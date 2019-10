Tanita stellt Lifestyle‑Analysewaage BC‑401 vor

Tanita, eine der führenden Marken und Erfinder der Körperanalysegeräte, stellt sein neuestes Endkundengerät vor: Die BC‑401 verbindet umfassende Analysefunktionen mit modernem Design in einem unschlagbaren Preis‑Leistungsverhältnis. Sie lässt sich via Bluetooth mit der My Tanita‑App verbinden und liefert Informationen zu zehn verschiedenen Messgrößen, darunter Muskel‑ und Fettanteil sowie Stoffwechselalter. Damit ist die Waage der ideale Partner für einen gesunden Lifestyle

Dank modernster Technologie für Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) bietet die BC‑401 extrem präzise Ergebnisse – und das nicht nur für Erwachsene, sondern im Bereich Körperfett auch für Kinder zwischen 5 und 17 Jahren. Zudem kann das Gerät bis zu fünf Profile verwalten und ist damit perfekt für Familien geeignet.

Für einen gesunden Lebensstil

„Unsere Mission ist es, einen gesünderen Lebensstil zu fördern. Deshalb freuen wir uns besonders über die BC‑401“, sagt Alexander Goebel, Commercial Manager Deutschland, Tanita Europe. „Mit der neuesten Waage machen wir präzise Körperanalyse für alle erschwinglich und bieten gerade Familien die Möglichkeit, auf einen gesunden Lebensstil zu achten.“

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 79,95 Euro. Das Gerät ist im Internet und unter www.tanita.de in zwei Farben (schwarz und weiß) erhältlich.

Über Tanita

Gegründet 1923 ist Tanita heute einer der weltweit führenden Anbieter für elektronische Präzisionswaagen und Systeme für die Analyse der Körperzusammensetzung. Der Hauptsitz befindet sich in Tokyo, mit Tochterunternehmen in den USA, China, Indien, Hongkong. Die Europa‑Zentrale befindet sich in Amsterdam. Tanita setzt heute Maßstäbe bei Waagen und Geräten für Biolelektrische Impedanzanalyse (BIA) und ist Partner von Ärzten, Kliniken, Sportwissenschaftlern sowie Gesundheits‑ und Fitnessexperten weltweit.

Körperanalysewaagen im Test

Sie haben Interesse an Körperanalyse-Waagen? In unserem Test von 10 Körperanalyse-Waagen erfahren Sie, welches Modell am genauesten misst. Darunter befinden sich namenhafte Hersteller wie ADE, Beurer, FitBit, iHealth, Leicke, newgen medicals, Medisana, Smartlab, Soehnle und Whithings

Quelle

Bildrechte: Tanita Europe

NetPrNews.de