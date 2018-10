Viele Menschen kämpfen trotz vielen Diätversuchen mit zu vielen Pfunden. Wenn das Körpergewicht die Grenzen des Normalgewichts jedoch schon längst verlassen hat und bereits als adipös einzuordnen ist, können schwerwiegende Konsequenzen für die Gesundheit folgen. Der Wirkstoff Celastrol stammt aus den Wurzeln der Wilfords Dreiflügelfrucht, der in der chinesischen Medizin eingesetzt wird und könnte helfen, krankhaftes Übergewicht zu reduzieren.

Ursprünglich aus der chinesischen Medizin

Der Wirkstoff Celastrol kommt in den Wurzeln der ostasiatischen Dreiflügelfrucht vor. Wegen ihrer entzündungshemmenden Inhaltsstoffe wird sie in der traditionellen chinesischen Medizin für die Behandlung von Schuppenflechte, Gürtelrose und rheumatischer Erkrankungen eingesetzt. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums in München nutzen den isolierten Stoff Celastrol jetzt allerdings für die Behandlung von fettleibigen, bereits an Diabetes erkrankten Mäusen.

Wirkt direkt im Gehirn

Damit wurden Ergebnisse aus dem Jahr 2015 bestätigt. Wissenschaftler aus den USA hatten festgestellt, dass das Hungergefühl von übergewichtigen Mäusen mit Diabetes stark reduziert wurde. Die Forscher aus München konnten ähnliche Entdeckungen machen und zudem die Wirkungsweise von Celastrol entschlüsseln. Es wirkt direkt auf die Sättigungszentren im Gehirn.

Normalerweise setzt das natürliche Sättigungsgefühl ein, sobald das Hormon Leptin ausgeschüttet wird und sich an Rezeptoren im Gehirn bindet. Bei stark Übergewichtigen kann dieser Vorgang jedoch gestört sein und die Leptinrezeptoren nicht mehr funktionieren: Auch nach einer ausreichenden Kalorienaufnahme setzt kein Sättigungsgefühl ein. Celastrol könnte also helfen, das Sättigungsgefühl wieder herzustellen. Was bei Mäusen bisher funktioniert hat, wurde beim Menschen allerdings noch nicht nachgewiesen. Erste klinische Studien sind jedoch in den USA gestartet.

Quelle: http://www.fr.de/wissen/gesundheit/medizin/adipositas-den-hunger-ausbremsen-a-1579186