WLAN-Steckdose von Luminea Home Control

Licht & Co. kann man jetzt auch bequem von der Couch aus steuern — per App mit dem Smartphone oder per Stimme! Die ELESION-App, die man hierzu verwenden muss, ist sowohl mit Android (ab 4.1) als auch mit iOS (ab 9.0) kompatibel. Jetzt muss man sich endlich nicht mehr mühsam zu den Schaltern herabquälen.

Mit nur ein paar Klicks in der App lässt sich die neue WLAN-Steckdose SF-200 von Luminea Home Control auch mit Amazon Alexa und Google Assistant verbinden. Danach kann man sie schon mit nur ein paar Worten ein- und wieder ausschalten.

Mit der App lässt sich außerdem schnell kontrollieren, ob die mit den Steckdosen verbundenen Geräte auch wirklich aus sind. Das vermittelt Sicherheit; vor allem dann, wenn man eine Weile nicht nach Hause kommen kann — bspw. während eines Urlaubs.

Schließlich lässt sich auch die persönliche Anwesenheit im Haus simulieren; dadurch, dass man die mit den Steckdosen verbundenen Lampen zu verschiedenen Zeiten manuell ein- und wieder ausschaltet oder schlicht einen entsprechenden, vollautomatischen Zeitplan erstellt. So lässt sich der ein oder andere Einbrecher schon von vornherein abschrecken!

Auch kann man den jeweiligen Stromverbrauch jederzeit prüfen: Die kostenlose ELESION-App stellt in Echtzeit (real time) dar, wie viel Strom über die Steckdose abgegeben wird. So weiß man auch, was die einzelnen Geräte jeweils verbrauchen!

Die WLAN-Steckdose SF200 von Luminea Home Control ist gegenwärtig zu einem Preis von 19,90 € (UVP: 39,90 €) erhältlich, bspw. auch bei Amazon.

Quelle: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/