WMF erweitert Zubehörsortiment

Die Marke WMF erweitert ihr aktuelles Sortiment an Küchenutensilien mit drei neuen Zubehör-Sets: Für den bekannten Spiralschneider der WMF Kult X-Serie ist nun eine moderne Citruspresse, die WMF Kult X Citruspresse, erhältlich; mit ihr lässt sich frisch gepresster Saft jetzt auch von Zuhause aus im Handumdrehen herstellen. Für die Mixer bzw. Smoothie-Maker der WMF Kult X- sowie KÜCHENminis-Serie erweitern ein edles WMF Kult X Mason Cup-Set und ein aus drei Teilen bestehendes WMF Kult X Zubehör-Set das ursprüngliche Funktionsspektrum.

Für den Spiralschneider: WMF Kult X Citruspresse

Mit der WMF Kult X Citruspresse wachsen die WMF Kult X und Kult Pro Spiralschneider — wortwörtlich — über sich hinaus. Denn nach dem Montieren braucht es nur ein paar Sekunden, um frisch gepressten Saft aus Orangen, Zitronen und Co. schöpfen zu können; und zwar direkt in die zum Zubehör zählende 1-Liter-Kanne. Mit zwei verschiedenen Presseinsätzen, die sich übrigens platzsparend ineinanderstecken lassen, kann man ein weites Spektrum an auspressbaren Früchten aller erdenklichen Größen abdecken. Ob man das Frühstuck nun mit Orangensaft anreichern, die Krankheitssymptome mit heißem Zitronensaft („heiße Zitrone“) lindern oder Cocktails mit aromatischem Limettensaft abrunden will: Ein Druck gegen den Presseinsatz reicht aus — und schon macht sich das praktische Zubehör an die Arbeit. Ausschalten kann man das Modell wiederum durch bloßes Loslassen des Presseinsatzes. Fruchtrückstände und Kerne hält der verbaute Siebeinsatz verlässlich zurück. Danach können alle Teile problemlos zur Reinigung in die Spülmaschine wandern.

Die WMF Kult X Citruspresse ist zu einem Preis von 19,99 € (UVP) im Handel erhältlich.

WMF Kult X Mason Cup-Set

Frisch Gemixtes lässt sich mit dem neuen WMF Kult X Mason Cup-Set endlich schnell und stilvoll servieren: Mit den neuen Kristall-Gläser im Mason Cup-Design werden Cocktails, Limonaden, Smoothies & Co. jetzt auch optisch zum (Hoch-)Genuss. Beide Cups haben ein Maximalvolumen von jeweils 450 Millilitern; der schraubbare Edelstahldeckel, einschließlich Trinkhalm, bietet Schutz vor Insekten (Bienen, Hummeln, Wespen usw.) — das weiß man vor allem während lauer Sommerabende im Freien zu schätzen. Schließlich können alle Teile auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Einerlei, ob während einer Haus- und/oder Gartenparty, zur Dekoration oder schlicht als Geschenk: Das Einsatzspektrum des WMF Kult X Mason Cup-Sets kennt keine Grenzen.

Das WMF Kult X Mason Cup-Set ist zu einem Preis von 19,99 € (UVP) im Handel erhältlich.

WMF Kult X Zubehör-Set (3 Teile)

Wer nicht nur (weiches) Obst und Gemüse zu sommerlichen Smoothies mixen will, sondern ab und an auch mal Härteres, wie bspw. Gewürze, Nüsse und Co., verarbeiten muss, kann einen erheblichen Mehrwert aus dem neuen WMF Kult X Zubehör-Set schöpfen. Es besteht aus einem Tritan-Mixbehälter mit einem Maximalvolumen von 300 Millilitern, einer mit zwei Messerschneiden versehenen Messereinheit sowie einem Verschlussdeckel (mit Silikoneinsatz) und erweitert damit das ohnehin schon breite Funktionsspektrum sowohl beim WMF Kult X Mix & Go als auch beim WMF KÜCHENminis Smoothie-to-go.

Das WMF Kult X Zubehör-Set ist zu einem Preis von 14,99 € (UVP) im Handel erhältlich.

Quelle: https://www.wmf.com/de/presse/pressemitteilungen.html