Neue Kühl-/Gefrierkombinationen von LG

LG Electronics (LG) reichert das Jahr 2019 mit einer innovativen Serie von Kühl-/Gefrierkombinationen an; die einzelnen Modelle sind übrigens schon seit dem letzten Monat (März) schon am deutschen Markt erhältlich. Sie alle heben sich durch eine Handvoll neuer Funktionen und ihren sparsamen Stromverbrauch aus der Masse heraus. Als designmäßiges Highlight stellt LG das Modell GBB 92 STAXP vor. Hier bietet LG eine stattliche, 20-jährige Garantie, anknüpfend an den internen Linear-Inverter-Kompressor. Gerade auch dank der Centum System-Technologie empfiehlt sich dieses Modell allen Verbraucherinnen und Verbrauchern, die nach einem (sehr) sparsam arbeitenden, langlebigen Gerät suchen. Weiterhin besticht der GBB 92 STAXP durch ein edles Design und ein spezielles, randloses Außendisplay.

Mit optimiertem Stromverbrauch

Auch LG ist regelmäßig bemüht, den Stromverbrauch seiner Geräte zu minimieren: So akzentuieren mehrere innovative Technologien diesen designmäßigen Schwerpunkt auch bei der neuen Serie. Den Kern der einzelnen Modelle bildet der LG Linear-Inverter-Kompressor, der um 32 % energieeffizienter ist als gängige Kompressoren.1 Mit seinem maßvollen Stromverbrauch ordnet sich bspw. das Modell GBB 92 STAXP in die Energieeffizienzklasse A+++ (-10 %) ein. Der evolutionäre Linear-Inverter-Kompressor soll auch die Lebenszeitspanne der Modelle stark erhöhen: So soll die (Kern-)Technologie des Kühlschranks circa 20 Jahren halten.2

Mit vielen neuen Features

Die neue Serie arbeitet mit einer Handvoll neuer Funktionen, welche die eingelagerten Lebensmittel in idealem Zustand (er-)halten sollen. So hält die LINEAR Cooling-Funktion eine konstante Temperatur (+/- 0,5 ˚C) und stellt so sicher, dass überall im Kühlschrank ein optimales Kühlklima herrscht. Dank Door Cooling+ wird ein gleichmäßiges Temperaturniveau auch in denjenigen Arealen erreicht, die sich sonst als problematisch(er) erweisen, wie bspw. den Türinnenseiten. Die neu konzipierte, individuell anpassbare Schublade FRESH Balancer empfiehlt sich vor allem zur Lagerung von Gemüse und Obst; das darunter gelegene FRESH Converter-Fach erhält die Frische von Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Moist Balance Crisper ist mit spezieller Struktur versehenes Fach, das mit seiner neuen sechseckigen Formgebung die Feuchte wirksamer staut und sie nach und nach an die hier verstauten Lebensmittel weiterleitet.

Mit einem Mehr an Stauraum

Die neuen Modelle bieten mit Volumina von 341 bzw. 384 Litern sowie Höhen von 186 bzw. 203 Zentimetern üppigen Stauraum. Diesen können Verbraucher/-innen mit einer Kühlraumsektion im oberen und Gefrierraumsektion im unteren Teil kreativ nutzen. Für Weine (allerdings auch Limonaden und Co.) ist der Kühlraum mit einem entsprechenden Halter versehen; dieser hat Kapazität von maximal 5 Flaschen. Eine variable Ebene, die sich jederzeit ein- und wieder ausklappen lässt, erlaubt die Lagerung auch von sehr ausladenden Sachen, wie bspw. massiven Brätern.

Das erlesene Design der Serie komplementiert das innovative und in puncto Technik einzigartige Innenleben; besonders ansprechend ist übrigens der erhabene Edelstahl-Finish. Beim Modell GBB 92 STAXP rundet das randlose Metall-Touch-Display an der Vorderseite und das vollends aus Edelstahl bestehende Interieur das moderne Design ansprechend ab. Darüber hinaus ist die Serie mit einem Schalldruckpegel von nur 36 dB(A) (lt. LG) besonders leise.

Die Kühl-Gefrierkombination GBB 92 STAXP ist seit März 2019 zu einem Preis von 1.699,00 € (UVP) in Deutschland erhältlich, bspw. hier.

1. Verglichen mit einem Kühlschrank mit konventionellem Hubkolbenverdichter von LG. Anknüpfend an eine VDE-Prüfung, die den Energieverbrauch und den Schalldruckpegel zwischen dem LG-Modell GBB530NSCXE und dem LG-Modell GBB530NSQWB verglichen hat.

2. Die Tests sind anknüpfend an ein internes 20-jähriges Life-Test-Protokoll von LG erfolgt. Dies simuliert den täglichen Gebrauch eines Systems über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die angegebenen Ergebnisse entstammen Labortests unter Berücksichtigung sachgemäßer Einsatzbedingungen. Aus der hier angegebenen Lebenserwartung erwachsen keinerlei Ansprüche (Gewährleistung o. ä.).

Quelle: https://presse.lg.de/2019/04/11/langanhaltende-frische-im-fokus-der-neuen-lg-kuehlgeraete/