Smartes Gartenlicht

Smarte Produkte, Apps und Services herstellerunabhängig miteinander verknüpfen und automatisieren? Mit dem neuen Conrad Connect-System soll all das nun kein Problem mehr darstellen: Über die Webseite (hier) lassen sich Tausende von Geräte im Handumdrehen miteinander vernetzen. Bereits jetzt nehmen rund 350.000 Nutzer/-innen den Service aktuell in Anspruch und machen Conrad Connect damit zu einem der beliebtesten IoT-Systeme im Bereich des Smart Livings.

Wenn dies, dann das … („if … then …“)

Mit einem simplen „drag-and-drop“-Editor werden Logik-Ketten erstellt und somit vollkommen individuelle smarte Projekte nach dem “if… then…”-Prinzip kreiert. Mit einem zentralen „dashboard“ kann man außerdem all diejenigen Daten, die von den smarten Geräte erhoben und von der Nutzerin/dem Nutzer live kontrolliert werden möchten, darstellen. Bereits publizierte Projekte anderer Nutzer/-innen können außerdem als Muster verwendet werden — so zum Beispiel das Projekt „Intelligente Gartenbeleuchtung für die Nacht“, das sich verwenden lässt, um unliebsame Gäste (Einbrecher und Co.) aus dem heimischen Garten zu vertreiben.

Signal erkannt, Gefahr gebannt

Und so geht's: Im Projekt-Editor wird der Homematic IP-Bewegungsmelder und/oder die Netatmo Presence-Kamera mit den Philips Hue-Gartenlampen verknüpft. Philips Hue-Gartenlampen werden übrigens vollautomatisch erkannt und — besonders clever — nach 5 Minuten wieder deaktiviert. Ob Beleuchtung, Heizungssteuerung, Sicherheit, Fitness oder Feueralarm: Online (hier) sind mittlerweile schon Hunderte von smarten Projekte eingepflegt worden, die nur darauf warten, von Smart Home-/Smart Living-Freunden entdeckt und ausprobiert zu werden.

