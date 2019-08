WelcomeEye Link von Philips

Der IoT-Spezialist Avidsen stellt das neueste Mitglied seiner Philips-WelcomeEye-Produkt-Familie vor. Die WelcomeEye Link ist eine drahtlose Gegensprechanlage mit Video-Funktion, mit deren Hilfe der Besitzer seinen Eingangsbereich von überall auf der Welt im Auge behalten und sich mit seinen Besuchern über eine App in klarster HD-Auflösung in Bild und Ton unterhalten kann. Das WelcomeEye Link-Kommunikationssystem ist entsprechend IP44 wetterfest, verfügt über internen Speicher und ist batteriebetrieben – kann also von jedem Haus- und Wohnungsbesitzer ohne Experteninstallation schnell und einfach in Betrieb genommen werden.



Über App und Sprachassistenten steuerbar

Die neue Philips WelcomeEye Link lässt sich einfach im Eingangsbereich jeder Immobile installieren und verbindet sich drahtlos mit dem heimischen WLAN. Auf diese Weise hat der Besitzer jederzeit die Möglichkeit, nachzusehen was vor seiner Haustüre vor sich geht. In Abwesenheit kann er mit Besuchern Videotelefonate führen und beispielsweise dem Paketboten mitteilen, wo dieser eine Sendung ablegen kann. Die Steuerung des WelcomeEye Link erfolgt dabei entweder direkt über die App oder per Sprachsteuerung über digitale Assistenten wie Amazon Alexa oder Google Home.

Fortschrittliche Ausstattung

Für jederzeit perfektes Bildsignal sorgt eine Weitwinkel Full-HD Kamera mit 160°-Blickwinkel, 1080p-Auflösung, aktiver Geräuschunterdrückung und Infrarot-Nachtsichtmodus. Der wieder aufladbare Akku hält bei durchschnittlich einem Gespräch pro Tag ganze acht Monate, bevor er wieder aufgeladen werden muss. Im Lieferumfang befinden sich neben einer 32 GB-SD-Karte zur lokalen Speicherung von Fotos und Videos auch eine Winkelhalterung für Einsatzszenarien, in denen die Kamera nicht nah genug an der Haustür angebracht werden kann, um den Gast gut zu erfassen.

Noch mehr Möglichkeiten für das Smart Home

Das Philips WelcomeEye Link-Kommunikationssystem ist Teil des Smart Home und als solches auch mit anderen smarten Geräten kompatibel. So lassen sich beispielsweise Lichteffekte über Philips Hue-Lampen programmieren, sobald Bewegung im Eingangsbereich erkannt wird. Ist ein Android-Fernseher (ab Android 8.1) im Haushalt vorhanden, kann dieser ebenfalls mit dem WelcomeEye Link verbunden werden, sodass der Hauseingang auch auf dem Fernsehbildschirm eingesehen werden kann.

Daten bleiben sicher und lokal

Auf Wunsch benachrichtigt die WelcomeEye Link ihren Besitzer über Bewegungen im Blickbereich und nimmt Videos von unerwünschten Besuchern auf. Die mobile Benachrichtigung erfolgt dabei über die europäischen Server der WelcomeEye-Cloud. Videos werden auf der lokalen SD-Karte gespeichert und gelangen gar nicht erst in die Cloud. Diese Daten bleiben sicher vor Ort und im Eigentum des Besitzers.

Nächster Halt: IFA 2019 in Berlin

Die neue Philips WelcomeEye Link Video-Gegensprechanlage wird auf der IFA 2019 in Berlin auf dem Avidsen Stand in Halle 11.1 / 140 im Live-Einsatz zu sehen sein. Ebenso wie der Rest der WelcomeEye- und WelcomeBell-Produkt-Familie von Philips, „At Home“ von Thomson sowie die Neuigkeiten aus dem Hause Avidsen und Extel.

Die WelcomeEye Link wird voraussichtlich ab dem ersten Quartal des nächsten Jahres (2020) zu einem Preis von 199,00 € (UVP) erhältlich sein.

Quelle:

Kunert Communications