Smeg stellt erstmals Milchaufschäumer und Kaffeemühle im 50’s Retro-Style vor

Mit zwei neuen Kleingeräten im Stil der 50er Jahre stellt das italienische Familienunternehmen seine Kaffeekompetenz erneut unter Beweis. Erfahrene Baristas wissen: Eine stilechte Kaffeespezialität erfordert Detailliebe in jedem Arbeitsschritt. Auch zu Hause können Sie nun Ihren Anspruch für den Kaffeegenuss weiter perfektionieren. Mit dem neuen Milchaufschäumer und der Kaffeemühle erweitert der italienische Hausgerätehersteller Smeg seine erfolgreiche Kleingeräteserie.

Schicker Schaumschläger

Die traditionellen Kaffeespezialitäten Cappuccino und Latte Macchiato gelingen mit dem neuen Milchaufschäumer von Smeg ebenso perfekt wie der feinporige Schaum für den neuesten Kaffeetrend aus Australien, den Flat White Coffee. Ganz nach Wunsch zaubert der Milchaufschäumer von Smeg aus warmer oder kalter Milch flüssig-cremigen oder sehr festen Schaum. Mit insgesamt 6 Preset-Funktionen lassen sich ungeschäumte Milch und heiße Schokolade mit dem Induktion-Heizsystem bequem erwärmen, ganz ohne Anbrennen und Überschäumen. Für eine größere Runde begeisterter Kaffeeliebhaber ist der Milchaufschäumer ebenfalls bestens ausgestattet: In dem Edelstahlbehälter lassen sich bis zu 250 ml Milch in samtigen Schaum verwandeln. Ungeschäumt erwärmt er sogar bis zu 500 ml Flüssigkeit.

Bedienkomfort und Langlebigkeit schreibt Smeg auch bei diesem Kleingerät ganz groß. Der Milchbehälter lässt sich von dem hochwertig verarbeiteten Metallgehäuse einfach abnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Den designbetonten Milchaufschäumer gibt es in den sieben kultigen Smeg Farben: Creme, Weiß, Schwarz, Rot, Cadillac Pink, Pastellblau oder Pastellgrün. Ein Blick auf das Design im 50’s Style und man erkennt sofort: Das kann nur ein neues Produkt von Smeg sein, eben unverwechselbar.

Lieblingsmühle für Lieblingsbohnen

Ob Arabica oder Rubusta: Der perfekte Kaffeemoment beginnt schon mit dem Duft frisch gemahlener Bohnen. Ist der 350 Gramm fassende Behälter auf der Mühle mit einem Dreh eingerastet, kann es schon losgehen: Das hochwertige Kegelmahlwerk aus Edelstahl zerkleinert die Lieblingsröstung aromaschonend zu feinem Kaffeemehl, flexibel einstellbar in 3 Mahlgraden. Die richtige Menge lässt sich dank 8 Preset-Funktionen für Single und Double Espresso, für 2 bis 12 Tassen sowie manuell auf Knopfdruck punktgenau dosieren. Das Kaffeemehl fällt dann direkt in den eingeklinkten Siebträger der Espresso-Maschine oder in den bis zu 100 Gramm fassenden Behälter aus BPA-freiem TritanTM. Auch bei diesem Kleingerät zeigt Smeg wieder seine Leidenschaft für Funktion und Design. Der unverwechselbare Retro-Look im Stil der 50er Jahre ist einfach Kult, mit seiner runden Form und den Smeg Farben Pastellgrün, Weiß, Pastellblau, Schwarz, Rot und Creme. Ob Espresso- oder Filterkaffeemaschine: So richtig komplett wird das Kaffee-Set im Design „Made in Italy“ erst mit der passenden Kaffeemühle.

Quelle

Cindy Böhm