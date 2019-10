Die Modeikonen Dolce & Gabbana haben jetzt auch die klassische Siebträger-Espressomaschine von Smeg mit einem luxuriösen Dekor geadelt. Man sieht, riecht und schmeckt den Süden pur.

„Siciliy is my love“ ist der Titel der exklusiven Hausgeräte-Kollektion, die die italienischen Designgrößen Dolce & Gabbana und Smeg gemeinsam aufgelegt haben. Zu Wasserkocher, Toaster, Standmixer, Küchenmaschine und Zitruspresse gesellt sich jetzt auch eine klassische Siebträger-Espressomaschine. Und was für eine!

Sizilienflair durch und durch

Energiegeladen präsentiert sich die Smeg Siebträger-Espressomaschine in starkem Rot, feurig wie der Ätna. Dolce & Gabbana hat sich für dieses Design von Mythologie und Alltagsleben der Mittelmeerinsel inspirieren lassen, insbesondere von den traditionellen, sizilianischen Pferdekarren. Voller Lebensfreude umranken üppige Blätter und Blüten einen barocken Wasserspeier – und in der Mitte schmückt eine Kamee mit einem kunstvollen Karrenmotiv die Espressomaschine, umrahmt von elegant geschwungenen Akanthusblättern.

Modernste Barista-Technik für Klasse und Komfort

Auch technisch erfüllt die Espressomaschine alle Ansprüche an Qualität und Komfort. Mit drei Filtereinsätzen zaubert sie aus frisch gemahlenen Bohnen oder praktischen Kaffee-Pads verführerisch duftenden Espresso. Bei 15 bar Pumpendruck fließt ein gleichmäßig feiner Strahl Kaffee in die typischen kleinen Tassen – oder in ein großes, schlankes Latte-Macchiato-Glas. Für Cappuccino und Co ermöglichen getrennte Wasser- und Dampf-Kreisläufe ein rasches und perfektes Aufschäumen der Milch.

Dieser Doppelpack „Design made in Italy“ ist eine Liebeserklärung von Dolce & Gabbana und Smeg an ihre italienische Heimat. Deshalb begeistern die luxuriösen Geräte aus dieser Kollektion auch nicht nur eingefleischte Fans ausgefallener Mode und guten Designs. Einmal gesehen, verzaubern sie alle Liebhaber des Besonderen und der italienischen Lebensart.

Siebträgermaschinen im Test

Quelle

smeg