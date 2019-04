Neues von Philips zur „Welt-Allergie-Woche“

Dass der Großteil (~ 90 %) unseres Lebens mittlerweile nur noch in Innenräumen verbracht wird, nimmt wohl niemanden mehr wunder (Quelle). Für viele erstaunlich ist aber, wie stark verbreitet Milben, Pollen, Tierhaar und Co. in unseren Arbeits- und Wohnräumen doch sind: Am stärksten vertreten sind noch immer Pollen – vor allem zur warmen Frühjahrs- und Sommerzeit! Deren Anzahl könnte sich durch den Klimawandel bis zum Jahr 2040 verdoppeln (Quelle). Leider reicht es nicht aus, nur die (Haus-)Tür hinter sich zuzuziehen, um alle Allergie-auslösenden Substanzen (Allergene) auszusperren. Das ein oder andere Allergen weiß sich doch immer wieder ins Haus zu schleichen. Aus jüngeren Studien der United States Environmental Protection Agency (EPA) lässt sich ersehen, dass die Innenluft von schlechterer Qualität sein kann als die Außenluft (Quelle). Gerade deshalb sollten wir uns — einerlei ob wir nun selbst an einer Allergie leiden oder nicht — mehr Gedanken über die Qualität unserer (Atem-)Luft machen!

So veranstaltet bspw. die World Allergy Organization (WAO) alljährlich die sog. Welt-Allergie-Woche, mit der sie nicht nur über das Allergiephänomen selbst, sondern auch über die mit einer jeden Allergie verknüpften körperlichen und geistigen Leiden unterrichten will.

Anlässlich der diesjährigen Welt-Allergie-Woche (7. - 13. April 2019) demonstriert die in Amsterdam ansässige Koninklijke Philips N. V., wie man die Menge der Allergene in den heimischen vier Wänden mindern und dadurch auch die Allergie-spezifischen Symptome lindern kann; hier empfiehlt Philips drei Produkte aus ihrem Haus:

Philips 2-in-1 Kombi: Luftreiniger und -befeuchter

Das Kombigerät reinigt nicht nur die Luft, sondern reguliert auch die Luftfeuchtigkeit und ist damit doppelt effektiv

Reduziert Allergene wie Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare sowie Bakterien, Viren und ultrafeine Partikel, Gase und Gerüche, entfernt 99,97 Prozent aller Partikel

Vier voreingestellte Luftfeuchtigkeitseinstellungen

Numerisches Feedback zur Luftqualität, über ‚Air Matters‘ App steuerbar

Ideal für Räume bis zu 65 m²

AC2729/10, UVP 449,99 Euro

Philips Luftreiniger 2000i

Reduziert Allergene wie Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare sowie Bakterien, Viren und ultrafeine Partikel, Gase und Gerüche, entfernt 99,97 Prozent aller Partikel

Drei automatische Reinigungsmodi: Allgemein, Allergie sowie leistungsstark speziell für Bakterien und Viren

Numerisches Feedback zur Luftqualität, über ‚Air Matters‘ App steuerbar

Ideal für Räume bis zu 79 m²

AC2889/10, UVP 479,99 Euro

Philips SpeedPro Max

360°-Saugdüse nimmt mehr Schmutz und Staub von allen Seiten auf, für eine Reinigung in weniger Zeit – sowohl auf Hart- als auch Teppichböden.

Beutellose Staubsauger-Technologie PowerCyclone 8 sorgt für langanhaltende und kraftvolle Saugkraft

Dank LED-Beleuchtung an der Düse, abnehmbarem Handstaubsauger, integrierter Fugendüse und Bürste sind auch schwer zu erreichende Bereiche gut zu reinigen

FC6823/01, UVP: 479,99 Euro

Übrigens: Den Philips SpeedPro Max FC6823/01 Akku-Staubsauger haben wir schon im Mai des Jahres 2018 geprüft. Den Testbericht können Sie hier kostenlos lesen!

Quelle: https://www.philips.de/a-w/about/news/archive/standard/news/2019/20190403-philips-weltallergiewoche.html