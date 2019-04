Der Sommer naht mit schnellem Schritt heran; und es steht leider zu erwarten, dass er nicht viel milder wird als derjenige des letzten Jahres. Leichter aushalten lassen sich die hohen Temperaturen immerhin mit einem starken Ventilator, wie bspw. dem neuen Turmventilator von Sichler! Dank seiner Schwenk-Funktion (45° je Seite) kann er den Wind in allen Ecken des Zimmers (maximal 20 m2) verteilen. Der Rotor arbeitet hinter einem stabilen (Schutz-)Gitter im Inneren des Turms, sodass sich weder Tiere noch Kinder an ihm verletzen können.

Mit der Elesion-App lässt sich der Turmventilator auch über ein Android- oder iOS-Smartphone steuern — sowohl außer- als auch innerhalb des Hauses. Alle Funktionen, Modi usw. kann man ohne weiteres über die App ansteuern. Da der Turmventilator auch mit Amazon Alexa und Google Asisstant kompatibel ist, lässt er sich auch über die Stimme steuern; dies setzt allerdings ein geeignetes Amazon Echo- bzw. Google Home-Gerät im Haushalt voraus.

Des Weiteren lässt sich der Turmventilator auch mit anderen kompatiblen Geräten koppeln, um so sein Smart Home zu automatisieren: So kann bspw. der Turmventilator immer dann anspringen, wenn man das Klimasystem einschaltet (bzw. per Elesion-App einschalten lässt).

Der Turmventilator ist zu einem Preis von 49,90 € (UVP: 99,90 €) im PEARL-Webshop erhältlich (hier).

