Tradition trifft Moderne

Japan hat eine faszinierende Kultur, die immer mehr Menschen in ihren Bann zieht. Jahr­tausendealte Traditionen treffen hier auf die schnelllebige digitale Welt von heute, ohne sich zu widersprechen. Das spiegelt sich auch in der japanischen Küche wider, die immer geschmackvoll, frisch und hochwertig ist. Typisch dafür sind die Gerichte, die in den pulsierenden Izakayas, den traditionellen japanischen Gasthäusern, serviert werden. Dort kommen Einheimische nach Feierabend zusammen, um gemeinsam den Tag bei Sake und kleinen Speisen ausklingen zu lassen. Le Creuset inszeniert dieses Thema mit unkomplizierten Rezepten, einem Mix aus verschiedenen Zubereitungstechniken − und viel Liebe zum Detail.

Das gemeinsame Essen mit Freunden und der Familie hat einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert in Japan. Mit gusseisernem Kochgeschirr und ofenfestem Steinzeug von Le Creuset wird die lange Tafel zur Leinwand für fernöstliche Kochkunstwerke. Malerisch schön ist das Spiel der Farben. Starke Akzente setzt hier der beliebte Le Creuset Klassiker Kirschrot. Farben sind in der japanischen Kultur mit bestimmten Werten verknüpft: Das intensive Rot erinnert an reife Kirschen oder einen tiefroten Sonnenaufgang und signalisiert pure Energie.

In der japanischen Küche bleibt nichts dem Zufall überlassen: Zutaten werden überlegt kombiniert und mit Geschwindigkeit und Präzision zubereitet und angerichtet. Mit einem Itadaki­masu, unserem „Guten Appetit“ vergleichbar, lädt Le Creuset zum Schlemmen mit klassischen Onigiris ein. Die kunstvoll angerichteten, gewürzten Reis-Häppchen präsentieren sich stilgerecht auf dem neuen Oblong Teller. Bei der Zubereitung kommt es auch auf das Equipment an, wie die Cocotte Every beweist. Der von japanischen Tontöpfen inspirierte guss­eiserne Topf eignet sich hervorragend zum Reiskochen, dem Basic in der Japan-Küche. Er hat einen innenliegenden Stein­zeug-Deckel, der ein Überkochen verhindert.

Ohne Reis, aber ebenfalls superlecker: Okonomiyaki. Die pikanten japanischen Pfannkuchen bestehen aus Kohl, Käse sowie Eiern und werden auf der gusseisernen rechteckigen Grillplatte von Le Creuset gebraten. Beliebt sind zudem Varianten mit Fisch, Fleisch oder zusätzlichem Gemüse, gewürzt wird mit der BBQ-ähnlichen Okonomiyaki-Sauce und japanischer Mayonnaise on top.

Mit der aufs Wesentliche reduzierten aromenreichen Küche liegt Le Creuset voll im Trend. Genuss-Botschafterin ist Yuko Gomi, eine bekannte japanische Köchin, Autorin und Kochlehrerin. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Küche ihrer Heimat der westlichen Welt näherzubringen − mit Rezeptideen, die jeder nachkochen kann. Gemeinsam mit Le Creuset teilt sie die Freude am Kochen und sorgt für aufregende Geschmackserlebnisse.

Quelle

Le Creuset