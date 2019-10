Die neue Filterkaffeemaschine von KitchenAid

Kaffee ist nicht einfach nur ein koffeinhaltiges Getränk – ein Muntermachen am Morgen. Viele Menschen verbinden mit Kaffee einen Genussmoment, ein Erlebnis, ein bisschen Quality Time. Auch die Methode des Brühvorgangs rückt immer wieder in den Fokus: Dabei gewinnt der Filterkaffee immer mehr an Beliebtheit und erlebt so ein fulminantes Comeback.

Mit der neuen Filterkaffeemaschine sorgt KitchenAid für einen außergewöhnlichen Filtergenuss in modernem Design. Die Maschine verfügt über eine 1,7 L große Glaskanne, die bis zu 12 Tassen fasst. Die Auswahltaste der Brühstärke ermöglicht eine milde bis kräftige Kaffeezubereitung, die ein vollmundiges Kaffeeerlebnis für jeden Geschmack garantiert.

Ein großer Spiral-Brühkopf sorgt für einen gleichmäßigen und kontinuierlichen Brühvorgang, der auch das Filtern von kleineren Mengen von einer bis vier Tassen ermöglicht. Die Maschine ist mit einem wiederverwendbarem, goldfarbenem Permanentfilter mit Dosierungsanzeige ausgestattet, der durch seine einfache Bedienung und Reinigung besonders langlebig und nachhaltig ist.Auch für kleine Mengen geeignet

Die neue Filterkaffeemaschine verfügt zudem über eine Zwei-Stufen-Warmhalte-Funktion, die neben frischem Kaffee eine individuelle ideale Trinktemperatur sicherstellt. Zwei Tasten zum Starten des Brühvorgangs sowie eine Zeitanzeige und Info-Display ermöglichen eine einfache Bedienung der Maschine. Dank der Programmautomatik und zweifacher Zeitvorwahl erledigt sich das Kaffeekochen zu jeder beliebigen Uhrzeit fast wie von selbst – für die perfekte Tasse Filterkaffee in jedem Moment.

Kaffeefiltermaschinen im Test

Wussten Sie, dass Filterkaffee noch immer zu den beliebtesten Kaffeegetränken zählt? Für ein vollmundiges Geschmackserlebnis werden die Bohnen idealerweise erst unmittelbar vor dem Brühen gemahlen. Mit einer Filterkaffeemaschine mit integriertem Mahlwerk geht das vollautomatisch. In unserem Test haben wir 10 Kaffeefiltermaschinen mit Mahlwerk getestet. Lesen Sie hier, ob sich das Modell von AEG, BEEM, CASO Design, Gastroback, Kalorik, Klarstein, Melitta, Philips, Princess oder Severin durchsetzen konnte.

