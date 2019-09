Farbenfrohe Gemüsenudeln aus Zucchini, Karotte oder Rettich stehen gerade hoch im Kurs. Immer mehr Menschen setzen auf kohlenhydratarme Pasta, glutenfreie oder Vollwerternährung. Der Philips Viva Collection ProMix-Stabmixer verwandelt mit seinem Spiralschneider Gemüse in Spiralnudeln. Zur Wahl stehen drei Formen: Spaghetti, Linguine oder Bandnudel. Zudem mixt er leckere Salsa, Suppen, Teig und Smoothies und rückt festeren Lebensmitteln wie Nüssen, Hartkäse, Zwiebeln, Fleisch und Bitterschokolade auf den Leib.

„Unser Stabmixer verfügt über die ProMix Technologie, die wir in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart entwickelt haben. Die Kombination aus Klinge und der dreieckigen Form des Pürierstabes sorgt für optimale Zirkulation und beschert damit ein schnelles und gleichmäßiges Ergebnis“, sagt Julia Schwartz, Marketing Managerin Kitchen Appliances bei Philips.

Powerkick auf Knopfdruck

Für die extra Portion Leistung sorgt die Turbo Boost-Taste, welche mit stärker werdendem Druck die Geschwindigkeit sanft erhöht. Die Entriegelung auf Knopfdruck am Pürierstab ermöglicht ruckzuck den Wechsel zwischen den Aufsätzen und die einfache Reinigung in der Spülmaschine. Wer mag, kann seinen Smoothie direkt in der Trinkflasche zubereiten. Der integrierte Verschluss verhindert das Auslaufen in der Tasche. Der XL-Zerkleinerer bekommt auch harte Zutaten dank des leistungsstarken 800-Watt-Motors klein. Der Schneebesen-Aufsatz hilft bei der Zubereitung von Schlagsahne, Eischnee und leichten Cremes.

Der Philips Viva Collection ProMix HR2650/90 ist zu einem Preis von 47,99 € (⇢ Amazon), der Viva HR2652/90 zu einem Preis von 72,99 € (⇢ Amazon) und der Viva HR2653/90 schließlich zu einem Preis von 84,99 € (⇢ Amazon) zu haben.

Quelle:

https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190902-philips-promix-stabmixer-hr2657-90.html