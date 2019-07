Philips Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie

Schublade auf, Pommes, ein ganzes Hähnchen oder einen ganzen Fisch hinein, Gericht per Tastendruck auswählen, fertig! Denn ab diesem Punkt übernimmt der Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie von Philips die gesamte Arbeit. Das Ergebnis: gesunde, leckere Speisen mit bis zu 90 Prozent weniger Fett[1]. Wie das möglich ist? Die Smart Sensing Technologie passt Zeit und Temperatur während des Garvorgangs automatisch an und bereitet ausgewählte Gerichte auf den Punkt zu. Zusätzlich entfernt der Airfryer überschüssiges Fett, so dass die Speisen bis zu 50 Prozent weniger gesättigte Fettsäuren enthalten[2]. Neben den Funktionen Frittieren, Backen, Grillen und Garen kann der Airfryer auch Aufwärmen und Warmhalten. Die NutriU App verfügt über 600 inspirierende Airfryer-Rezeptideen. Ab September ist er im edlen Schwarz/Kupfer im Handel verfügbar.

„Viele Menschen verbinden eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel Zeitaufwand. Unsere neue Airfryer Generation beweist das Gegenteil: Lebensmittel hineingeben, Gericht auswählen und ohne weiteres Zutun fettarme und perfekt gegarte Ergebnisse erhalten – ohne Vorheizen. Durch seine besondere Heißlufttechnologie dauert die Zubereitung kürzer als in einem normalen Backofen … so schnell und einfach ging gesunde Ernährung noch nie“, so André Rahe, Marketing Manager Kitchen Appliances bei Philips.

Smart Sensing Technologie für perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck

Intelligente Sensoren überwachen den Garvorgang und regulieren in Abhängigkeit von der Menge automatisch und kontinuierlich sowohl die Temperatur als auch die Garzeit. Dies ist mehr als eine starre Voreinstellung. Die fünf Programme für frische Pommes Frites, gefrorene Pommes Frites, ein ganzes Huhn, Hähnchenschenkel und ganzer Fisch wurden tausendfach getestet. Die daraus abgeleiteten Kochalgorithmen nutzt der Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie.

Maximaler Geschmack, minimales Fett

Dank der Heißlufttechnologie wirbelt ein Ventilator oberhalb des Heizelements heiße Luft mit hoher Geschwindigkeit durch den Garraum nach unten. Das Seesterndesign am Boden intensiviert den Luftstrom deutlich und lässt ihn wieder nach oben zirkulieren. So erfolgt eine rundherum gleichmäßige Garung. Der Philips Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie erzeugt einen sieben Mal schnelleren Luftstrom[3], so dass die Ergebnisse noch knuspriger und köstlicher werden. Zudem enthalten diese 90 Prozent weniger Fett. Durch die Fettentfernungstechnologie wird zudem das überschüssige Fett der Speisen entfernt und aufgefangen. So enthalten die Gerichte bis zu 50 Prozent weniger gesättigte Fettsäuren. Dank QuickClean Korb mit herausnehmbarem Netz ist die anschließende Reinigung des Geräts schnell und einfach erledigt: Alle abnehmbaren Teile können einfach in die Spülmaschine getan werden.

Ideal für die tägliche Zubereitung und große Mengen

Ein ganzes Hähnchen oder bis zu 1,4 Kilogramm Pommes: Der besonders große Garraum von 7,3 Litern ermöglicht problemlos Mahlzeiten für die ganze Familie. Durch den praktischen Warmhaltemodus können diese auch später zu sich genommen werden.

Der Philips Airfryer XXL mit Smart Sensing Technologie wird voraussichtlich ab September dieses Jahres (2019) zu einem Preis von 299,99 € (UVP) im Handel erhältlich sein.

Falls Sie nicht mehr bis dahin warten können, empfiehlt sich ein Blick in unseren kostenlos einsehbaren Tests des ursprünglichen Philips Airfryer XXL (ETM TESTMAGAZIN 10/2017, Nr. 146). Mit einem Klick hier kommen Sie direkt zum detaillierten Testbericht!

Fußnoten

1 Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes Frites in der traditionellen Philips Fritteuse

2 Beispiel: 3 rohe Hähnchenkeulen, 24 Minuten gegart bei 180 Grad Celsius

3 Im Vergleich zur Luftstromgeschwindigkeit in einem Philips Viva Airfryer mit flachem Boden

Quelle: https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190710-philips-airfryer-xxl-smart-sensing-technology.html