Zigma Spark hilft beim Aufräumen

Ob Raclette, Hausparty oder Dinner for One – an Neujahr heißt es in vielen Haushalten nicht ausruhen, sondern aufräumen. Der moderne Saugroboter Spark von Zigma kann Abhilfe schaffen. Dank Laserradar und Gyroskop-Navigation findet er sich bestens von selbst im Haus zurecht. Spark scannt den Raum und weiß genau, wo er hin muss, um Essenskrümel oder Reste der Konfettikanonen zu entfernen. Statt Staubbox kann auch ein Wassertank eingesetzt werden, sodass der Saugroboter Flecken problemlos wegwischt.

Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Zigma die App mit praktischen neuen Funktionen ausgestattet. Dadurch können nicht mehr nur No-go-Zonen gesetzt werden, die Spark bei seiner Reinigungstour ausspart, sondern beispielsweise auch Reinigungskarten mehrerer Etagen gespeichert werden. So laufen Bleigieß-Figuren oder Fonduespieße zu keiner Zeit Gefahr eingesaugt zu werden. Mittagsschläfchen oder Essenzeiten werden einfach per Do-not-Disturb-Funktion gespeichert, und Spark pausiert für diese Zeit. Zudem ist der Staubsaugroboter von Zigma mit Alexa, Amazon Echo oder Google Assistent kompatibel. So kann Neujahr für die Familie und gute Vorsätze genutzt werden.

Laserradar und Gyroskop-Navigation

Fallschutzsensoren an drei Positionen rund um den Roboter

automatisches Aufladen

speziell entwickelter A10 Chip

multilinguales Sprachpaket

Gleitschutzrad

Nicht-stören-Funktion

In-App-Kundenservice

Fleckentfernung

Einstellung von No-Go- und zu säubernden Zonen

Speicherung der Raumgegebenheiten

kostenloses Upgrade für kommende neue Steuerungsfunktionen

Drittanbieter-Login via Facebook oder Google

In-App-Speichern der Karte für mehrere Etagen

Erweiterte Reinigungsdetails in der App

Anleitung für den Live-Chat

