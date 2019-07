Unlimited Serie | 6 von Bosch

Ein gründliches, verlässliches Reinigungsergebnis und eine unkomplizierte Handhabung wünschen sich die meisten Konsumenten von ihrem Staubsauger. Mit dem neuen Unlimited Serie | 6 erweitert Bosch sein Sortiment für kabellose Akkuhandstaubsauger und bietet damit ab sofort den idealen Haushaltshelfer. Sowohl flexibel einsetzbar als auch bequem und effektiv in der Anwendung, geht das zeitraubende und oftmals mühsame Staubsaugen nun leicht und nach Bedarf von der Hand.

Mühelose Sauberkeit auch an schwer zu erreichenden Orten

Der neue Unlimited überzeugt nicht nur durch sein cleveres Akkusystem. Auch ist er durch seine Größe und sein geringes Gesamtgewicht von 2,3 kg – das Handstück wiegt nur 1,4 kg – besonders leicht zu handhaben. Durch seine schlanke Form erreicht der Handstaubsauger selbst schwer erreichbare Ecken wie hinter dem Kühlschrank und erleichtert so den alltäglichen Hausputz. Wendig, kompakt und ohne Kabel lassen sich mit Hilfe der zielgerichteten Saugeinsätze selbst Autositze oder Sofaritzen unkompliziert reinigen. Auch die Reinigung von empfindlichen Oberflächen wird mit dem Unlimited für den Konsumenten benutzerfreundlich in einem Gerät gelöst. Von Stuhlpolstern, über Teppiche und Tische, bis hin zur Zimmerdecke: Mit dem nützlichen Zubehör für jede Anwendung eignet sich der kabellose Handstaubsauger für Oberflächen aller Art. Was Tierbesitzer zu schätzen wissen: Dank der rotierenden Bürste entfernt der Unlimited | 6 selbst hartnäckige Tierhaare.

Jederzeit einsatzbereit dank verlängerbarer Laufzeit

Das eigene Zuhause im Alltag sauber zu halten ist nicht immer leicht. Gerade deshalb schätzen Konsumenten einen multifunktionalen Handstaubsauger, der schnell zur Hand und flexibel einsetzbar ist. Bislang sprach jedoch oft die begrenzte Akkulaufzeit gegen einen Kauf – besonders, wenn Konsumenten das gesamte Haus reinigen möchten, ohne dabei wegen des Akku-Ladestandes unterbrechen zu müssen. Mit den Handstaubsaugern der Unlimited Serie hat Bosch das Problem nun gelöst: So lässt sich mit Hilfe eines Zweitakkus die Leistungsdauer der Unlimited Serie | 6 bequem und nach Bedarf verlängern. Sobald der Akku leer ist, kann er einfach durch den vollgeladenen Zweitakku ausgetauscht werden.

Auch ist die Batterie des neuen Unlimited Serie | 6 Teil des bewährten Power for ALL 18-Volt-Akkusystems von Bosch Home & Garden (grüne Produktlinie): Der Akku ist mit über zwanzig Bosch-Elektrowerkzeugen und Gartengeräten kompatibel. Dadurch brauchen Konsumenten daheim nur dieses eine smarte Akkusystem.

Starke Reinigungsleistung auf allen Bodenbelägen

Die Annahme, Akkustaubsauger verfügten lediglich über eine geringe Saugkraft, kann mit dem Unlimited | 6 widerlegt werden. So steckt im bisher leichtesten Handstaubsauger von Bosch die neueste Motortechnik – der DigitalSpin-Motor mit perfekt abgestimmten aerodynamischen Rotorblättern. Mit 5.000 Umdrehungen pro Minute sorgt zusätzlich eine praktische Fußbodendüse – die motorisierte AllFloor High Power Brush – für eine überlegene Fußbodenpflege und ein gründliches Reinigungsergebnis auf allen Böden.

Der Bosch Unlimited Serie | 6 wird ab dem 6. September dieses Jahres (2019) im deutschen Handel in drei verschiedenen Varianten erhältlich sein!

Suchen Sie vielleicht selbst nach einem neuen Akku-Staubsauger mit großartiger Saugleistung? Wir hatten erst vor ein paar Monaten den aktuellen Vorwerk Kobold VB100 im Test (ETM TESTMAGAZIN 04/2019, Nr. 164) — ein Modell, das Haare, Staub und Co. sauber in einem Staubbeutel einschließt. Mit einem Klick hier kommen Sie unmittelbar zum kostenlosen Testbericht!

Quelle:

https://www.bosch-home.com/de/pressecenter/pressrelease-14464#main-content