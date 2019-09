Tchibos neue Gewinnaktion

Tchibo ist ein Gewinn für alle: Zum 70. Geburtstag beschenkt das Hamburger Familienunternehmen seine Kundinnen und Kunden. Bei „Tchibongo“, dem größten Gewinnspiel der Firmengeschichte, werden Preise im Wert von über eine Million Euro ausgeschüttet! Kunden können sich auf über fünf Millionen Sofortgewinne und die zusätzliche Chance auf einer der über 700 wöchentlichen Hauptpreise wie BMW i3 Elektroautos, E-Scooter und Kaffeevollautomaten freuen.

Jeder Einkauf ein Gewinn

Wer vom 2. September bis zum 29. September bei Tchibo einkauft, egal ob in einer Tchibo Filiale, in einem Supermarkt mit Tchibo Regal oder im Tchibo Online-Shop, gewinnt. Mit jedem Bon erhält der Kunde einen von insgesamt über fünf Millionen Sofortgewinnen, wie z. B. Einkaufsrabatte in Höhe von bis zu 15 Prozent. Wer sich auf www.tchibo.de/tchibongo registriert, erhält einen individuellen Tchibongo-Glückscode und nimmt so automatisch an der wöchentlichen Verlosung der Hauptgewinne teil. Die acht BMW i3 haben einen Wert von je rund 40.000 Euro. Zudem gibt es die Chance auf 1.000 trendige E-Scooter und 2.000 Tchibo Esperto Caffè Vollautomaten.

Kaffeekapselmaschine im Test

Tchibo bietet allerdings nicht nur Kaffeevollautomaten wie den Tchibo Esperto Caffè, sondern auch Kaffeekapselmaschinen an! Im letzten Monat hatten wir die Tchibo Cafissimo easy im Test. Was der kleine Allrounder alles zu leisten weiß, wie viel Strom er verbraucht, wie laut er ist und vieles mehr lesen Sie in unserem detaillierten Testbericht ⇢ hier — und das natürlich vollkommen kostenlos!

Jede Woche eine Ziehung

Das Tchibongo-Gewinnspiel findet während der Jubiläumswochen ab dem 2. September statt. Die Verlosung der Hauptgewinne erfolgt jeden Dienstag. Jede Woche warten jeweils zwei Autos, 250 E-Scooter und 500 Kaffee-Vollautomaten auf glückliche Gewinner. Tchibo wurde 1949 in Hamburg von Max Herz gegründet. 1955 eröffnete das Unternehmen in der Caffamacherreihe in Alsternähe seine erste Filiale. Heute sind es europaweit mehr als 1.000 Filialen mit 800 integrierten Kaffeebars. Bereits seit den 70er Jahren bietet der Kaffeemarktführer wechselnde Produktwelten an und hat damit die deutsche Handelslandschaft nachhaltig verändert. Mit dem Tchibongo-Gewinnspiel will sich das Familienunternehmen bei seinen vielen Kunden bedanken, die Tchibo seit vielen Jahren die Treue halten.

Quelle:

https://tchibo.com/servlet/content/1303660/-/pid=310330/starteseite-deutsch/presse/presseinformationen19_09_02_presseinformation-tchibongo.html