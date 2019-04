Tchibo senkt die Preise

Passend zu Ostern senkt die in Hamburg ansässige Tchibo GmbH die Preise von vier Sorten aus ihrem Sortiment — ab dem 11. April 2019 im Tchibo-Online-Shop und in den Tchibo-Filialen, ab dem 15. April 2019 in den Depots im Lebensmittelhandel.

Damit knüpft Tchibo an die jüngere Preisentwicklung in den einschlägigen Rohkaffee-Märkten an. Vor allem die Preise des in Deutschland besonders beliebten brasilianischen Arabica-Rohkaffees sind infolge der wieder einmal ersprießlichen Erntesaison deutlich gesunken.

Die neuen Preise pro 250 Gramm:

FEINE MILDE — 4,99 €

FOR BLACK ‘N WHITE — 4,49 €

DER HERZHAFTE — 3,99 €

ESPRESSO/CAFFÈ CREMA — 12,49 € (pro 1.000 Gramm)

Damit haben sich die Preise um bis zu 0,50 € pro 250 Gramm vermindert!

Tchibo reicht Preisvorteile schon von jeher an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.

Nicht verändert haben sich die Preise allerdings bei Tchibos Premium-Marken (bspw. Barista, QBO usw.). Mit den höheren Preisen will Tchibo die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bäuerinnen und Bauern im jeweiligen Ursprungsland verbessern; zusätzlich zu verschiedenen Nachhaltigkeitsprogrammen, wie bspw. den Joint-Forces-Projekten in Honduras und Tansania.

Übrigens: Wer mehr über die von Tchibo angelegten Nachhaltigskeitsmaßstäbe wissen will, kann sich hier weiter einlesen.

Quelle: https://www.tchibo.com/servlet/content/1293854/-/pid=310330/starteseite-deutsch/presse/presseinformationen19_04_04_kaffeepreissenkung-april.html