7 Grillhandschuhe aus Aramid im Online-Test

Die Sonnenstrahlen leuchten das Grün des Gartens noch bis in die Abendstunden aus; und auch die Temperaturen verbleiben bis dahin in wundervollen Höhen. Und was heißt das? Dass die diesjährige Grillsaison endlich vor der Tür steht. Also: Gartenmobiliar raus, Grill an und ran ans Fleisch! Bei aller Euphorie, die man beim Anblick herrlich-marinierten Fleisches, Fisches und Gemüses vor dem Grill auch empfinden mag, sollte man eines aber nie außen vor lassen: Die Sicherheit. Schließlich herrschen im Grill meistens Temperaturen von über 300 °C vor – abhängig davon, welcher Grillmethode man sich nun bedient; und ähnlich heiß ist es natürlich auch über dem Grill. Dabei ist es übrigens gleichgültig, ob man nun an einem Gasgrill, an einem Elektrogrill oder an einem Holzkohlegrill steht. Wie also kann man seine Hände, mit denen man immer wieder an die Grillwaren heran muss, vor solch hohen Temperaturen schützen? Nun, am besten natürlich mit geeigneten Grillhandschuhen! Das ETM TESTMAGAZIN hat in den letzten Wochen 7 verschiedene Grillhandschuhe aus Aramid geprüft und verrät Ihnen in diesem Test nicht nur, welche Modelle ihnen am meisten Schutz vor loderndem Feuer, Funken und Co. bieten, sondern auch, in welchen Grillhandschuhen Sie nicht an Geschicklichkeit einbüßen müssen.

Übrigens: Wer noch nach einem passenden Grill sucht, wird vielleicht an unseren aktuellen Tests von Keramik-Grills (Kamodos) (ETM TESTMAGAZIN 05/2019, Nr. 165) – und Holzkohle-Kugelgrills (ETM TESTMAGAZIN 05/2018, Nr. 153) – interessiert sein!

Für wen geeignet

Für all diejenigen, die regelmäßig am Grill stehen, Fleisch, Fisch und Co. händeln müssen und ihre Hände (und Unterarme) währenddessen vor den hier herrschenden, sehr hohen Temperaturen schützen wollen.

Interessant

Alle von uns in diesem Test geprüften Grillhandschuhe sind von ihren Herstellern mit Silikon versehen worden, um einen sichereren Grip zu vermitteln; bei manchen Modellen aber ist das Silikon nur an einer Seite mit dem Aramid verbunden worden, sodass sie sich immer nur mit einer Hand, also mit der rechten oder der linken Hand, verwenden lassen.

Die Materialien – Aramid oder Leder

Die allermeisten modernen Grillhandschuhe bestehen außen nur noch aus einem von zwei verschiedenen Materialien: Dies sind zum einen Aramide und zum anderen Leder. Bei Aramiden, auch aromatischen Polyamiden, handelt es sich um spezielle Synthetikmaterialien, bei denen Amid-Gruppen mit aromatischen Gruppen verbunden worden sind. Die wohl bekanntesten Handelsmarken von Aramiden sind Kevlar und Twaron (PPTA) sowie Nomex und Teijinconex (PMPI). Anders sieht es aber innen aus: Hier nehmen Hersteller mittlerweile nur noch mit weicher Baumwolle oder einer Mixtur aus Baumwolle und Polyester vorlieb.

Wir haben in diesem Test, wie schon eingangs angesprochen, allein Grillhandschuhe aus Aramid geprüft.

LANDMANN – Grillhandschuhe

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid, Silikon

Aramid, Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle, Polyester

Baumwolle, Polyester Größe(-n): universal

Pro/Contra

bester Hitzeschutz in diesem Test (93,2 %)

längste Stulpe in diesem Test (12,9 Zentimeter)

nur in einer Größe (universal) erhältlich

das Grip vermittelnde Silikon ist nur an einer Handschuhseite gegeben

Das Gewicht und die Maße

Die Grillhandschuhe von LANDMANN sind ausschließlich im 2er-Set zu einem Preis von 27,99 € (UVP) erhältlich. Mit Maßen von 33,5 x 16,0 x 1,2 Zentimetern (L x B x T) sind sie die ausladendsten Grillhandschuhe in diesem Test, interessanterweise aber auch nur in dieser einen Größe erhältlich. Wir maßen ein Gewicht von 126 Gramm je Handschuh; mehr als bei jedem anderen Modell (+ 2 bis 28 Gramm). Trotzdem wurden sie von unseren Testerinnen und Testern nicht als zu schwer empfunden – auch über Zeitspannen von 30 Minuten am 250 °C warmen (Ø) Grill, die wir während des Tests regelmäßig simuliert haben.

Mit 12,9 Zentimetern (L) schützt die Stulpe des Modells einen erheblichen Teil des Unterarms vor hin und her schwirrenden Funken; sie hält außerdem die vom Grill nach oben hin abstrahlende Hitze weithin ab. Das stattliche Maß der Stulpe weiß man vor allem dann zu schätzen, wenn der ein oder andere Tropfen Marinade durch das Grillrost in die Glut rinnt; die Stulpe schützt dann auch vor den nach oben schnellenden Flammen.

Die Handhabung

An den Handschuhen wird leider nicht angegeben, welche Materialien zu welchen Anteilen in ihnen enthalten sind. Dass es sich außen um Aramid und Silikon sowie innen um Baumwolle und Polyester handelt, lässt sich aber immerhin der Webseite von LANDMANN entnehmen: Hier.

Die leicht raue Materialmixtur wurde von unseren Testerinnen und Testern noch als angenehm empfunden; zu Hautirritationen o. ä. kam es während des Tests nicht.

Das Silikonmuster dieses Modells stellt sich in 4 Millimeter (B) messenden, horizontalen Balken dar, die jeweils in einem Abstand von 7,5 Millimetern zueinander stehen. Sie reichen bis zum Stulpenansatz hin und decken so die volle Handinnenseite, mit der man bspw. Grillinstrumente händeln muss, ab. Der von ihnen vermittelte Grip wurde von unseren Testerinnen und Testern in den allermeisten Situationen als ordentlich empfunden. Gerade bei Hebebewegungen, bspw. beim Anheben einer schweren Keramik-Grill-Oberschale, ist der Grip allerdings eher mäßig.

Dieses Silikonmuster besteht bei jedem der beiden Handschuhe nur an der Handschuhinnenseite; LANDMANN schreibt der Verbraucherin/dem Verbraucher hierdurch leider vor, welcher Handschuh mit welcher Hand, also mit der rechten oder mit der linken Hand, zu verwenden ist. Die Handschuhrückseite ist übrigens mit dem – auch aus Silikon bestehenden – Flammenemblem LANDMANNs versehen worden.

Wie viel man bei diesem Modell an Geschicklichkeit einbüßt, ist vor allem von der Größe der Hände abhängig: Testerinnen und Tester mit eher kleineren Händen hatten hier viel eher Probleme als solche mit großen Händen.

Das Bündchen, mit dem die Stulpe abschließt, ist nicht allzu elastisch und schließt sich deshalb eher stramm ums Gelenk; dadurch bleibt der Handschuh aber auch dann, wenn man am Grill hin- und herspringen muss, sicher an Ort und Stelle – im Test ist der Handschuh nicht auch nur einmal versehentlich verrutscht.

Aus jedem Handschuh reicht eine circa 5,5 Zentimeter (L) messende, stabile Lasche heraus; mit ihr kann er bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Handschuhmodell bietet den besten Schutz vor hohen Temperaturen im Test: So nahm die Temperatur im Handschuhinneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, nur um 30,4 °C zu (maximale Temperatur: 54,4 °C).

Die Materialverarbeitungsqualität

Die Handschuhe von LANDMANN sind ohne Fehl und Tadel verarbeitet worden: Die äußeren und inneren Nähte schließen exzellent ab und widerstanden auch allen im Test angelegten Strapazen. Auch durch die regelmäßigen Handwäschen büßte das Modell nicht in wahrnehmbarem Maße an Größe, Materialstruktur o. ä. ein. Materialabrieb war nirgends zu verzeichnen.

Weber – Grillhandschuh-Set aus Kevlarmischgewebe

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid, Silikon

Aramid, Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle, Polyester

Baumwolle, Polyester Größe(-n): S - M und L - XL

Pro/Contra

lange Stulpe (12,6 Zentimeter, L)

in zwei Größen erhältlich (S - M und L - XL)

das Grip vermittelnde Silikon ist nur an den Handschuhinnenseiten gegeben

Das Gewicht und die Maße

Das Grillhandschuh-Set von Weber enthält zwei Handschuhe und ist zu einem Preis von 49,99 € (UVP) erhältlich. Mit Maßen von 33,3 x 14,9 x 1,2 Zentimetern (L x B x T, Größe: L - XL) siedelt er sich in puncto Größe in der Mitte dieses Tests an; nicht anders verhält es sich auch mit seinem Gewicht (118 Gramm, Größe: L - XL). Das Gewicht hat sich auch während der im Test regelmäßig simulierten, ein jedes Mal 30 Minuten dauernden Arbeiten am 250 °C heißen (Ø) Grill nicht als problematisch erwiesen.

Zu den Maßen des Handschuhs passend ist auch die Stulpe mit ihren 12,6 Zentimetern (L, Größe: L - XL). Sie vermittelt dem Unterarm einen exzellenten Schutz vor hin- und herspringenden Funken und schirmt ihn auch vor der vom Grill aus abstrahlenden Hitze ab.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Größen oder vielmehr Größenspannen erhältlich: Hierbei handelt es sich zum einen um die Spanne von S bis M und zum anderen um die Spanne von L bis XL. So kann wirklich jeder in den Genuss eines größtenteils ideal sitzenden Handschuhs kommen; interessanterweise allerdings sind die Handschuhspitzen in beiden Größen doch recht kurz.

Die Handhabung

Die Handschuhe bestehen außen zu 100 % aus Aramid mit Silikon und innen zu 80 % aus Baumwolle und zu 20 % aus Polyester. Dieses Duo, das den Materialien und den Materialanteilen nach auch bei dem Modell von FEUERMEISTER verwendet wird, wurde von all unseren Testerinnen und Testern als sehr bequem empfunden:

Das wundervoll-weiche Baumwolle-Polyester-Gemisch schmeichelt den Händen. Während des Tests kam es hier zu keinerlei Hautirritationen o. ä. Weber empfiehlt, die Grillhandschuhe nur von Hand zu waschen.

Hier sind nur die Handschuhinnenseiten mit einem Muster aus Silikon versehen worden; Weber schreibt hierdurch vor, welchen Handschuh man mit welcher Hand anzuziehen hat, will man den Silikon-vermittelten Grip nicht missen. Das Silikon hebt sich in hellem Grau von dem schwarzen Handschuh ab; es handelt sich um Silikonlinien, die in verschiedenen Winkeln die Handschuhinnenseite durchziehen. Sie stehen in einem Abstand von 4 bis 10 Millimetern zueinander. Sie vermitteln einen eher schwachen Grip, der von unseren Testerinnen und Testern auch als mäßig empfunden wurde. Gerade bei Hebebewegungen, bspw. beim Hochheben eines schweren Keramik-Grill-Decks, ist von dem Silikon nicht allzu viel wahrzunehmen. Grillbesteck lässt sich mit ihnen aber natürlich problemlos händeln.

Wie viel Geschicklichkeit man in diesen Handschuhen einbüßt, ist von der Größe der Hände und der Größenwahl abhängig: Für unsere kleineren Testerinnen und Tester (bis 1,70 Meter) hat sich die Größe S bis M empfohlen: Hier bestand kein nennenswerter Spielraum zwischen dem Handschuhinneren und der Hand, sodass auch die ursprüngliche Feinmotorik erhalten blieb. Für unsere größeren Testerinnen und Tester (ab 1,80 Meter) allerdings hat sich die Größe L bis XL als empfehlenswert erwiesen. Problematisch wurde es nur bei denjenigen Personen, die zwischen diesen beiden Größen standen (i. e. 1,71 Meter bis 1,79 Meter): Hier war die Größe S bis M vereinzelt zu stramm und die Größe L bis XL vereinzelt zu locker. Die Tatsache aber, dass Weber hier überhaupt zwei Größen anbietet, ist zu honorieren.

Mit dem Handschuhinneren verwoben ist eine nur circa 5,6 Zentimeter (L) messende, schwarze Lasche; mit ihr kann der Handschuh bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Modell vermittelt einen ordentlichen Schutz vor hohen Temperaturen: Die Temperatur im Handschuhinneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) nahm innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, um 35,2 °C zu (maximale Temperatur: 59,2 °C).

Die Materialverarbeitungsqualität

Die Handschuhe von Weber sind an sich anstandslos verarbeitet worden: Die äußeren und inneren Nähte schließen einheitlich ab, ohne dass Fransen o. ä. abstehen würden. So scheinen im hellroten Bündchen zwar vereinzelt schwarze Fäden hindurch, von denen sich dann und wann auch Flusen ablösen; hierbei allerdings handelt es sich nur um einen nicht allzu gewichtigen, nur optischen Makel. Das Modell widerstand allen während des Tests angelegten Strapazen. Die Handwäschen selbst hat das Modell ohne wahrnehmbare Einbußen in puncto Größe, Materialstruktur o. ä. überstanden.

FEUERMEISTER – Premium BBQ Grillhandschuhe in Schwarz aus Aramid Nomex Faser

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid (Nomex®), Silikon

Aramid (Nomex®), Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle, Polyester

Baumwolle, Polyester Größe(-n): 8, 10, 12

Pro/Contra

das Grip vermittelnde Silikon ist an beiden Handschuhinnenseiten gegeben

in drei Größen (8, 10, 12) erhältlich

lange Stulpe (12,0 Zentimeter, L)

-

Das Gewicht und die Maße

Die Premium BBQ Grillhandschuhe in Schwarz aus Aramid Nomex Faser von FEUERMEISTER stellen zwei Handschuhe dar, die zu einem Preis von 29,50 € (UVP) zu haben sind. Die Handschuhe machen mit Maßen von 32,0 x 15,4 x 1,0 Zentimetern (L x B x T, Größe: 10) – größenmäßig – die Mitte dieses Tests aus; nicht anders verhält es sich auch mit ihrem Gewicht (112 Gramm, Größe: 10). Während der im Test immer wieder simulierten, ein jedes Mal 30 Minuten dauernden Arbeiten am 250 °C heißen (Ø) Grill wurde das Gewicht nicht als zu hoch empfunden.

Die Stulpen der Handschuhe sind mit jeweils 12,0 Zentimetern (L) großzügig bemessen. Sie schließen also nicht nur die Hand, sondern auch einen ordentlichen Teil des Unterarms ein und vermitteln Schutz vor hin- und herspringenden Funken; auch halten sie die vom Grill aus abstrahlende Hitze hier verlässlich ab.

Das Modell ist übrigens in drei verschiedenen Größen (8, 10, 12) erhältlich; hierbei handelt es sich um die in Deutschland verbreitesten Handschuh-Größen.

Die Handhabung

Die Grillhandschuhe bestehen außen zu 100 % aus Aramid und Silikon sowie innen zu 80 % aus Baumwolle und zu 20 % aus Polyester.

Dieses Gespann, das den Materialien und Materialanteilen nach auch bei dem Modell von Weber verwendet wird, wurde von all unseren Testerinnen und Testern als wundervoll-weich empfunden. Hier kam es während des Tests auch zu keinen Hautirritationen o. ä.

Diese Handschuhe zeichnen sich dadurch aus, dass nicht nur Handschuhinnenseiten, sondern auch die Handschuhaußenseiten mit ein- und demselben Muster aus Silikon versehen worden sind. So lässt sich jeder Handschuh mit jeder Hand verwenden, ohne an Grip einbüßen zu müssen. Das exzellent verarbeitete Silikon hebt sich der Farbe nach nicht von dem schwarzen Handschuh ab: Schließlich ist es selbst schwarz, nimmt dadurch aber auch keine Farbe von Marinaden und Co. an. Die einzelnen Silikonlinien stellen miteinander verbundene (horizontale) Rauten dar, die sich über den Handschuh spannen; in der Mitte einer jeden Handschuhseite ist ein auch aus Silikon bestehendes Flammensymbol auszumachen. Der maximale Abstand zwischen zwei Silikonlinien misst 16 Millimeter. Das Silikon vermittelt einen ordentlichen Grip, der von unseren Testerinnen und Testern in den allermeisten Situationen als sicher wurde. Probleme stellen sich auch hier nur bei Hebebewegungen, bspw. beim Herausheben eines schweren Pizzasteins.

Wie schon oben angesprochen, siedeln sich die Handschuhe ihren Maßen nach in der Mitte des Tests an: Sie ließen sich von all unseren Testerinnen und Testern vollkommen problemlos an- und wieder ausziehen; dank des weichen Materialmixes war dies auch mit schweißnassen Händen noch leicht zu verwirklichen. Bei diesem Modell passen auch die Handschuhspitzen zum restlichen Handschuh: Die Hand hat an keiner Stelle zu viel Spiel, sodass man nicht in nennenswertem Maße an Feinmotorik einbüßt. Für unsere kleineren Testerinnen und Tester (bis 1,70 Meter) war die Größe 8 ideal, während alle anderen Testerinnen und Tester (1,71 bis 2,00 Meter) bestens mit der Größe 10 auskamen.

Das Bündchen am Ende der Stulpe ist erstaunlich elastisch; es schneidet sich daher auch bei Menschen mit massiveren Armen nicht ein.

Mit dem Handschuhinneren verbunden ist auch hier eine circa 4,6 Zentimeter (L) messende, schwarze Lasche; mit ihr kann der Handschuh bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Modell bietet einen allemal akzeptablen Schutz vor hohen Temperaturen: Die Temperatur im Handschuhinneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) nahm innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, um 38,4 °C zu (maximale Temperatur: 62,4 °C).

Die Materialverarbeitungsqualität

Die Handschuhe von FEUERMEISTER sind großartig verarbeitet worden: So schließen auch die äußeren und inneren Nähte einheitlich ab; Fransen lassen sich nicht in nennenswertem Maße erkennen. Das Modell widerstand denn während des Tests angelegten Strapazen, ohne an Funktionalität einzubüßen; auch ließ sich kein Abrieb des Obermaterials erkennen. Die Handwäschen haben die Handschuhe auch ohne erkennbare Einbußen in ihrer Größe, in ihrer Materialstruktur o. ä. überstanden.

Grillfürst – Grillhandschuh

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid (Nomex®), Silikon

Aramid (Nomex®), Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle

Baumwolle Größe(-n): universal

Pro/Contra

das Grip vermittelnde Silikon ist an beiden Handschuhseiten gegeben

lange Stulpe (12,8 Zentimeter, L)

nur in einer Größe (universal) erhältlich

das Grip vermittelnde Silikon ist nur an einer Handschuhseite gegeben

Das Gewicht und die Maße

Der Grillhandschuh von Grillfürst ist nur einzeln zu einem Preis von 11,90 € (UVP) erhältlich. Mit Maßen von 32,4 x 16,0 x 1,2 Zentimetern (L x B x T) ist das Modell recht ausladend und auch nur in dieser einen Größe erhältlich. Das Gewicht von 124 Gramm ist höher als dasjenige der allermeisten anderen in diesem Test vertretenen Modelle; mit Ausnahme übrigens des Handschuhs von LANDMANN (126 Gramm). Trotzdem wurde er von unseren Testerinnen und Testern nicht als allzu schwer empfunden – auch nicht während der Zeitspannen von 30 Minuten am 250 °C heißen (Ø) Grill, die wir während dieses Tests immer wieder simuliert haben.

Mit 12,8 Zentimetern (L) schützt die Stulpe dieses Modells auch einen erheblichen Teil des Unterarms vor Funken; der Handschuh steht insoweit nur demjenigen von LANDMANN nach – und das nicht einmal in wirklich nennenswertem Maße (- 0,1 Zentimeter).

Der Handschuh ist nur in einer Größe (universal) erhältlich. Widersprüchlicherweise wird an dem mit dem Handschuh selbst verbundenen Schild angegeben, dass er die normalen Größen M bis L abdecke, während anderswo, nämlich über die Webseite des Herstellers, angegeben wird, dass er vielmehr die Größen M bis XL abdecke (vgl. hier).

Die Handhabung

Der Handschuh besteht von außen zu 100 % aus Aramid (Nomex®) mit Silikon und von innen zu 100 % aus Baumwolle. Er ist bei einer Temperatur von maximal 30 °C von Hand zu waschen; das immerhin empfiehlt der Hersteller.

Die im Handschuhinneren verarbeitete Baumwolle wurde von unseren Testerinnen und Testern größtenteils als angenehm empfunden; während des Tests kam es auch hier zu keinerlei Hautirritationen o. ä.

Der Handschuh ist von jeder Seite mit einem identischen Muster aus Silikon versehen worden; er kann daher sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand verwendet werden. Das Silikon setzt sich äußerlich in hellerem Anthrazit in zwei verschiedenen Formen ab: Nämlich in Kreisen (je 4 Millimeter, Ø) und in horizontalen sowie vertikalen Balken (je 4 Millimeter, B), die in einem Abstand von 2 bis 8 Millimetern zueinander stehen. Der von ihnen vermittelte Grip wurde von unseren Testerinnen und Testern als großartig empfunden – kein anderes in diesem Test vertretenes Modell bietet einen solch sicheren Halt. Gerade auch bei Hebebewegungen, bspw. beim Anheben einer schweren Keramik-Grill-Oberschale, ist der Grip ordentlich. Dies ist vor allem der Kombination aus horizontalen und vertikalen Silikonlinien an den Handschuhspitzen zu verdanken.

Bei diesem Modell büßten unsere Testerinnen und Tester nicht in erheblichem Maße an Geschicklichkeit ein, da der Handschuh vor allem an seinen Spitzen eher stramm angelegt wird; dadurch bleibt ein Großteil der ursprünglichen Feinmotorik erhalten.

Aus dem Handschuh reicht eine circa 5,5 Zentimeter (L) messende Lasche heraus; mit ihr kann er bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Modell bietet einen zwar nicht exzellenten, aber noch allemal ausreichenden Schutz vor hohen Temperaturen: So nahm die Temperatur im Handschuh inneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, um 38,3 °C zu (maximale Temperatur: 62,3 °C).

Die Materialverarbeitungsqualität

Der Handschuh von Grillfürst ist ordentlich verarbeitet worden: Die äußeren und inneren Nähte schließen größtenteils ohne Fransen o. ä. ab und widerstanden auch allen in diesem Test angelegten Strapazen. Auch durch die wiederholten Handwäschen (bei einer Temperatur von 30 °C, s. o.) büßte das Modell nicht in wahrnehmbarem Maße an Größe, Materialstruktur o. ä. ein.

Campingaz – Premium 5-Finger Handschuh

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid, Silikon

Aramid, Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle, Polyester

Baumwolle, Polyester Größe(-n): universal (11)

Pro/Contra

das Grip vermittelnde Silikon ist an beiden Handschuhseiten gegeben

lange Stulpe (11,6 Zentimeter, L)

nur in einer Größe (universal) erhältlich

Das Gewicht und die Maße

Der Premium 5-Finger Handschuh von Campingaz ist, wie schon der Name des Modells erahnen lässt, nur einzeln erhältlich – zu einem Preis von 25,90 € (UVP). Mit Maßen von 31,5 x 14,8 x 1,0 Zentimetern (L x B x T) ist es eines der kleineren Modelle in diesem Test; dies hat sich aber nicht in dem noch immer recht hohen Gewicht von 120 Gramm niedergeschlagen. Während der im Test regelmäßig simulierten, je und je 30 Minuten dauernden Arbeiten am 250 °C heißen (Ø) Grill konnte er problemlos getragen werden.

Trotz der eher knappen Maße des Handschuhs selbst ist die Stulpe mit 11,6 Zentimetern (L) noch ordentlich bemessen. Sie bietet dem Unterarm einen vollkommen ausreichenden Schutz vor hin- und herspringenden Funken; auch vor emporloderndem Flammen schirmt sie den Unterarm sicher ab.

Das Modell ist nur in einer Größe (universal bzw. 11) erhältlich; es ist aber sehr elastisch und ließ sich daher auch von all unseren Testerinnen und Testern leicht an- und wieder ausziehen; nur an den Handschuhspitzen ist es doch recht kurz. Die knapperen Maße haben sich ansonsten aber vielmehr als Vorteil erwiesen (s. u., Die Handhabung).

Die Handhabung

Am Handschuh wird leider nur angegeben, dass er außen aus Aramid und Silikon sowie innen aus Baumwolle und Polyester besteht. Wie hoch bzw. niedrig allerdings die einzelnen Materialanteile sind, ist nicht zu ersehen; übrigens auch nicht über die Webseite von Campingaz selbst (vgl. hier:). Campingaz empfiehlt, den Grillhandschuh ausschließlich von Hand zu waschen.

Das Baumwolle-Polyester-Gemisch wurde von unseren Testerinnen und Testern leider als recht rau empfunden; während des Tests kam es aber auch hier nicht zu Hautirritationen o. ä.

Beide Handschuhseiten sind mit ein- und demselben Muster aus Silikon versehen worden; daher kann man den Handschuh sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand anziehen, ohne an Silikon-vermitteltem Grip einzubüßen. Das Silikon hebt sich in hellem Grau von dem schwarzen Handschuh ab; es handelt sich um konzentrische Kreislinien, deren Mittelpunkt ein – aus identischem Silikon bestehender – Punkt inmitten des Handschuhs ist. Die einzelnen Kreislinien stehen in einem Abstand von 7 bis 14 Millimetern zueinander. Sie erschließen einen ordentlichen Grip, der auch von unseren Testerinnen und Testern größtenteils als sicher empfunden wurde. Bei Hebebewegungen, bspw. beim Herausheben eines schweren Pizzasteins o. ä., ist der Grip aber eher durchwachsen, zumal sich die Silikonlinien nicht stark nach oben wölben.

Wie viel Geschicklichkeit man in diesem Handschuh einbüßt, ist vor allem von der Größe der Hand abhängig: Gerade dadurch, dass kleinere Hände doch recht viel Spiel in dem Handschuhinneren haben, wird es bei ihnen auch mit der Feinmotorik problematischer; das haben vor allem unsere kleineren Testerinnen und Tester moniert. Größere Hände aber haben dieses Problem hier nicht: Der Handschuh schließt sie von allen Seiten stramm ein, sodass ein Großteil der ursprünglichen Feinmotorik erhalten bleibt.

Als störend erachtet wurden allerdings die sehr großen Schilder, die von Werk aus mit dem Handschuhinneren vernäht sind. So misst bspw. das über die einzelnen Materialien bzw. Materialschichten in Kenntnis setzende Schild stattliche 7,0 x 10,4 Zentimeter (B x H). Glücklicherweise lassen sich die einzelnen Schilder aber schnell herausschneiden.

Mit dem Handschuhinneren verbunden ist außerdem eine circa 10,0 Zentimeter (L) messende, schwarze Lasche; mit ihr kann der Handschuh bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Modell schützt wirksam vor hohen Temperaturen: Die Temperatur im Handschuhinneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) nahm innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, um 35,1 °C zu (maximale Temperatur: 59,1 °C).

Die Materialverarbeitungsqualität

Der Handschuh von Campingaz ist exzellent verarbeitet worden und bietet äußerlich keinen Anlass zur Kritik: Die äußeren und inneren Nähte schließen einheitlich ab, ohne dass Fransen o. ä. abstehen würden. Auch widerstand das Modell allen während des Tests angelegten Strapazen. Durch die Hitze (s. o., Der Hitzeschutz) hat sich aber an mehreren Stellen des Handschuhs eine bräunliche Farbe entwickelt; diese blieb leider auch nach mehreren Handwäschen noch erhalten. Mit einer Funktionseinbuße war dies allerdings nicht verbunden; der Hitzeschutz blieb noch immer großartig. Die Handwäschen selbst hat das Modell auch ohne Einbußen in ihrer Größe, in ihrer Materialstruktur o. ä. überstanden.

GEFU – Grillhandschuh BBQ

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid, Silikon

Aramid, Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle, Polyester

Baumwolle, Polyester Größe(-n): universal

Pro/Contra

das Grip vermittelnde Silikon ist an beiden Handschuhseiten gegeben

kürzeste Stulpe in diesem Test (9,5 Zentimeter, L)

nur in einer Größe (universal) erhältlich

schlechtester Hitzeschutz in diesem Test (84,3 %)

Das Gewicht und die Maße

Der Grillhandschuh BBQ von GEFU ist nur einzeln zu einem Preis von 19,95 € (UVP) erhältlich. Er ist mit Maßen von nur 30,8 x 14,8 x 1,2 Zentimetern (L x B x T) das kleinste Modell in diesem Test; mit einem Gewicht von 98 Gramm ist er außerdem auch das leichteste (- 14 bis 28 Gramm). Gerade deshalb wurde er von unseren Testerinnen und Testern auch mit Freude getragen – die während des Tests regelmäßig simulierten, je und je 30 Minuten dauernden Arbeiten am 250 °C heißen (Ø) Grill stellten keinerlei Problem dar.

Leider ist aber auch die Stulpe mit nur 9,5 Zentimetern (L) die kürzeste in diesem Test. Sie bietet dem Unterarm daher auch nur im Mindestmaß Schutz vor hin und her schwirrenden Funken und Co. Gerade bei der Arbeit unmittelbar über dem Grill, bspw. beim Wenden von Fleisch und Fisch, ließ sich dies auch spüren.

Der Handschuh ist nur in einer Größe (universal) erhältlich; da er allerdings sehr elastisch ist, konnte er von all unseren Testerinnen und Testern problemlos verwendet werden. Die knapperen Maße haben sich hier übrigens als Vorteil erwiesen (s. u., Die Handhabung).

Die Handhabung

Der Handschuh besteht außen zu 100 % aus Aramid mit Silikonapplikationen; innen wurden Baumwolle (35 %) und ein spezielles Gemisch aus Baumwolle und Polyester (65 %), bei dem die einzelnen Materialanteile aber leider nicht ersichtlich sind, verarbeitet. Der Handschuh ist nur von Hand zu waschen.

Das Baumwolle-Polyester-Gemisch wurde von unseren Testerinnen und Testern als recht rau empfunden; während des Tests kam es allerdings auch hier nicht zu Hautirritationen o. ä.

Der Handschuh ist von jeder Seite mit ein- und demselben Muster aus Silikon versehen worden; er kann daher sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand getragen werden, ohne an Grip einzubüßen. Das Silikon hebt sich in hellem Grau von dem Handschuh ab; es handelt sich um konzentrische Kreise, die sich an einem – selbstverständlich auch aus Silikon bestehenden – Flammensymbol in der Mitte des Handschuhs ausrichten; die Kreislinien stehen in einem Abstand von 6,5 Millimetern zueinander. Der von ihnen vermittelte Grip wurde von unseren Testerinnen und Testern größtenteils als sicher empfunden; das oben angesprochene Flammensymbol ist zwar stilvoll, bietet aber keinerlei Mehrwert in puncto Grip. Bei Hebebewegungen, bspw. beim Herausheben eines schweren Pizzasteins o. ä., ist der Halt ordentlich. Dies rührt daher, dass sich die Silikonelemente leicht nach oben wölben, also – anders als bei den meisten anderen Modellen in diesem Test – nicht vollkommen eben sind.

Dank der knappen Maße dieses Modells büßten unsere Testerinnen und Tester hier nicht in erheblichem Maße an Geschicklichkeit ein; denn da der Handschuh eher stramm angelegt werden muss, bleibt auch die Feinmotorik größtenteils erhalten.

Mit dem Handschuhinneren verbunden ist eine circa 5,25 Zentimeter (L) messende, schwarze Lasche; mit ihr kann der Handschuh bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Modell bietet leider den schlechtesten Schutz vor hohen Temperaturen: So nahm die Temperatur im Handschuhinneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, um 43,4 °C zu (maximale Temperatur: 67,4 °C). Freilich erlaubt aber auch dieser Handschuh noch ein sicheres Grillerlebnis: Eine Temperatur von 45,0 °C ist hier erst nach circa 17 Sekunden (Ø) erreicht worden.

Die Materialverarbeitungsqualität

Der Handschuh von GEFU ist noch ordentlich verarbeitet worden: Die äußeren und inneren Nähte schließen immerhin ohne Fransen o. ä. ab. Den während des Tests angelegten Strapazen widerstand er auch ohne erhebliche Schäden. Durch die Hitze (s. o., Der Hitzeschutz) hat sich aber an mehreren Stellen des Handschuhs eine hellbraune Farbe entwickelt; diese blieb auch nach den wiederholten Handwäschen erhalten. Durch sie büßte das Modell aber immerhin nicht in wahrnehmbarem Maße an Größe, an Materialstruktur o. ä. ein.

Tepro – Textil-Grillhandschuhe 2er-Set

Die wichtigsten Merkmale

Außenmaterial(-ien): Aramid, Silikon

Aramid, Silikon Innenmaterial(-ien): Baumwolle, Polyester

Baumwolle, Polyester Größe(-n): universal

Pro/Contra

-

das Grip vermittelnde Silikon ist nur an den Handschuhinnenseiten gegeben

kurze Stulpe (10,3 Zentimeter, L)

nur in einer Größe (universal) erhältlich

schlechter Hitzeschutz

Das Gewicht und die Maße

Das Textil-Grillhandschuhe 2er-Set von Tepro besteht aus zwei Handschuhen und ist zu einem Preis von 34,99 € (UVP) zu haben. Mit Maßen von 32,0 x 15,8 x 1,0 Zentimetern (L x B x T) sind die Handschuhe ihrer Größe nach in der Mitte dieses Tests anzusiedeln; hierzu passt auch ihr maßvolles, nicht allzu sehr hervorstechendes Gewicht (114 Gramm). Während der im Test regelmäßig simulierten, ein jedes Mal 30 Minuten dauernden Arbeiten am 250 °C heißen (Ø) Grill wurde das Gewicht nicht als problematisch empfunden.

Die Stulpen der Handschuhe sind mit jeweils 10,3 Zentimetern (L) leider sehr kurz. Sie bieten dem Unterarm daher nur einen durchwachsenen Schutz vor hin- und herspringenden Funken; auch die vom Grill aus abstrahlende Hitze können sie nicht vollkommen abhalten.

Das Modell ist nur in einer Größe (universal) erhältlich.

Die Handhabung

Die Handschuhe bestehen außen zu 100 % aus Aramid mit Silikon und innen aus 65 % Baumwolle sowie 35 % Polyester; Tepro empfiehlt, sie ausschließlich von Hand zu waschen.

Das im Handschuhinneren verarbeitete Material wurde von unseren Testerinnen und Testern leider als sehr rau empfunden; während des Tests kam es hier vereinzelt auch zu milden Hautirritationen.

Auch bei diesen Handschuhen sind nur die Handschuhinnenseiten mit einem Muster aus Silikon versehen worden. Tepro sieht hierdurch vor, dass jeder Handschuh nur mit einer bestimmten Hand, also mit der rechten oder mit der linken Hand, zu verwenden ist. Das nicht vollkommen sauber verarbeitete Silikon hebt sich in hellem Weiß von dem schwarzen Handschuh ab; die einzelnen Silikonlinien stellen miteinander verbundene (vertikale) Rauten dar, die sich über die Handschuhinnenseite spannen; bis hin zum Stulpenansatz. Der maximale Abstand zwischen zwei Silikonlinien misst 10 Millimeter. Trotz des gleichmäßigen Musters vermittelt das Silikon einen eher schwachen Grip, der von unseren Testerinnen und Testern auch nur als mäßig empfunden wurde. Dieser Mangel an Grip hat sich insbesondere bei Hebebewegungen, bspw. beim Hochheben eines schweren Keramik-Grill-Decks, spürbar niedergeschlagen. Das Silikon nimmt übrigens auch sehr schnell Farbe von Marinaden und Co. an; reinweiß wird es dann auch durch intensive Handwäschen nicht mehr.

Diese Handschuhe bilden ihren Maßen nach ein ordentliches Mittel: Der Handschuh ließ sich von all unseren Testerinnen und Testern recht problemlos an- und wieder ausziehen. Das Problem ist allerdings in den Handschuhspitzen angelegt: Diese sind im Verhältnis viel ausladender als der Handschuhkörper selbst. Dadurch haben die Hände an diesen Stellen auch sehr viel Spiel; und das wiederum ist mit erheblichen Einbußen an Feinmotorik verbunden. Dies kann bspw. dann problematisch werden, wenn man kleine Fleisch- oder Fischspießchen mit der Hand wenden will. Wie ausgeprägt diese Einbußen sind, ist auch hier von der Größe der Hände abhängig. Für unsere kleineren Testerinnen und Tester (bis 1,70 Meter) stellten sich hier die meisten Probleme.

Mit dem Handschuhinneren verbunden ist eine mit nur circa 4,2 Zentimeter (L) sehr kurze, schwarze Lasche; dank ihr kann der Handschuh bspw. an einen Haken des Grills gehängt werden.

Der Hitzeschutz

Dieses Modell bietet einen alles andere als prächtigen Schutz vor hohen Temperaturen: Die Temperatur im Handschuhinneren (ursprüngliche Temperatur: 24,0 °C) nahm innerhalb von 45 Sekunden, nachdem der Handschuh an eine 250 °C heiße Fläche angelegt worden war, um 43,1 °C zu (maximale Temperatur: 67,1 °C). Wie auch bei dem insoweit ähnlich schwachen Modell von GEFU heißt das aber nicht, dass man die Handschuhe nicht zum sicheren Grillen verwenden könnte. Eine Temperatur von 45,0 °C ist schließlich erst nach 18 s (Ø) erreicht worden.

Die Materialverarbeitungsqualität

Die Handschuhe von Tepro sind leider nur mäßig verarbeitet worden: Die äußeren und inneren Nähte schließen nicht vollkommen ordentlich ab; hier und da stehen Fransen ab. Das Modell widerstand zwar allen während des Tests angelegten Strapazen, ohne an Funktionalität zu verlieren. Es kam aber vereinzelt zu einem erheblichen Abrieb des Obermaterials. Die Handwäschen hat das Modell immerhin ohne erkennbare Einbußen in Sachen Größe, Materialstruktur o. ä. überstanden.

Das Testverfahren

Gewicht und Größe (15 %)

Hier ermittelten wir das Gewicht und die Maße der Handschuhe. Schließlich ist auch von dem Gewicht abhängig, wie leicht oder schwer sich mit einem Handschuh am Grill arbeiten lässt. Bei den Maßen schlossen wir an zwei verschiedene Sphären an: Zum einen beurteilten wir, ob die Handschuhe nur in einer (universellen) Größe oder in mehreren Größen erhältlich sind und inwieweit sie unseren Testerinnen und Testern (1,60 bis 2,00 Metern) je passten. Hier erhoben wir, wie viel Spiel zwischen den Händen und den Handschuhen jeweils noch gegeben war und inwieweit hierdurch die Geschicklichkeit bei der Arbeit am Grill vermindert wurde. Zum anderen bewerteten wir die Maße der Handschuhstulpen: Diese schirmen den Arm schließlich nicht nur vor den Temperaturen am und über dem Grill selbst, sondern auch vor dem emporlodernden Feuer, den währenddessen umherschwirrenden Funken und auch Fettspritzern, die von (mariniertem) Fleisch, Fisch und Co. herrühren können.

Handhabung (30 %)

Hier wurde vor allem geprüft und beurteilt, ob und in welchem Ausmaß man durch die Grillhandschuhe während des Grillens an Geschicklichkeit einbüßt, Hierzu haben unsere Testerinnen und Tester mehrere Situationen, zu denen es während des Grillens immer wieder kommen kann, mehrmals nachgespielt – wie bspw. das Händeln von (empfindlichem) Fleisch, Fisch und Gemüse mit verschiedenen Grillinstrumenten. Hier spielte aber auch ein, ob die Modelle durch geeignete Materialien, wie bspw. Silikon, in ausreichendem Maße Grip vermitteln können, ob solche Materialien nur an einer Seite oder aber an beiden Seiten des Grillhandschuhs vorhanden sind und sich der Grillhandschuh daher immer nur mit ein- und derselben (also: der linken oder der rechten) Hand oder mit der einen wie der anderen (also: wahlweise mit der linken und der rechten) Hand verwenden lässt. Schließlich beurteilten unsere Testerinnen und Tester auch, als wie bequem sie den Grillhandschuh während des Grillens empfanden; dies knüpfte vor allem an das Material an, mit dem der Grillhandschuh von innen versehen worden ist.

Hitzeschutz (50 %)

Hier prüften und beurteilten wir den von den Handschuhen vermittelten Schutz gegenüber hohen Temperaturen: Hierzu wurde jeder Handschuh an verschiedenen Stellen mit Temperatursensoren (innen) versehen und mit der vollen Handinnenseite (außen) an eine Hitzequelle mit einer Temperatur von 250 °C angelegt. Wir maßen die Zeitspanne, nach der im Handschuh eine durchschnittliche Temperatur von 45 °C erreicht worden ist. Denn ab einer solchen pflegen die im menschlichen Gewebe enthalten Eiweiße nach und nach zu denaturieren und ihre Funktionen sowie ihre ursprüngliche Struktur endgültig einzubüßen. 1



Materialverarbeitungsqualität (5 %)

Hier ermittelten und beurteilten wir, wie die Handschuhe von außen und von innen verarbeitet worden sind. Schließlich prüften und bewerteten wir auch, wie sich die Handschuhe (maschinell oder von Hand) waschen ließen und ob sie durch regelmäßige Wäschen Schaden nahmen.

Fußnote

1 Hierzu Moritz AR, Henriques FC. Studies of Thermal Injury: II. The Relative Importance of Time and Surface Temperature in the Causation of Cutaneous Burns. Am J Pathol. 1947; 23(5): 695 – 720. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1934304/)

Technische Daten

Hersteller/Modell LANDMANN Grill­hand­schuhe Weber Grill­hand­schuh-Set aus Kevlarmischgewebe FEUERMEISTER Premium BBQ Grill­hand­schuhe in Schwarz aus Aramid Nomex Faser Grillfürst Grill­hand­schuh Silikon / Aramid Gewicht eines Hand­schuhs in Gramm 126 118 112 124 Maße eines Hand­schuhs in Zenti­metern (L x B x H) 33,5 x 16,0 x 1,2 33,3 x 14,9 x 1,2 32,0 x 15,4 x 1,0 32,4 x 16,0 x 1,2 Maße der Stulpe eines Handschuhs in Zentimetern (L) 12,9 12,6 12,0 12,8 Material (außen) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Material (innen) Baumwolle, Polyester Baumwolle, Polyester Baumwolle, Polyester Baumwolle Größe universal S–M und L–XL 8, 10, 12 universal (M–XL) Maximale Temperatur in °C (lt. Hersteller) nicht angegeben 250 350 350 Lasche ja ja ja ja Hersteller/Modell Campingaz Premium 5-Finger Handschuh GEFU Grill­hand­schuh BBQ Tepro Textil-Grill­hand­schuhe 2er-Set Gewicht eines Hand­schuhs in Gramm 120 98 114 Maße eines Hand­schuhs in Zenti­metern (L x B x H) 31,5 x 14,8 x 1,0 30,8 x 14,8 x 1,2 32,0 x 15,8 x 1,0 Maße der Stulpe eines Handschuhs in Zentimetern (L) 11,6 9,5 10,3 Material (außen) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Aramid, Silikon (Anti-Rutsch-Struktur) Material (innen) Baumwolle, Polyester Baumwolle, Polyester Baumwolle, Polyester Größe universal (11) universal universal Maximale Temperatur in °C (lt. Hersteller) 350 250 350 Lasche ja ja ja



Wie stark waren die Grillhandschuhe in den einzelnen Testdisziplinen?

Auch wenn das Modell von LANDMANN als Testsieger aus diesem Test hervorgegangen ist, heißt das beileibe nicht, dass es sich auch in jeder einzelnen Testdisziplin gegenüber den anderen Modellen behaupten konnte: Beim Hitzeschutz, der Wesensdisziplin dieses Tests, stehen die Grillhandschuhe von LANDMANN in der Tat an allererster Stelle (93,2 % „sehr gut“). Bei der Handhabung wiederum weiß das Modell von Grillfürst alle anderen auszustechen (93,6 %, „sehr gut“). Bei Gewicht und Größe setzt sich das Modell von FEUERMEISTER an die Spitze (94,7 %, „sehr gut“). Bei der Materialverarbeitungsqualität schließlich nehmen sich die Modelle von Campingaz, LANDMANN und Weber nichts (je 94,0 %, „sehr gut“).

Hitzeschutz

Hersteller/Modell LANDMANN Grill­hand­schuhe Weber Grill­hand­schuh-Set aus Kevlarmischgewebe FEUERMEISTER Premium BBQ Grill­hand­schuhe in Schwarz aus Aramid Nomex Faser Grillfürst Grill­hand­schuh Silikon / Aramid Temperatur (Ø) in °C nach 5 Sekunden 27,0 25,1 25,7 27,1 nach 10 Sekunden 33,3 29,8 32,1 33,5 nach 15 Sekunden 36,9 33,5 38,5 40,9 nach 20 Sekunden 40,8 37,0 44,6 47,6 nach 25 Sekunden 43,2 42,5 49,8 51,2 nach 30 Sekunden 46,7 47,8 52,9 55,7 nach 35 Sekunden 49,8 52,6 56,8 58,9 nach 40 Sekunden 51,6 55,4 60,4 61,5 nach 45 Sekunden 54,4 59,2 62,4 62,3 Hersteller/Modell Campingaz Premium 5-Finger Handschuh GEFU Grill­hand­schuh BBQ Tepro Textil-Grill­hand­schuhe 2er-Set Temperatur (Ø) in °C nach 5 Sekunden 25,3 30,1 27,1 nach 10 Sekunden 30,0 35,7 32,3 nach 15 Sekunden 34,4 43,9 39,7 nach 20 Sekunden 39,9 48,5 46,4 nach 25 Sekunden 43,0 56,4 50,6 nach 30 Sekunden 48,0 59,4 56,1 nach 35 Sekunden 52,3 63,7 60,8 nach 40 Sekunden 55,1 65,4 64,6 nach 45 Sekunden 59,1 67,4 67,1

Wie wirksam schützen die Grillhandschuhe vor hohen Temperaturen?

Hier sehen Sie noch einmal anschaulich, wie sich die Temperatur in den Grillhandschuhen innerhalb von 45 Sekunden entwickelt hat, nachdem sie mit der Handschuhinnenseite an eine 250 °C (+/- 3 °C) heiße, ebene Fläche angelegt worden waren. Den besten Hitzeschutz bot das Modell von LANDMANN (Temperatur nach 45 Sekunden: 54,4 °C) den schlechtesten das Modell von GEFU (Temperatur nach 45 Sekunden: 67,4 °C).

Bewertung

Testsieger Preis-/

Leistungssieger Hersteller/Modell % LANDMANN Grill­hand­schuhe Weber Grill­hand­schuh-Set aus Kevlar­mischgewebe FEUERMEISTER Premium BBQ Grill­hand­schuhe in Schwarz aus Aramid Nomex Faser Grillfürst Grill­hand­schuh Silikon / Aramid Gewicht und Größe 15 89,5 93,4 94,7 90,4 Gewicht 40 91,4 93,5 95,0 92,0 Größe/-n (Grill­hand­schuh) 30 81,0 92,0 96,0 83,8 Maße (Stulpe des Grill­hand­schuhs) 30 95,3 94,5 93,0 95,0 Handhabung 30 90,9 90,6 92,8 93,6 Geschicklichkeit 40 89,3 92,0 92,0 92,0 Grip 40 92,0 86,5 92,0 96,0 Bequemlichkeit 20 92,0 96,0 96,0 92,0 Hitzeschutz 50 93,2 90,4 87,3 87,8 Material­verarbeitungs­qualität 5 94,0 94,0 92,0 92,0 Bonus / / 0,3 (Silikonmuster beidseitig) 0,3 (Silikonmuster beidseitig) Malus / / / / Preis in Euro (UVP) 27,99 (zwei Hand­schuhe) 49,99 (zwei Hand­schuhe) 29,50 (zwei Hand­schuhe) 11,90 (ein Hand­schuh) Durchschnittlicher Marktpreis in Euro 26,99 (zwei Hand­schuhe) 39,89 (zwei Hand­schuhe) 24,93 (zwei Hand­schuhe) 11,90 (ein Hand­schuh) Preis-/Leistungsindex 0,29 0,44 0,28 0,26 Gesamtbewertung 92,0 % („sehr gut“) 91,1 % („gut“) 90,6 % („gut“) 90,4 % („gut“) Hersteller/Modell % Campingaz Premium 5-Finger Hand­schuh GEFU Grill­hand­schuh BBQ Tepro Textil-Grill­hand­schuhe 2er-Set Gewicht und Größe 15 90,3 91,2 89,6 Gewicht 40 93,0 98,0 94,5 Größe/-n (Grill­hand­schuh) 30 85,1 86,5 83,8 Maße (Stulpe des Grill­hand­schuhs) 30 92,0 86,8 88,8 Handhabung 30 88,7 90,6 83,2 Geschicklichkeit 40 89,3 94,0 86,5 Grip 40 89,3 89,3 81,0 Bequemlichkeit 20 86,5 86,5 81,0 Hitzeschutz 50 90,4 84,3 84,8 Material­verarbeitungs­qualität 5 94,0 90,0 86,5 Bonus 0,3 (Silikonmuster beidseitig) 0,3 (Silikonmuster beidseitig) / Malus / / / Preis in Euro (UVP) 25,90 (ein Hand­schuh) 19,95 (ein Hand­schuh) 34,99 (zwei Hand­schuhe) Durchschnittlicher Marktpreis in Euro 15,49 (ein Hand­schuh) 11,94 (ein Hand­schuh) 24,94 (zwei Hand­schuhe) Preis-/Leistungsindex 0,34 0,27 0,29 Gesamtbewertung 90,4 % („gut“) 87,8 % („gut“) 85,1 % („gut“)