Promo-Aktion bei STIGA

Geringer Lärmpegel, keine Emissionen, die Unabhängigkeit vom Netzstrom und eine leistungsstarke Performance on top: Akku-Geräte im privaten Gartensektor boomen wie nie. Besonders Gartenspezialist STIGA schreibt sich die stete Weiterentwicklung innovativer Akku-Technik auf die Fahne und bringt mit seiner brandneuen 500er-Serie derzeit ordentlich Power aufs Grün. Und von dieser profitieren Gartenbesitzer nun gleich doppelt: Denn noch bis 30. Juli 2019 können Verbraucher nicht nur einen der insgesamt sieben Akku-Rasenmäher aus der neuen STIGA-Serie bis zu zwei Wochen lang auf Herz und Nieren prüfen – unverbindlich und zu Hause. Beim Kauf des Mähers gibt‘s auch noch 40,00 € Rabatt auf ein Handgerät der gleichen Akku-Reihe obendrauf.

Ran an die Mäher!

Hervorragende Leistung und hoher Bedienkomfort – die Akku-Rasenmäher der 500er-Serie werden hohen Ansprüchen an effiziente Akku-Power mehr als gerecht. Das Besondere: Alle Modelle arbeiten mit dem neuen Dual-Battery-System „made by STIGA“. Dieses läuft mit zwei parallel arbeitenden 48 Volt Lithium-Ionen-Akkus, die sich synchron entladen und ihren Akkustand gegenseitig ausbalancieren. So steht konsequent viel Energie zur Verfügung und die Laufzeit pro Akkuladung verlängert sich. Von diesen starken Vorteilen können sich Gartenbesitzer im Rahmen der STIGA-Promo-Aktion nun im ganz persönlichen „Live-Test“ überzeugen. Dazu einfach das 500er-Modell der Wahl bei einem der vielen teilnehmenden Händler aussuchen, bis zu 14 Tage unverbindlich mit nach Hause nehmen – und testen, was der Mäher hergibt. Mehr Sicherheit geht nicht!

On top: Rabatt auf‘s Handgerät

Mit den Testwochen ist bei STIGA allerdings noch nicht Schluss – ganz im Gegenteil. Denn wer sich nach der Probierphase für die Anschaffung des Mähers entscheidet, dem versüßt STIGA die Gartenarbeit mit einem weiteren „Bonbon“: Im gesamten Aktionszeitraum gibt es 40,00 € Rabatt auf ein beliebiges Handgerät aus der 500er-Serie. Ganz nach Gusto stehen dafür Motorsense, Laubbläser, Rasentrimmer oder Heckenschere parat – in denen der Akku vom Rasenmäher natürlich ebenso easy verwendet werden kann. Übrigens: Wer sich nicht sofort für eines der Handgeräte entscheiden mag, dem stellt der Händler einen Wertgutschein aus, der dort bis 30. Juli eingelöst werden kann.

Weitere Details zum Ablauf der Test- und Rabattaktion sowie mehr Informationen zu den einzelnen Akku-Rasenmähern und Handgeräten der 500er-Serie von STIGA warten unter www.stiga.com/de/akku-rasenmaeher.

Quelle: STIGA / FAUPEL COMMUNICATION