größe situationsabhängig ist, sollte man immer Töpfe verschiedener Größen im Haus haben. Allein schon aus diesem Grund ist der Erwerb eines mehrere Größen abdeckenden Topfsets sinnvoll. Wir hatten dieses Mal 9 Edelstahltopfsets renommierter Hersteller im Test (€ min – € max : 97,50 – 289,00 €).

Die in unserem Test vertretenen Sets setzen sich aus 3 bis 5Töpfen mit Durchmessern von 14,0 bis 28,0 cm zusammen. Doch ist es natürlich nicht allein diese Größe und das mit ihr verbundene Flächenmaß, in dem sich die einzelnen, hier vorhandenen Töpfe voneinander unterscheiden: Auch die Höhen sind nicht identisch. Während niedrigwandige Töpfe wunderbar verwendet werden können, um Fleisch- und Fischwaren mit hohen Temperaturen schnell anzubraten, sind hochwandige Töpfe eher zum langwierigen Kochen konzipiert. Darüber hinaus haben immerhin manche Sets auch noch ein paar speziellere Töpfe in petto: Weit verbreitet sind insbesondere die Kasserollen, die sich durch ihren ausnehmenden, von vornherein sicher zu handhabenden Stiel auszeichnen. Diese Töpfe werden schon von jeher zum Schmoren von Gemüse, Fleisch und Co. verwendet und haben sich hierzu als ideal erwiesen. Neben all diesen Töpfen sind immer auch eine Vielzahl von Deckeln vorhanden – idealerweise kommen alle Töpfe schon von Werk aus mit passenden, sie nach oben hin abschließenden Deckeln. Das ist aus dem Grunde erheblich, dass nur ein makellos passender Deckel einen Topf wirklich sicher von allen Seiten abschließen und so verhindern kann, dass ein Teil der in ihm erzielten Wärme nach oben hinaus verloren wird: Ein Wärmeverlust ist letzten Endes nun einmal auch mit einem Mehr an Stromverbrauch verbunden. Wir stellen in unserem Test nicht nur dar, welche Töpfe in den Sets enthalten sind, sondern auch, wie schnell sich die Töpfe erwärmen lassen und wie wirksam sie die von ihnen einmal erreichte Wärme anschließend weiter halten. Ferner haben wir, weil dies in Sachen Sicherheit durchaus wesentlich ist, auch erhoben, wie warm die Töpfe an all denjenigen Stellen werden, die man als Verbraucher:in immer wieder anrühren muss, also vor allem am Deckel und an den seitlichen Handteilen.

Edelstahltöpfe – Technik im Detail