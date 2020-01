MUM 5 Küchenmaschine von Bosch

Jetzt wird Backen und Kochen noch einfacher: mit einer neuen Funktion der MUM 5 Küchenmaschine. Sie ist ab März 2020 mit integrierter Waage erhältlich. Über die integrierte Waage können Zutaten ganz bequem direkt in der Rührschüssel abgewogen werden.

Bestellen kann jeder – selber machen jetzt auch! Mit der MUM 5 von Bosch gelingen süße Muffins, lockerer Pizzateig und cremiger Brotaufstrich im Handumdrehen. Ab März ist die beliebte Küchenmaschine auch mit integrierter Waage erhältlich. Die MUM5XW20, die zur Familie des Testsiegers 1 2018 der Stiftung Warentest gehört, ist damit um eine nützliche Funktion reicher und sorgt so für noch mehr Kochspaß.

Praktische neue Funktionen – für Genießer mit Profi-Ansprüchen

Dank der neuen integrierten Waage können Zutaten direkt der Rührschüssel hinzugefügt und darin abgemessen werden. So wird das Backen und Kochen noch entspannter, denn es werden keine Küchenwaage oder zusätzliche Schüsseln für das Abwiegen der Zutaten benötigt. Zudem kann auch direkt in Zubehören wie dem Mixer-Aufsatz gewogen werden.



Ganz egal ob Hefeteig kneten, Kartoffeln in Scheiben schneiden oder Pesto mixen – die MUM 5 ist eine Küchenmaschine, die alles kann. Mit ihrem kraftvollen 1.000-Watt-Motor verarbeitet die MUM 5 spielend bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten zu Rührteig und Co. Sinnvolles Zubehör wie Durchlaufschnitzler, Getreidemühle und Eisbereiter ergänzen die Küchenmaschine und machen sie besonders vielseitig. So bietet der Küchenhelfer dank des umfangreichen Zubehörs mehr als 100 verschiedene Funktionen. Backen und Kochen wird damit zum Kinderspiel und auch Anfängern gelingt im Handumdrehen leckeres Essen.



Weitere Informationen zur umfangreichen Zubehörauswahl gibt es auf der Bosch Webseite.



Die MUM 5 mit Waage wird ab März 2020 im Handel verfügbar sein.

Produkt: MUM 5

Typennummer: MUM5XW20 in weiß/champagner



• Universal Küchenmaschine für häufiges Kochen und Backen

• Mit integrierter Waage und Timer

• Einfache Verarbeitung von großen Mengen von bis zu 1 kg Mehl plus Zutaten

• Kraftvoller Motor mit 1.000 Watt

• Edelstahl-Rührschüssel (3,9 l Volumen) mit spezieller Innenform und optimaler Vermengung dank 3D PlanetaryMixing - für bis zu 2,7 kg Rührteig / 1,9 kg Hefeteig

• Komfortable Bedienung mit EasyArmLift

• Einfache Befüllung der Schüssel dank automatischer Parkposition der Rührwerkzeuge

• hochwertiges Patisserie-Set (Schlagbesen, Rührbesen, Knethaken), Durchlaufschnitzler mit 3 Scheiben zum Raspeln, Reiben, Schneiden und Mix-Aufsatz



UPE: 429,00 €

Quelle

Bosch