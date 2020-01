Philips TV setzt bei den OLED-TVs 805/855 auf die 4. Generation

Wie wird etwas, das weithin bereits als hervorragend anerkannt ist, noch besser? Indem die Produkte “Intelligenz” erhalten.

Philips OLED805 (55- & 65-Zoll) und OLED855 (55- & 65-Zoll) werden voraussichtlich ab Juni verfügbar.

Die 4. Generation der P5-Bildverarbeitung verfügt jetzt über eine Funktionalität mit Künstlicher Intelligenz (KI) und steht mehr denn je für eine führende Bildqualität im Markt – mit absolut lebensechten Bildern.

3-seitiges Ambilight

Android 9 Smart TV-Funktionalität

Erstklassiges Multi-Lautsprecher 50-Watt Soundsystem

Bestes europäisches Design mit „echten“ Materialien, wie Metall und Leder

Neue Premium-Fernbedienung

Der OLED805 besticht durch seine geschrägten minimalistischen Füße in dunklem Chrom

Der OLED855 verfügt über einen zentralen Standfuß in dunklem Chrom

Die beeindruckende Zahl von 80 Testerfolgen und Auszeichnungen in europäischen Medien im Jahr 2019 bestätigen die führende Position von Philips OLED-TVs im Hinblick auf Bildqualität, was vor allem auf die Einführung des P5-Prozessors der 3. Generation zurückzuführen ist.

In diesem Jahr erhalten die beiden Modelle OLED805 und OLED855 einen neuen, weiter verbesserten P5-Prozessor der 4. Generation. Er basiert mit seiner hohen Rechenleistung und weiteren Vorzügen auf der vorherigen P5-Version, erhält aber zusätzlich Funktionselemente mit Künstlicher Intelligenz (KI), um die bereits marktführende Bildqualität auf ein noch höheres Niveau zu bringen.

Die bei Philips TV entwickelte 4. Generation des P5 mit Künstlicher Intelligenz setzt auf neuronale Netzwerke und Maschinenlernen, um damit Millionen von Testvideos für Bildqualität zu analysieren. Die Clips sind Teil einer einzigartigen, firmeneigenen Datenbank, die von den Entwicklungsteams von Philips TV und heute TP Vision über die letzten 30 Jahre angelegt wurde.

Ziel der KI-Software ist es nicht, mehr Daten aus den fünf Bereichen für Bildqualität (Quellsignal, Farbe, Kontrast, Bewegung und Schärfe) zu generieren, sondern stattdessen eine noch bessere Balance zwischen diesen Elementen zu erzielen. Indem alle diese Aspekte Bild für Bild analysiert werden, erzeugt die 4. Generation des P5-Bildprocessings ein noch naturgetreueres Bild, das nicht mehr an Fernsehen erinnert, sondern der Realität bereits sehr nahekommt.

Nachdem die Bildexperten von TP Vision die Parameter des Systems festgelegt haben, ordnet die KI-Software anschließend alle Inhalte fünf Kategorien zu: Landschaft & Natur, Hauttöne, Sport & Bewegung, Schwarz & Kontrast und Animation. Nach der Zuordnung zur jeweiligen Kategorie analysiert die Software alle fünf Bereiche für Bildqualität und stellt die Balance zwischen ihnen her. Auf diese Weise entsteht ein extrem natürliches, realistisches, lebensnahes Bild.

Um Konsumenten die größtmögliche Auswahl an Inhalten zu ermöglichen, unterstützt Philips TV als eine der wenigen TV-Marken alle wichtigen HDR-Standards und zwar sowohl für UHD Blu-ray Discs, Set-Top-Boxen und Satellitenempfang sowie verschiedenste Streaming-Dienste.

Auch mit der 4. Generation des P5 KI-Prozessors bieten Philips TVs weiterhin die insgesamt beste HDR-Bildqualität sowohl für Quellen mit HDR10 und HDR10+ als auch mit Dolby Vision kodierte, dynamische HDR-Inhalte, die auf Wunsch auch im speziellen, optimierten „Dolby Bright Modus“ wiedergegeben werden können.

Auch das Philips eigene Merkmal Perfect Natural Reality (PNR) für eine erstklassige Wiedergabe von SDR-Inhalten in HDR-Qualität ist weiterentwickelt worden. So bietet PNR eine verbesserte Spiegelungserkennung mit exakterer lokaler Bestimmung in Verbindung mit inversem Tone Mapping, was zu verbesserten Kontrasten und Tiefenwahrnehmung sowie der realistischeren Wiedergabe von Reflektionen dient. Darüber hinaus werden die Schärfe nochmals besser und Hauttöne noch genauer und natürlicher dargestellt.

Die Klangqualität der vorherigen Modelle wurde allgemein sehr gelobt und für 2020 noch weiter verbessert. Das 50-Watt-System verfügt über einen neuen Woofer, zu dem vier passive Radiatoren für extratiefen Bass gehören, sowie über zwei Lautsprecher für Vorne, mit neuen Mittelton-Treibern und verbesserten Hochtönern für einen noch klareren und detaillierteren Klang.

Sowohl der OLED805 als auch der 855 verfügen über Dolby Atmos-Decoding und den Dolby Atmos Virtualizer sowie die Dolby Technik für verbesserten Bass und Dialog.

Die Modelle setzen auf das smarte Android TV in der Version 9 (Pie) für eine einfache Bedienung mit Google Assistant built-in und „Works with Alexa“.

Das bekannte europäische Design von Philips TVs wird auch bei den OLED805 und OLED855 mit ultraschlanken Chassis, praktisch rahmenlosen Displays und einem hochwertigen Metall-Finish fortgesetzt. Der OLED805 ruht auf angeschrägten, minimalistischen Füßen in dunklem Chrom. Der OLED855 hingegen besitzt einen neuen zentralen Standfuß in dunklem Chrom, der bei 55-Zoll schwenkbar ist. Beide Fußkonzepte geben den TVs einen sehr leichten, fast schwebenden Look.

Zu beiden OLED-TVs gehört eine neue Premium-Fernbedienung mit eleganten, beleuchteten Tasten in Metall-Finish. Für ein ultimativ luxuriöses und handfreundliches Gefühl wurde auf der Rückseite und den Seiten der Fernbedienung schottisches Muirhead-Leder aus verantwortungsvoller Produktion verarbeitet.

Philips 65OLED934 im Test

Der Philips 650LED934 verfügt über eine in den Standfuß integrierte B&W-Soundbar mit Höhenlautsprechern für echtes Dolby Atmos. Für die Bildqualität sorgt ein OLED-Panel in 65 Zoll samt neuer P5-Engine und der TV unterstützt alle wichtigen HDR-Formate. Wenn Sie wissen möchten, wie sich das Modell im Test geschlagen hat, lesen Sie hier den Testbericht der Satvision.

Quelle

Philips